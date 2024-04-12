Беллингем о Мадриде: «Здесь к футболистам относятся как к сверхлюдям. Нас возносят на пьедестал»

Теги Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Ла Лига Бирмингем Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем рассказал, что ему нравится в Мадриде.

«Здесь очень спокойно. Люди очень любят тебя. Они возносят футболистов на пьедестал, относятся к ним как к сверхлюдям. Все действительно очень стараются, чтобы мы чувствовали себя комфортно.

Таким, как я, это очень помогает. Я приехал из Бирмингема и Дортмунда и там я совсем не привык к тому, чтобы играть за такой большой клуб и находиться под пристальным вниманием», – сказал полузащитник «Реала». 

20-летний английский игрок «Реала» набрал 20 (16+4) очков в нынешнем сезоне Ла Лиги. Подробная статистика игрока – здесь

Джуд Беллингем перешел в мадридский клуб из дортмундской «Боруссии» прошлым летом. До этого игрок выступал за «Бирмингем». 

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6 комментариев
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Покажи себя в ответном матче с Сити как в начале сезона, все мы этого ждём от тебя!
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Джуд конечно потрясающий талант.
Надеюсь его не постигнет судьба Эль-Шаарави, Рэшфорда и прочих..
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Ответ Анри Карлайл
Джуд конечно потрясающий талант. Надеюсь его не постигнет судьба Эль-Шаарави, Рэшфорда и прочих..
У эль Шаарави, Рэшфорда и прочих и близко не было таких трёх сезонов подряд
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И очень зря, потому что молодых начало заносить.
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Сейчас конечно час Х для Джуда. Если форму наберёт и достойно сыграет с Сити, будет всё как по заказу. Нет, так в следующем сезоне будет делать попытку взойти на пьедестал. По мне конечно лучше, чтобы набрал форму
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