Карло Анчелотти: «Результативность Беллингема упала, но игра – нет. Он не центрфорвард, а плеймейкер»

Карло Анчелотти прокомментировал спад результативности Джуда Беллингема.

« стал сюрпризом, забив 20 голов. Теперь он делает свою работу.

Джуд – атакующий полузащитник, плеймейкер. Он не центральный нападающий. Результативность немного упала, но его игра – нет.

Я не думаю, что ему чего-то не хватает, просто он не забивает голы. Рано или поздно он снова будет забивать», – сказал тренер « ».

В 12 матчах за «Реал» в 2024 году Беллингем забил 3 гола. Кроме того, на его счету 5 результативных передач.