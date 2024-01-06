«Семак может обижаться, но с нашими молодыми ребятами он работать не умеет. Академия у «Зенита» очень сильная». Агент Стипиди о тренере

Павел Стипиди считает, что Сергей Семак не умеет работать с молодыми игроками.

«Пока Семак является главным тренером « », там всегда будет делаться ставка на латиноамериканцев, преимущественно на бразильцев. Семак может обижаться, но с нашими молодыми ребятами он работать не умеет.

С легионерами тоже, видимо, он не особо умеет работать. Им дают сумасшедшие контракты, а они играют до определенного времени и в конце сезона, когда им все уже надоедает, могут запросто специально получать карточки и раньше уезжать отсюда.

Академия у «Зенита» очень сильная. Но оттуда в последнее время в основной команде появился только Васильев – больше никого нет. Если «Зенит» и берет молодых футболистов, то приглашает их из других клубов. Много ребят заканчивают академию «Зенита» и потом пропадают. Есть « », но у него на сегодняшний день вряд ли есть цель куда-то выйти.

«Зенит пользуется только теми футболистами, которых он может купить. И покупает он их за большие деньги. Не за 15 же копеек, а обычно минимум за 10-15 миллионов евро.

«Зенит» имеет незаурядные возможности, чтобы его академия прекрасно функционировала, тренерами там работают в основном бывшие игроки, и они готовят хороших ребят. Во всех юношеских сборных страны начиная с U15 и заканчивая U19 половина футболистов – зенитовцы. Но они же потом не играют на серьезном уровне», – сказал футбольный агент.

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