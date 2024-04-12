«Ман Сити», вероятно, подпишет Пакета, если с хавбека «Вест Хэма» снимут обвинения в ставках. Отступные – 85 млн фунтов

Лукас Пакета летом, вероятно, присоединится к «Манчестер Сити».

По сведениям The Guardian, «горожане», скорее всего, приобретут полузащитника « », если расследование Футбольной ассоциации в отношении бразильца по поводу предполагаемых нарушений правил игры на ставках будет прекращено до закрытия трансферного окна.

С июня в контракте футболиста станет активен пункт о возможности его выкупа за 85 млн фунтов. Игрок хочет сменить команду после двух сезонов в составе «молотобойцев».

В текущем чемпионате Англии Пакета провел 25 матчей и сделал 6 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

100-миллионный трансфер Пакета в «Сити» срывается из-за ставок. Он получил очень странную желтую