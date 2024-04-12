Ноэль Галлахер не верит, что «Сити» снова сделает требл: «Позволяем соперникам слишком многое, а «Арсенал» даже угловых почти не дарит. «Канониры» выиграют АПЛ благодаря разнице голов»

Ноэль Галлахер считает, что «Манчестер Сити» не повторит прошлогодний требл.

«Нет, нет, мы позволяем соперникам создавать слишком много моментов. Я смотрю на « » – он даже угловые редко дарит, не говоря уже о голах или потере очков.

Как известно, лучшая защита обычно выигрывает чемпионат, и «Арсенал» просто ничего не позволяет соперникам.

Конечно, я хочу, чтобы « » победил. Есть у меня подозрение, что таблица по окончании чемпионата будет такой же, как сейчас. «Арсенал» выиграет благодаря разнице голов», – сказал болеющий за «горожан» певец.