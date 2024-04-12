Беллингем о Мадриде: «Здесь к футболистам относятся как к сверхлюдям. Нас возносят на пьедестал»

Джуд Беллингем рассказал, что ему нравится в Мадриде.

«Здесь очень спокойно. Люди очень любят тебя. Они возносят футболистов на пьедестал, относятся к ним как к сверхлюдям. Все действительно очень стараются, чтобы мы чувствовали себя комфортно.

Таким, как я, это очень помогает. Я приехал из и и там я совсем не привык к тому, чтобы играть за такой большой клуб и находиться под пристальным вниманием», – сказал полузащитник « ».

20-летний английский игрок «Реала» набрал 20 (16+4) очков в нынешнем сезоне Ла Лиги. Подробная статистика игрока – здесь.

Джуд Беллингем перешел в мадридский клуб из дортмундской «Боруссии» прошлым летом. До этого игрок выступал за «Бирмингем».