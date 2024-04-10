У Холанда нет голов и ассистов в 3 матчах против «Реала»

У Эрлинга Холанда вновь нет результативных действий в матче против «Реала».

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов « » и « » сыграли вничью (3:3). отыграл весь матч, не отметившись голами и ассистами.

В предыдущем сезоне форвард «горожан» выходил в стартовом составе в обеих играх 1/2 финала против «Реала» (1:1, 4:0), где также не отметился результативными действиями.

Отметим, что Холанд занимает 2-е место после Харри Кейна в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона – на счету норвежца 6 голов. Подробная статистика Эрлинга доступна здесь.