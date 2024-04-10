У Холанда нет голов и ассистов в 3 матчах против «Реала»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Эрлинг Холанд Футбол

У Эрлинга Холанда вновь нет результативных действий в матче против «Реала».

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью (3:3). Холанд отыграл весь матч, не отметившись голами и ассистами.

В предыдущем сезоне форвард «горожан» выходил в стартовом составе в обеих играх 1/2 финала против «Реала» (1:1, 4:0), где также не отметился результативными действиями.

Отметим, что Холанд занимает 2-е место после Харри Кейна в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона Лиги чемпионов – на счету норвежца 6 голов. Подробная статистика Эрлинга доступна здесь.

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68 комментариев
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Интересный факт:

Холанд весь матч был в кармане Рюдигера!
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-6
+24
Ответ Bazilic
Крутой бомбардир, не более
Подписки: Кубарси, Ямаль, Интер Майами
сразу видно не предвзятого эксперта!
+26
-10
+16
Крутой бомбардир, не более
+20
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+11
Вроде по стате Холанд лучший с запасом в Сити, а опасность в топ-матчах исходит от кого угодно, но не от него
+7
0
+7
Ответ Инсаф Галиуллинн
Холанд шикарный нападающий, а неудобные соперники есть у всех, у Лео это Бавария к примеру, или Челси образца 2009-2012 года
Лео Баварии дубли закидывал и выводил Барсу в финал Лч
+11
-4
+7
Ответ Инсаф Галиуллинн
Но не в плей офф ЛЧ
Опять удивлю, тоже в 1/8 и тоже немецкой команде. Учит матчасть, малыш)
+5
0
+5
Ответ Iamliam
Все те кто говорил, что Месси недостоин последнего ЗМ, сейчас идеальное время переобуваться!
А Месси с Баварией выступил сильно лучше?
+12
-7
+5
Ответ Topar Topovic
375 тыс чел получает за то что индивидуально не сильнее Комличенко,пхахаха
Как же у тебя припекает))
+3
0
+3
Ответ Bazilic
Хватало же кому-то совести сравнить ЭТО с Месси
Надо понимать, что Месси и с Роналду нельзя никого сравнивать, забудьте их, это аномалия, больше такого не будет.
+6
-3
+3
Ответ rigobersong
Но за 3 матча МС 8 раз продырявил реал:))
Бавария за один матч столько же закинула Барселоне :D
+6
-3
+3
в Манчестере будут
+2
0
+2
Ответ _Beast_
Холанд не выходит на поле против топов
Матчи сборных доказывают обратное-он даже Латвию боится
+3
-1
+2
Ответ Evergreen
Вроде по стате Холанд лучший с запасом в Сити, а опасность в топ-матчах исходит от кого угодно, но не от него
В этом то и весь сок, в топ-матчах тоже видят эту стату и в топ-матчах играют топ игроки, и эти топ-игроки подстраиваются под этого игрока.
+1
0
+1
Ответ Topar Topovic
Матчи сборных доказывают обратное-он даже Латвию боится
ахахахахахах.
+2
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+1
Холланда очень много игнорируют партнёры, когда можно было седня пару раз ему дать на проход мяч. А так, он сам по себе ничего и никогда не создаст.
+2
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Ответ Buharoid
А Месси с Баварией выступил сильно лучше?
Не знаешь что сказать и как подколоть Месси, говори про поражение Барсы от Баварии 8:2)
А я вообще то про ЗМ 2022 пишу. за 2022 год, понимаешь?
Так что выходит ты дважды 🤡
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Холанд шикарный нападающий, а неудобные соперники есть у всех, у Лео это Бавария к примеру, или Челси образца 2009-2012 года
Холанда легко закрыть. Речь не в неудобных клубах
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Здравствуйте, а Холланд выйдет?
Дык он уже гуляет
Да он куда-то потерялся. Скиньте мячик
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Так любого игрока по такой логике легко закрыть.
Мбаппе хер закроешь. Так, к примеру.
Криш всегда находил пространство. Ибру очень редко выключали на весь матч.
Праймовый Торрес, Дрогба. Да дофига примеров бомбардиров, которых не выключали из игры на все 90 минут
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Ответ Клименко
КриРо и Месси уничтожали лучших защитников мира. Холанд конечно не на их уровне. Как физухой продавить не может, сразу теряется. Посмотрим на Мбаппе в топ-чемпе, но думаю Киллиан более топовый по своим главным навыкам
Кого там Роналду уничтожал?
Забивал - да
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Ответ Topar Topovic
Бавария за один матч столько же закинула Барселоне :D
у них память короткая, они будут без конца и края вспоминать победы над Реалом, но тактично опускать список собственных унижений
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Ответ Topar Topovic
375 тыс чел получает за то что индивидуально не сильнее Комличенко,пхахаха
Да что этот Холанд со своей АПЛ, вот попробовал бы он выступить в Чешской лиге!!!
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Ответ JuVero
Холланда очень много игнорируют партнёры, когда можно было седня пару раз ему дать на проход мяч. А так, он сам по себе ничего и никогда не создаст.
Вот поэтому он может выиграь з.бутсу и не более того.
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Ответ Отец Абду
Интересный факт: Холанд весь матч был в кармане Рюдигера!
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Ответ Отец Абду
Интересный факт: Холанд весь матч был в кармане Рюдигера!
Спрятал в бороде
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Ответ Отец Абду
Интересный факт: Холанд весь матч был в кармане Рюдигера!
Справедливости ради Холланд его классно из линии дергает
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Ответ Roman
Тем не менее, Холанд все равно работает на команду Вспомнить тот же момент Бернарду, когда Холанд умно уводил защитников, или как он шикарно отработал в обороне и на скорости остановил Винисиуса
Умно уводил? 🤣 он пытался открыться и получить пас. Или думаешь если бы Заболотный так побежал ,то защитник Реала не побежал бы за ним?).
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Ответ Roman
Тем не менее, Холанд все равно работает на команду Вспомнить тот же момент Бернарду, когда Холанд умно уводил защитников, или как он шикарно отработал в обороне и на скорости остановил Винисиуса
Согласен, условный Джеко так бы не смог
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Ответ Эркинбек Апаканов
Рюдигер сегодня съел его)
Он всех сьел)
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Ответ Topar Topovic
Так как у него возникнут моменты даже-норвежский Кологривый 80 минут прятался за Рюдигером
а сам он что, совсем негодный😆😆😆😆
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