Тебас о Рубиалесе: «Это нормально, когда мужчина устраивает оргии с женщинами? Нет. Это культурная проблема»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига Хавьер Тебас Федерация футбола Испании контент Дженнифер Эрмосо Футбол

Хавьер Тебас высказался о ситуации с Луисом Рубиалесом.

После победы Испании в финале женского чемпионата мира-2023 Рубиалес, тогда занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), крепко обнял Эрмосо и поцеловал в губы. Луис был отстранен ФИФА от футбльной деятельности.

Позже прокуратура потребовала по делу о поцелуе 2,5 года тюрьмы для Рубиалеса и по 1,5 года – для бывшего тренера женской сборной Хорхе Вильды, бывшего директора по маркетингу RFEF Рубена Риверы и для директора мужской сборной Альберта Луке.

«Через два дня после поцелуя Рубиалеса с Дженни Эрмосо я опубликовал твит с айсбергом. Это была вершина более запутанной системы. Но я не знал всего заранее. Я обличал эту систему повсюду.

Рубиалес уже в прошлом, я не хочу о нем говорить. Мы должны думать о том, как построить то, чего мы хотим. Очевидно, что Федерация должна радикально измениться.

Как показывает практика, это не личная проблема Рубиалеса, а культурная. Как вы думаете, это нормально, когда мужчина устраивает оргии с женщинами? Это ненормально», – сказал глава Ла Лиги Хавьер Тебас.

Тебас о деле Негрейры: «Барсу» понизили бы в классе, если бы не истек срок давности. Сам факт выплат – преступление»

Материалы по теме

31 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
если все стороны не против, почему это ненормально?
+27
-2
+25
А Рубиалес прям оргию устроил на стадионе с Эрмосо, что его чуть ли не исчадием ада выставили? То то же все свидетели этой "вакханалии" улыбались и смеялись сначала, пока не осознали весь галактический масштаб этого преступления. Как раз таки подобная травля и не нормально.
+18
-4
+14
Давайте, пошутите ,что "То ли дело с мужчинами")
+13
-3
+10
То ли дело оргии с мужчинами. Вот это нормально у западных партнеров
+5
-2
+3
Когда женатый - ненормально. А вот когда неженатый, то почему бы и нет
+7
-4
+3
Дон Сильвио смеётся с небес над этим куском. Старый конъюнктурщик сам ведь дока в этих делах.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
"Как вы думаете, это нормально, когда мужчина устраивает оргии с женщинами?"...И далее сам еле осёкся, чтобы правду сказать.

А по факту взрослые свободные люди в своё свободное время и за свои деньги могут делать что угодно на своей территории и никому не мешая.
+3
-1
+2
Дискриминация получается по оргиевому признаку, как к таким высказываниям отнесутся порноактеры? Их чувства что уважать не нужно?
+3
-2
+1
Ответ Глеб Кравцов
Давайте, пошутите ,что "То ли дело с мужчинами")
Какие тут шутки) открытый каминг-аут в его принадлежности к маргариновому проекту
+1
-1
0
Ответ Глеб Кравцов
Давайте, пошутите ,что "То ли дело с мужчинами")
Давайте лучше послушаем Ваши шутки :)
+1
-1
0
Ответ S4astliff4ik77
То есть по-твоему групповушка это типа ок?
ну я вроде ничего нового не скажу, перечитайте мой первый комментарий - если все стороны не против, то что не так?
на мой вопрос вы при этом так и не ответили
0
0
0
Ответ Under
если все стороны не против, почему это ненормально?
Проблема в другом: он на эти оргии тратил деньги федерации) Хотя дело благое, конечно.
+1
-1
0
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
А Рубиалес прям оргию устроил на стадионе с Эрмосо, что его чуть ли не исчадием ада выставили? То то же все свидетели этой "вакханалии" улыбались и смеялись сначала, пока не осознали весь галактический масштаб этого преступления. Как раз таки подобная травля и не нормально.
Он не говорит про тот поцелуй, а намекает, что в Федерации кто-то из мужиков так развлекается
+1
-1
0
Ответ кэпко
а если вместе с женой?))
Если не со своей, то вообще супер
0
0
0
Глава Ла Лиги Тебас: Мужчина должен устраивать оргии с мужчинами. Это нормально. Берите пример с меня.
+1
-1
0
А ведь когда то и до оргий Тебаса дело дойдет...)
0
0
0
Как будто что то плохое
+1
-1
0
Принц Эндрю устраивал оргии с малолетками. Посадят ли его? Конечно, нет. Закрыли в замке с эскортницами и кормят устрицами.
+2
-2
0
А с чего это оргии с женщинами не нормально ? Или Тебас по мальчикам ?
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий