«Ман Сити», вероятно, подпишет Пакета, если с хавбека «Вест Хэма» снимут обвинения в ставках. Отступные – 85 млн фунтов

Теги Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Лукас Пакета деньги Футбол

Лукас Пакета летом, вероятно, присоединится к «Манчестер Сити».

По сведениям The Guardian, «горожане», скорее всего, приобретут полузащитника «Вест Хэма», если расследование Футбольной ассоциации в отношении бразильца по поводу предполагаемых нарушений правил игры на ставках будет прекращено до закрытия трансферного окна.

С июня в контракте футболиста станет активен пункт о возможности его выкупа за 85 млн фунтов. Игрок хочет сменить команду после двух сезонов в составе «молотобойцев».

В текущем чемпионате Англии Пакета провел 25 матчей и сделал 6 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

100-миллионный трансфер Пакета в «Сити» срывается из-за ставок. Он получил очень странную желтую

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43 комментария
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Ответ Achilles 21
что то их опять на бабки разводят, то грилиша за огромные деньги втюхают, то этого,не стоит они таких денег
Много играют и помогают выигрывать главные трофеи, значит свой вклад внесли.
Грилиш на мой взгляд стоит всех своих денег
+22
-2
+20
Шикарный игрок, надеюсь удасться подписать
+13
-2
+11
Ответ Achilles 21
что то их опять на бабки разводят, то грилиша за огромные деньги втюхают, то этого,не стоит они таких денег
Как по мне Грилиш оправдал отданые за него деньги. По его игре видно, что породистый футболист , и уже много пользы принёс команде. И уверенно могу сказать, что он многое сделал для прошлогоднего требла
+8
-2
+6
Главное, чтоб он не поставил на свой переход🎅🏿
+6
-1
+5
Ответ Achilles 21
что то их опять на бабки разводят, то грилиша за огромные деньги втюхают, то этого,не стоит они таких денег
тут ты не прав пакета отличный быстрый бразилиц с дриблингом который подходит под стиль МАН Сити, но я как фан Реала хотел бы видеть его в Мадриде
+6
-1
+5
Ответ Achilles 21
за такие бабки он должен впереди решать, а он не решает
Ещё как решает, не всё мерится голевыми и голами, он многих на себя стягивал, при этом не терял мяч
+3
0
+3
Ответ Achilles 21
та где там, голов нет в лч,а для атакующего игрока это плохо, а многое он сделал со знаком минус когда от реала вылетали в позапрошлом году
Там тоже он мог порешать, но дико не везло, непонятно как мяч не зашёл в ворота, в тот день не везло во всём Сити
+2
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+2
В настоящее время практически разумные деньги за хорошего игрока. Прайс немного завышен,мно дешевле точно не будет.
+1
0
+1
Ответ Axs Men
Как по мне Грилиш оправдал отданые за него деньги. По его игре видно, что породистый футболист , и уже много пользы принёс команде. И уверенно могу сказать, что он многое сделал для прошлогоднего требла
Пеп вообще удивительным образом может держать настрой всех игроков команды на высоком уровне. И уровень мотивации у его игроков всегда высокий. Даже когда они в запасе эти игроки заряжены на результат. Правда и Пеп никого особо жестко не маринует на банке. Вся обойма играет по 30 матчей минимум.
+1
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+1
Ответ Achilles 21
он к этим трофеям имеет очень малое отношение
В том и дело, что он много что сделал, пахал как в не себя. До сих пор помню один момент,прошлой весной важный матч с Ливерпулем , и от ворот ливера пошла контратака, и Салах мог выходить один в один, но единственый кто за ним гнался и помещал это был Грилиш
+1
0
+1
Ответ Axs Men
Как по мне Грилиш оправдал отданые за него деньги. По его игре видно, что породистый футболист , и уже много пользы принёс команде. И уверенно могу сказать, что он многое сделал для прошлогоднего требла
та где там, голов нет в лч,а для атакующего игрока это плохо, а многое он сделал со знаком минус когда от реала вылетали в позапрошлом году
+1
0
+1
Пакет брать будете?
+1
0
+1
Хороший Пакет никому не помешает.
+1
0
+1
Игра на ставках - это преимущество)
0
0
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Ответ sbfgnm7pfx
Вряд ли Байер отдаст Бонифаса дешевле этих самых 80 млн) Тем более при интересе МС)
Посмотрим. Я вот не уверен, что за Бонифасе дадут столько денег.
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Ответ Amalfitano
Пакета в руках Пепа это потенциально игрок уровня мировой звезды. Я без стёба. Ну а Вест Хэм на эти деньги купят как минимум 2 игроков высокого уровня. Например Бонифаса из Байера. Им как раз нужен нападающий. Ну а Байер купит Денкейа из Серкль Брюгге.)
Вряд ли Байер отдаст Бонифаса дешевле этих самых 80 млн) Тем более при интересе МС)
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Ответ Madhamish
Диас, Беллингем, Нико Пас, Гюлер уже не котируются? Если Реал возмет Мбаппе и Эндрика, то явно будут играть 4-3-3. Так что в полузащите всего три места, а без Крооса и Модрича, один из которых продлит, скорее всего, если не оба, мы уже насчитали 7 игроков. Гимараеш 8-м будет. Ему это надо?
Все эти Гюрлеры и Пасы это игроки ротации. Они не для основы. Это даже не уровень Иско или Асенсио.
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Ответ Amalfitano
Ну вот Кросса и Модрича не будет и привет. Я уже не говорю про травмы. Так что всё же надо думать немного наперёд.
Диас, Беллингем, Нико Пас, Гюлер уже не котируются? Если Реал возмет Мбаппе и Эндрика, то явно будут играть 4-3-3. Так что в полузащите всего три места, а без Крооса и Модрича, один из которых продлит, скорее всего, если не оба, мы уже насчитали 7 игроков. Гимараеш 8-м будет. Ему это надо?
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Ответ Вечно в бане
Перебор, это сотка за Антони, например. А Пакета его на три головы выше. Блин, в английском футболе денег куры не клюют, трансферный рынок давно уже не тот. Пора бы уже отвыкнуть от того, что игрока топ-уровня можно взять за 40-50 миллионов, а тот, за кого заплатили 80, должен быть в числе лучших в мире. Но кто-то до сих пор не отвык.
ну так это даже не в долларах, а в фунтах перебор как по мне, а по антони это развод как и рафинья в барсе, не стоит они таких денег
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Ответ Madhamish
Нахрена? У Реала и так уже перебор в средней линии. Два состава уже. Камавинга, Чуамени, Вальверде - это все игроки опорной зоны. Какой еще Гимараеш?
Ну вот Кросса и Модрича не будет и привет. Я уже не говорю про травмы. Так что всё же надо думать немного наперёд.
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Ответ Amalfitano
Реал потом купит Гимароиша у Ньюкасла.
Нахрена? У Реала и так уже перебор в средней линии. Два состава уже. Камавинга, Чуамени, Вальверде - это все игроки опорной зоны. Какой еще Гимараеш?
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Ответ Achilles 21
игрок неплохой но 85 лямов фунтов это перебор
Перебор, это сотка за Антони, например. А Пакета его на три головы выше.

Блин, в английском футболе денег куры не клюют, трансферный рынок давно уже не тот. Пора бы уже отвыкнуть от того, что игрока топ-уровня можно взять за 40-50 миллионов, а тот, за кого заплатили 80, должен быть в числе лучших в мире. Но кто-то до сих пор не отвык.
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Ответ zzakichh
гриллиш с каждым выходом который я вижу разносит свой фланг
статистика говорит об обратном,да и порет много при завершающем ударе
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Ответ Axs Men
Ещё как решает, не всё мерится голевыми и голами, он многих на себя стягивал, при этом не терял мяч
у него в завершающий стадии большая беда то в защитников лупит, то мимо или выше, как рафинья в барсе
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Ответ Achilles 21
что то их опять на бабки разводят, то грилиша за огромные деньги втюхают, то этого,не стоит они таких денег
гриллиш с каждым выходом который я вижу разносит свой фланг
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Ответ Дмитрий Губанов
тут ты не прав пакета отличный быстрый бразилиц с дриблингом который подходит под стиль МАН Сити, но я как фан Реала хотел бы видеть его в Мадриде
Реал потом купит Гимароиша у Ньюкасла.
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Пакета, Мусиала, что там собирается строить Пеп?
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Спартак подпишет пакет с пакетами
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о было бы интересно на это посмотреть
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Ответ Axs Men
В том и дело, что он много что сделал, пахал как в не себя. До сих пор помню один момент,прошлой весной важный матч с Ливерпулем , и от ворот ливера пошла контратака, и Салах мог выходить один в один, но единственый кто за ним гнался и помещал это был Грилиш
за такие бабки он должен впереди решать, а он не решает
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