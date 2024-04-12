Беллингем о Мадриде: «Здесь к футболистам относятся как к сверхлюдям. Нас возносят на пьедестал»
Джуд Беллингем рассказал, что ему нравится в Мадриде.
«Здесь очень спокойно. Люди очень любят тебя. Они возносят футболистов на пьедестал, относятся к ним как к сверхлюдям. Все действительно очень стараются, чтобы мы чувствовали себя комфортно.
Таким, как я, это очень помогает. Я приехал из Бирмингема и Дортмунда и там я совсем не привык к тому, чтобы играть за такой большой клуб и находиться под пристальным вниманием», – сказал полузащитник «Реала».
20-летний английский игрок «Реала» набрал 20 (16+4) очков в нынешнем сезоне Ла Лиги. Подробная статистика игрока – здесь.
Джуд Беллингем перешел в мадридский клуб из дортмундской «Боруссии» прошлым летом. До этого игрок выступал за «Бирмингем».
Надеюсь его не постигнет судьба Эль-Шаарави, Рэшфорда и прочих..