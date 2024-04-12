«Галицкий не тренер, хотя слухи ходили – он заказчик. Стиль игры для него важен». Экс-селекционер «Краснодара» о владельце клуба
Дмитрий Нечипоренко рассказал о влиянии Сергея Галицкого на игру «Краснодара».
– У Мусаева после первого матча после возвращения в «Краснодар» спросили: какая задача от руководства, играть в краснодарский футбол? Не бороться за чемпионство, а играть в краснодарский футбол. Так Галицкий – тренер, получается?
– Нет. Подожди, что значит Галицкий – тренер? Галицкий – заказчик. Он заказывает то, что он хочет. Как Галицкий может быть тренером? Он может провести недельный цикл?
– Ну, он просто набирает тренеру и говорит: я хочу, чтобы Кастаньо играл!
– То, что ты называешь, это не тренер. Тренер – это шире, чем просто состав.
– Когда ты был в клубе, слышал там слухи про то, что Галицкий – тренер? Кто тогда был?
– Шалимов. Золотой человек.
– Но с составом ему помогали?
– А я не был подключен, не было прослушки у меня (улыбается).
– Но слышал что-то такое в клубе?
– Скажу так: я этого не знаю, правда, но слухи ходят. Но почему слухи ходят? Потому что в Краснодаре невозможно ехать на машине, вот они и ходят (улыбается).
– А в твою работу он сильно погружался?
– Лично в мою – нет, наверное, но были ситуации. Например, помните защитника Сесара Монтеса? Сейчас в Испании играет, а тогда начинал в Мексике. Я показываю Алексею Зинину (бывший спортивный директор «быков» – Sports) и говорю: контракт заканчивается, вроде есть через кого выйти, пообщаться.
Он говорит: ну, как ты себе представляешь, что Сергей Николаевич соглашается на игрока, только начавшего играть за «Монтеррей» в Мексике?
Вот таким образом, наверное Галицкий влияет. Но влияет и самоцензура – люди уже понимают, какой запрос есть.
Да, я лично слышал фразу: «Мы не уходим от нашего стиля». Это действительно важный момент, – сказал бывший селекционер «Краснодара» Нечипоренко.