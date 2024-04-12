«Галицкий не тренер, хотя слухи ходили – он заказчик. Стиль игры для него важен». Экс-селекционер «Краснодара» о владельце клуба

Дмитрий Нечипоренко рассказал о влиянии Сергея Галицкого на игру «Краснодара».

– У Мусаева после первого матча после возвращения в «Краснодар» спросили: какая задача от руководства, играть в краснодарский футбол? Не бороться за чемпионство, а играть в краснодарский футбол. Так Галицкий – тренер, получается?

– Нет. Подожди, что значит Галицкий – тренер? Галицкий – заказчик. Он заказывает то, что он хочет. Как Галицкий может быть тренером? Он может провести недельный цикл?

– Ну, он просто набирает тренеру и говорит: я хочу, чтобы играл!

– То, что ты называешь, это не тренер. Тренер – это шире, чем просто состав.

– Когда ты был в клубе, слышал там слухи про то, что Галицкий – тренер? Кто тогда был?

– . Золотой человек.

– Но с составом ему помогали?

– А я не был подключен, не было прослушки у меня (улыбается).

– Но слышал что-то такое в клубе?

– Скажу так: я этого не знаю, правда, но слухи ходят. Но почему слухи ходят? Потому что в Краснодаре невозможно ехать на машине, вот они и ходят (улыбается).

– А в твою работу он сильно погружался?

– Лично в мою – нет, наверное, но были ситуации. Например, помните защитника ? Сейчас в Испании играет, а тогда начинал в Мексике. Я показываю Алексею Зинину (бывший спортивный директор «быков» – Sports) и говорю: контракт заканчивается, вроде есть через кого выйти, пообщаться.

Он говорит: ну, как ты себе представляешь, что Сергей Николаевич соглашается на игрока, только начавшего играть за « » в Мексике?

Вот таким образом, наверное Галицкий влияет. Но влияет и самоцензура – люди уже понимают, какой запрос есть.

Да, я лично слышал фразу: «Мы не уходим от нашего стиля». Это действительно важный момент, – сказал бывший селекционер « » Нечипоренко.