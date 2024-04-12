Карло Анчелотти: «Результативность Беллингема упала, но игра – нет. Он не центрфорвард, а плеймейкер»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Джуд Беллингем Футбол

Карло Анчелотти прокомментировал спад результативности Джуда Беллингема.

«Беллингем стал сюрпризом, забив 20 голов. Теперь он делает свою работу.

Джуд – атакующий полузащитник, плеймейкер. Он не центральный нападающий. Результативность немного упала, но его игра – нет.

Я не думаю, что ему чего-то не хватает, просто он не забивает голы. Рано или поздно он снова будет забивать», – сказал тренер «Реала». 

В 12 матчах за «Реал» в 2024 году Беллингем забил 3 гола. Кроме того, на его счету 5 результативных передач.

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32 комментария
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Спады бывают у всех, но его игра не упала, он стал сильно отвлекаться на судей и тд. , надеюсь прорвет в Манчестере
+32
-7
+25
Прошлый сезон был похож, тоже резво начал, после НГ сдал. Ничего страшного, игрок молодой, вернутся и голы, и форма.
+16
-3
+13
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Комментарий скрыт
Ответ: Ты дилетант в футболе
+13
-6
+7
Ответ Marcus-light
Прошлый сезон был похож, тоже резво начал, после НГ сдал. Ничего страшного, игрок молодой, вернутся и голы, и форма.
в Реале задачи у пз забивать и отдавать последний пас нет
у Кросса голов за всю карьеру, как у Джуда за год, сомнений в его уровне и пользе ни у кого ни разу не возникало
+9
-2
+7
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Комментарий скрыт
а он потух? 3+5 в 12 матчах, у Педри 1+4 в 14 играх, у де Йонга 1 гол в 16, у Ямаля - 5+2 в 17
по мне, так у Джуда все в порядке
+7
-2
+5
Я помню как Карло тоже самое рассказывал за Кака...)
На поле же было совершенно иное)
Но Милан не Реал, да и время другое...
+3
0
+3
Ответ Xabi Alonso78
Нет
Да
+5
-2
+3
Ответ MigraTjk
Спады бывают у всех, но его игра не упала, он стал сильно отвлекаться на судей и тд. , надеюсь прорвет в Манчестере
так он стал срываться, потому что на поле сдаёт. это же взаимосвязано
+17
-14
+3
По сравнению с осенью это тень того Джуда.
+4
-2
+2
Ответ войд
Ну так и Реал супер-атакующий клуб,а не позорный бус в который ты его превратил)
87 голов в Ла Лиге и ЛЧ на данный момент, бус...😁
+2
-1
+1
Ответ Egobrain
а он потух? 3+5 в 12 матчах, у Педри 1+4 в 14 играх, у де Йонга 1 гол в 16, у Ямаля - 5+2 в 17 по мне, так у Джуда все в порядке
Да неее, ты не понимаешь
+1
0
+1
Ответ Egobrain
в Реале задачи у пз забивать и отдавать последний пас нет у Кросса голов за всю карьеру, как у Джуда за год, сомнений в его уровне и пользе ни у кого ни разу не возникало
Кросс никогда не играл как Джуд, Джуд играл почти наконечником многие игры
+2
-1
+1
Ответ MigraTjk
Спады бывают у всех, но его игра не упала, он стал сильно отвлекаться на судей и тд. , надеюсь прорвет в Манчестере
Он играл с сити слаба.
+1
0
+1
Дело не в том , что у него не получается , а в том , что он будучи самым молодым , не хотел бегать вообще . Вальверде и Модрич носятся , а этот ходит и размахивает руками
+1
0
+1
Зато начал ныть в каждом матче!
+2
-1
+1
Зато с судьями начал больше общаться… это факт.
+4
-3
+1
После травмы конечно Джуд далек от своей формы, но надеюсь, что в ответном матче он будет выглядеть гораздо лучше, иначе будет трудно рассчитывать на положительный результат в этом противостоянии.
+3
-2
+1
Ответ Xabi Alonso78
Реал при Анчелотти в среднем забивает больше, чеи при Зидане. Но против топ-клубов при Зидане Реал был лучше
Может на топ матчи стоит приглашать в раздевалку Зидана?
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Ответ войд
Ну так и Реал супер-атакующий клуб,а не позорный бус в который ты его превратил)
Реал при Анчелотти в среднем забивает больше, чеи при Зидане. Но против топ-клубов при Зидане Реал был лучше
+1
-1
0
Ответ войд
Ну так и Реал супер-атакующий клуб,а не позорный бус в который ты его превратил)
Вы достали уже! А смысл играть в позиционку с супер быстрыми атлетами?
+1
-1
0
Ну вот как он не играет нападающего, я следил за его позицией, когда Мадрид без мяча, впереди него не было ни одного игрока
0
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Ответ Всеволод Бобров
Кросс никогда не играл как Джуд, Джуд играл почти наконечником многие игры
Просто он находился в нужное время в нужном месте, часто
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Не знаю, не знаю, теперь ему уже будет сложно бороться с Месси за золотой мяч )
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