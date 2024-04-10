Саа о Майну: «Надеюсь, он сможет стать Беллингемом для «МЮ». Кобби будет одним из величайших, если обретет стабильность»

Теги Манчестер Юнайтед Пол Скоулз Луи Саа премьер-лига Англия Джуд Беллингем Кобби Майну Футбол

Луи Саа высказался об игре полузащитника «МЮ» Кобби Майну.

«Надеюсь, Кобби Майну сможет стать Джудом Беллингемом для «Манчестер Юнайтед»! У него есть для этого навыки и самообладание. Он один из тех игроков, которые растут быстрее, чем обычно, и в свои 18 лет он показывает зрелую игру, особенно если учесть, что он играет в нестабильной команде. Такой игрок, как Майну, может удивлять своим спокойствием и ни с того ни с сего сотворить магию, так что у него нет потолка.

Беллингем просто монстр в физическом плане. Я не говорю, что Кобби плох физически, но в плане роста, скорости, техники – в чем мы сравниваем их – Беллингем впереди. Он успел сыграть уже много матчей, за «Боруссию» и теперь за «Реал», но с Кобби дело обстоит иначе. У них разные стили, потому что физически Джуд просто монстр.

Я помню одного игрока, которого бог не одарил физическими данными. Он не был высоким или быстрым, технически он был неплох, но не таким, как Маркус Рэшфорд или Криштиану Роналду. Это был Пол Скоулз. Он всем заправлял, и каждый полузащитник в мире сказал бы, что он был одним из его любимых игроков.

Майну обладает не одним или двумя качествами, а полным набором, но ему нужно найти способ стать эффективнее в некоторых областях своей игры и не совершать одни и те же ошибки. Он определенно станет одним из величайших игроков «Манчестер Юнайтед», если обретет стабильность», – сказал бывший игрок «МЮ» Луи Саа в интервью Paddy Power.

В этом сезоне АПЛ Майну сыграл 17 матчей и забил 2 гола. Его статистика – здесь.

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6 комментариев
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Да хорош уже. Столько "легенд" после одного яркого сезона уже было... Перспектива видна невооруженным глазом. Но чтобы стать не легендой, а хотя бы отличным игроком, в первую очередь нужен характер. Вот и посмотрим на его наличие у Майну.
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Ответ Amalfitano
Отдайте его в Бундеслигу и он станет игроком высокого уровня. А в клубе с огромным баблом скорее купят нового игрока чем будут ждать прогресса молодого.
Он игрок основы, и один из лучших (если не лучший) в команде, ты о чем
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Отдайте его в Бундеслигу и он станет игроком высокого уровня. А в клубе с огромным баблом скорее купят нового игрока чем будут ждать прогресса молодого.
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Так он уже сильнее распиаренного мадридского бруска:)
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Ответ CyberUnited
Он игрок основы, и один из лучших (если не лучший) в команде, ты о чем
Про Эланга и Туанзебе так же говорили.
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Ответ Amalfitano
Про Эланга и Туанзебе так же говорили.
Ни Туанзебе, ни Эланга не были игроками основы, о чем ты?
Это не отменяет факта, что у них был сильные матчи. Но такого влияния как Майну они точно не оказывали
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