Ноэль Галлахер не верит, что «Сити» снова сделает требл: «Позволяем соперникам слишком многое, а «Арсенал» даже угловых почти не дарит. «Канониры» выиграют АПЛ благодаря разнице голов»
Ноэль Галлахер считает, что «Манчестер Сити» не повторит прошлогодний требл.
«Нет, нет, мы позволяем соперникам создавать слишком много моментов. Я смотрю на «Арсенал» – он даже угловые редко дарит, не говоря уже о голах или потере очков.
Как известно, лучшая защита обычно выигрывает чемпионат, и «Арсенал» просто ничего не позволяет соперникам.
Конечно, я хочу, чтобы «Сити» победил. Есть у меня подозрение, что таблица по окончании чемпионата будет такой же, как сейчас. «Арсенал» выиграет благодаря разнице голов», – сказал болеющий за «горожан» певец.
Во что не верю, так в то, что титул будет решаться по разнице мячей