Саа о Майну: «Надеюсь, он сможет стать Беллингемом для «МЮ». Кобби будет одним из величайших, если обретет стабильность»

Луи Саа высказался об игре полузащитника «МЮ» Кобби Майну.

«Надеюсь, сможет стать для « »! У него есть для этого навыки и самообладание. Он один из тех игроков, которые растут быстрее, чем обычно, и в свои 18 лет он показывает зрелую игру, особенно если учесть, что он играет в нестабильной команде. Такой игрок, как Майну, может удивлять своим спокойствием и ни с того ни с сего сотворить магию, так что у него нет потолка.

Беллингем просто монстр в физическом плане. Я не говорю, что Кобби плох физически, но в плане роста, скорости, техники – в чем мы сравниваем их – Беллингем впереди. Он успел сыграть уже много матчей, за «Боруссию» и теперь за «Реал», но с Кобби дело обстоит иначе. У них разные стили, потому что физически Джуд просто монстр.

Я помню одного игрока, которого бог не одарил физическими данными. Он не был высоким или быстрым, технически он был неплох, но не таким, как Маркус Рэшфорд или Криштиану Роналду. Это был Пол Скоулз. Он всем заправлял, и каждый полузащитник в мире сказал бы, что он был одним из его любимых игроков.

Майну обладает не одним или двумя качествами, а полным набором, но ему нужно найти способ стать эффективнее в некоторых областях своей игры и не совершать одни и те же ошибки. Он определенно станет одним из величайших игроков «Манчестер Юнайтед», если обретет стабильность», – сказал бывший игрок «МЮ» Луи Саа в интервью Paddy Power.

В этом сезоне АПЛ Майну сыграл 17 матчей и забил 2 гола. Его статистика – здесь.