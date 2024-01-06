«Семак может обижаться, но с нашими молодыми ребятами он работать не умеет. Академия у «Зенита» очень сильная». Агент Стипиди о тренере

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Вторая лига Б Зенит-2 Павел Стипиди первенство молодежных команд Россия Зенит мол Футбол

Павел Стипиди считает, что Сергей Семак не умеет работать с молодыми игроками.

«Пока Семак является главным тренером «Зенита», там всегда будет делаться ставка на латиноамериканцев, преимущественно на бразильцев. Семак может обижаться, но с нашими молодыми ребятами он работать не умеет. 

С легионерами тоже, видимо, он не особо умеет работать. Им дают сумасшедшие контракты, а они играют до определенного времени и в конце сезона, когда им все уже надоедает, могут запросто специально получать карточки и раньше уезжать отсюда.

Академия у «Зенита» очень сильная. Но оттуда в последнее время в основной команде появился только Васильев – больше никого нет. Если «Зенит» и берет молодых футболистов, то приглашает их из других клубов. Много ребят заканчивают академию «Зенита» и потом пропадают. Есть «Зенит-2», но у него на сегодняшний день вряд ли есть цель куда-то выйти.

«Зенит пользуется только теми футболистами, которых он может купить. И покупает он их за большие деньги. Не за 15 же копеек, а обычно минимум за 10-15 миллионов евро.

«Зенит» имеет незаурядные возможности, чтобы его академия прекрасно функционировала, тренерами там работают в основном бывшие игроки, и они готовят хороших ребят. Во всех юношеских сборных страны начиная с U15 и заканчивая U19 половина футболистов – зенитовцы. Но они же потом не играют на серьезном уровне», – сказал футбольный агент.

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5 комментариев
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а стипиди прав по сути! прям точно всё расписал про семака
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Основной состав клуба, который борется за чемпионство, - не благотворительная лавочка. А главный тренер такого клуба - не "мать Валера", который приглашает на матчи сборной игрока, не проходящего в основу своего клуба (Джикия), только за то, что тот человек хороший ;)
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Зенит выигрывает чемпионаты за несколько туров до конца с приходом Семака,потом наступает время шансов для молодежи и запасных.Казалось бы,вот тебе время,нет груза ответственности т. к.все выиграно,но уровень этих ребят несравним с основой.Ты тренируешься вместе с Венделом и остальными,кто мешает тебе расти?Все зависит от желания игрока,тот же Васильев очень прилично играл до травмы,у Круга сильный конкурент,но он получает много времени,футбол изменился,недостаточно просто выбивать мяч на чужую прловину.Важны все аспекты:выход из под прессинга,первый пас,подключение к атаке ...Тому же Ренану давали шансы,но он не слушал тренеров,совершал одни и те же ошибки.А кто у Зенита получал карточки и уезжал раньше,товарищ Стипиди?
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