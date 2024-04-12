Ноэль Галлахер не верит, что «Сити» снова сделает требл: «Позволяем соперникам слишком многое, а «Арсенал» даже угловых почти не дарит. «Канониры» выиграют АПЛ благодаря разнице голов»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Ноэль Галлахер Футбол

Ноэль Галлахер считает, что «Манчестер Сити» не повторит прошлогодний требл.

«Нет, нет, мы позволяем соперникам создавать слишком много моментов. Я смотрю на «Арсенал» – он даже угловые редко дарит, не говоря уже о голах или потере очков.

Как известно, лучшая защита обычно выигрывает чемпионат, и «Арсенал» просто ничего не позволяет соперникам.

Конечно, я хочу, чтобы «Сити» победил. Есть у меня подозрение, что таблица по окончании чемпионата будет такой же, как сейчас. «Арсенал» выиграет благодаря разнице голов», – сказал болеющий за «горожан» певец.

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18 комментариев
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Ноэль Галлахер разбирается в футболе, за что, заслуживает уважение. У других клубов знаменитoсти, просто маскоты
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Ну Сити не заикается о треблах и прочих квадруплах, а просто делает свою работу на поле
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Арсенал действительно в АПЛ (именно в АПЛ) выглядит убедительнее всех сейчас
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Всего лишь золотой дубль сделает
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Ответ abrusevshii chechen
Арсенал сделал разницу мячей на Лутонах, завтра Сити нужно хорошо поработать
3:4 и 2:0 - это победы Арсенала над Лутоном. А если брать вашу мысль, как контекст , то это как раз удел Сити накидывать голы пачками командам из подвала. Арсенал в этом году накидывает пачками всем
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+3
Очень сложно, но возможно.
Во что не верю, так в то, что титул будет решаться по разнице мячей
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Ответ abrusevshii chechen
Арсенал сделал разницу мячей на Лутонах, завтра Сити нужно хорошо поработать
Подушню: на Лутоне Арсенал сделал всего +3 в двух матчах
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Все возможно в мире спорта.
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У Сити не осталось сильных соперников в календаре. В то время как у Арсенала и Ливерпуля еще по парочку игр с крепкими орешками. В этом сезоне Сити только сам может отдать чемпионство.
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Ответ Дядя ТУРА
Сити даже ближе к тому, чтобы не выиграть ничего в конце сезона
Зато Ливер, близок к квадруплу
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Ответ abrusevshii chechen
Зато Ливер, близок к квадруплу
Вообще плевать на Ливерпуль. Думаю каждый по чему-то выиграет и все
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Ответ Милан идёт за 8-й ЛЧ
Всего лишь золотой дубль сделает
ЛЧ+Кубок
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Ответ Roman
Ну Сити не заикается о треблах и прочих квадруплах, а просто делает свою работу на поле
Лучше требл в руке чем квадрупл в небе
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Ответ Олег25
У Сити не осталось сильных соперников в календаре. В то время как у Арсенала и Ливерпуля еще по парочку игр с крепкими орешками. В этом сезоне Сити только сам может отдать чемпионство.
Как Сити сам может отдать титул если Арсенал возьмёт и тупо выиграет все матчи?
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Ответ Фанат спорта01
Как Сити сам может отдать титул если Арсенал возьмёт и тупо выиграет все матчи?
Крайне маловероятно, что Арсенал все матчи оставшиеся выиграет. А вот Сити очень даже может ( а точнее если быть, то просто обязан) выиграть все оставшиеся матчи в чемпионате.
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