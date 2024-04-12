Тебас о Рубиалесе: «Это нормально, когда мужчина устраивает оргии с женщинами? Нет. Это культурная проблема»

Хавьер Тебас высказался о ситуации с Луисом Рубиалесом.

После победы в финале женского чемпионата мира-2023 , тогда занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), крепко обнял Эрмосо и поцеловал в губы. Луис был отстранен ФИФА от футбльной деятельности.

Позже прокуратура потребовала по делу о поцелуе 2,5 года тюрьмы для Рубиалеса и по 1,5 года – для бывшего тренера женской сборной Хорхе Вильды, бывшего директора по маркетингу RFEF Рубена Риверы и для директора мужской сборной Альберта Луке.

«Через два дня после поцелуя Рубиалеса с я опубликовал твит с айсбергом. Это была вершина более запутанной системы. Но я не знал всего заранее. Я обличал эту систему повсюду.

Рубиалес уже в прошлом, я не хочу о нем говорить. Мы должны думать о том, как построить то, чего мы хотим. Очевидно, что должна радикально измениться.

Как показывает практика, это не личная проблема Рубиалеса, а культурная. Как вы думаете, это нормально, когда мужчина устраивает оргии с женщинами? Это ненормально», – сказал глава Ла Лиги Хавьер Тебас.

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