У Холанда нет голов и ассистов в 3 матчах против «Реала»
У Эрлинга Холанда вновь нет результативных действий в матче против «Реала».
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью (3:3). Холанд отыграл весь матч, не отметившись голами и ассистами.
В предыдущем сезоне форвард «горожан» выходил в стартовом составе в обеих играх 1/2 финала против «Реала» (1:1, 4:0), где также не отметился результативными действиями.
Отметим, что Холанд занимает 2-е место после Харри Кейна в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона Лиги чемпионов – на счету норвежца 6 голов. Подробная статистика Эрлинга доступна здесь.
Холанд весь матч был в кармане Рюдигера!
сразу видно не предвзятого эксперта!
А я вообще то про ЗМ 2022 пишу. за 2022 год, понимаешь?
Так что выходит ты дважды 🤡
Дык он уже гуляет
Да он куда-то потерялся. Скиньте мячик
Криш всегда находил пространство. Ибру очень редко выключали на весь матч.
Праймовый Торрес, Дрогба. Да дофига примеров бомбардиров, которых не выключали из игры на все 90 минут
Забивал - да