«Ман Сити», вероятно, подпишет Пакета, если с хавбека «Вест Хэма» снимут обвинения в ставках. Отступные – 85 млн фунтов
Лукас Пакета летом, вероятно, присоединится к «Манчестер Сити».
По сведениям The Guardian, «горожане», скорее всего, приобретут полузащитника «Вест Хэма», если расследование Футбольной ассоциации в отношении бразильца по поводу предполагаемых нарушений правил игры на ставках будет прекращено до закрытия трансферного окна.
С июня в контракте футболиста станет активен пункт о возможности его выкупа за 85 млн фунтов. Игрок хочет сменить команду после двух сезонов в составе «молотобойцев».
В текущем чемпионате Англии Пакета провел 25 матчей и сделал 6 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
100-миллионный трансфер Пакета в «Сити» срывается из-за ставок. Он получил очень странную желтую
Грилиш на мой взгляд стоит всех своих денег
Блин, в английском футболе денег куры не клюют, трансферный рынок давно уже не тот. Пора бы уже отвыкнуть от того, что игрока топ-уровня можно взять за 40-50 миллионов, а тот, за кого заплатили 80, должен быть в числе лучших в мире. Но кто-то до сих пор не отвык.