Карло Анчелотти: «Результативность Беллингема упала, но игра – нет. Он не центрфорвард, а плеймейкер»
Карло Анчелотти прокомментировал спад результативности Джуда Беллингема.
«Беллингем стал сюрпризом, забив 20 голов. Теперь он делает свою работу.
Джуд – атакующий полузащитник, плеймейкер. Он не центральный нападающий. Результативность немного упала, но его игра – нет.
Я не думаю, что ему чего-то не хватает, просто он не забивает голы. Рано или поздно он снова будет забивать», – сказал тренер «Реала».
В 12 матчах за «Реал» в 2024 году Беллингем забил 3 гола. Кроме того, на его счету 5 результативных передач.
у Кросса голов за всю карьеру, как у Джуда за год, сомнений в его уровне и пользе ни у кого ни разу не возникало
по мне, так у Джуда все в порядке
На поле же было совершенно иное)
Но Милан не Реал, да и время другое...