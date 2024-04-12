Байер — Вердер: прогноз на матч 14 апреля 2024, чемпионат Германии

14 апреля, в воскресенье, леверкузенский «Байер» на своем поле примет бременский «Вердер» в матче 29-тура немецкой Бундеслиги. Встреча пройдет на «Бай-Арене» и начнется в 18:30 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: Ф1 (-1,5); ТБ 2,5.

Байер

Этот день должен войти в историю клуба из Леверкузена — команда Хаби Аланосао в случае победы досрочно гарантирует себе чемпионство. Сейчас леверкузенцы опережают идущую на втором месте «Баварию» на 16 очков за шесть туров до финиша. Если «Байер» возьмет три очка в игре с бременцами, то уже независимо от результата матча с участием «Баварии» оформит чемпионство.

И судя по всему «Байер» не собирается откладывать дело в долгий ящик — в четверг команда проводила первый четвертьфинальный матч Лиги Европы против английского «Вест Хэма», и Хаби Алонсо оставил ряд ведущих футболистов команды в запасе. В частности одного из лучших бомбардиров команды Виктора Бонифасе. Нигериец вышел на поле против лондонцев только на 76-й минуте, но успел отметиться голом.

«Байер» — команда, которая не перестает удивлять, восхищать и переписывать рекорды. Клуб из Леверкузена не проигрывает в официальных матчах уже почти год — последнее поражение было в мае 2023-го еще в рамках предыдущего розыгрыша Бундеслиги.

В Бундеслиге «Байер» в 28-ми турах одержал 24 победы и лишь четырежды поделил очки с соперниками. Впечатляющий результат!

Подопечные Хаби Алонсо уже повторили рекорд «Баварии» во внутреннем первенстве по длительности беспроигрышной серии и наверняка в ближайшее воскресенье обновят рекорд.

Плюс команда побила свой личный рекорд по количеству набранных очков в чемпионате — сейчас 76. Но нет сомнений, что по итогу их будет гораздо больше.

«Байер» еще и в европейском футболе повторил рекорд по длительности беспроигрышной серии среди клубов из топ-5 чемпионатов. Ранее рекорд принадлежал туринскому «Ювентусу», который в сезоне-2011/12 провел 42 матча подряд без поражений. Думается, что в игре с «Вердером» и этот рекорд падет.

Сейчас чемпионство «Байера» просто дело времени, а перед сезоном в команду мало кто верил. На то, что клуб завоюет золотые медали, давался коэффицент 51. По этому показателю «Байер» встанет в один ряд с другими сенсационными чемпионами в европейских лигах — французским «Лиллем»-2021, российским «Локомотивом»-2018, испанским «Атлетико»-2014 и, конечно же, английским «Лестером»-2016.

Этот сезон вообще может стать настоящей сказкой для «Байера». Помимо золотых медалей чемпионата Германии команда может выиграть Кубок страны и Лигу Европы. «Байер» уже вышел в финал Кубка Германии, в котором сыграет с представителем второй Бундеслиги «Кайзерслаутерном». Игра состоится 25 мая.

В Лиге Европы, где немцы тоже проходятся буквально катком практически по каждому сопернику, «Байер» дошел до стадии четвертьфинала и в первой игре были сильнее «Вест Хэма» на своем поле со счетом 2:0. Про гол Бонифасе мы уже сказали, а еще один мяч на свой счет записал Йонас Хофманн.

В истории «Байера» был похожий сезон, когда команда могла выиграть все трофеи и сделать требл. В 2002 году леверкузенцы с Михаэлем Баллаком в составе шли в лидерах чемпионата Германии, а также вышли в финалы Кубка страны и Лиги Чемпионов.

Но во всех турнирах «Байер» тогда проиграл. Те 11 дней стали настоящим ночным кошмаром болельщиков «Байера». Сначала команда под руководством Клауса Топпмеллера растеряла пятиочковое преимущество в чемпионате над дортмундской «Боруссией», затем уступила в финале Кубка Германии «Шальке», а вдобавок проиграла в финале Лиги Чемпионов мадридскому «Реалу».

Тогда к «Байеру» приклеилось обидное прозвище «Неверкузен», обозначающее что клуб никогда ничего не выигрывает.

Кстати, ключевым в концовке того сезона стал поражение именно от «Вердера» в чемпионате.

Теперь же у команды Хаби Алонсо новое прозвище — Неверлузен, потому что «Байер» не проигрывает, даже когда все к этому и идет.

Вердер

«Вердер» идет двенадцатым в турнирной таблице чемпионата Германии. Конечно, за шесть туров до финиша команда сохраняет математические шансы и на попадание еврокубки и на вылет. Но в обоих случаях это, скорее, из разряда фантастики.

Все-таки до шестого места, которое дает право выступать в Лиге конференций, уже 11 очков. А от зоны вылета команду Оле Вернера отделяет восемь баллов.

В целом достаточно посредственный сезон выходит у «Вердера». Команда вылетела из Кубка Германии в первом раунде, уступив «Виктории Кельн» (2:3). В чемпионате же бременцы не побежадют с 16 февраля, когды были сильнее «Кельна» на его поле — 1:0.

С тех пор «Вердер» набрал всего два очка в шести турах и при этом выдал четырехматчевую серию из поражений.

Конечно, самым ярким событием для «Вердера» стала его победа над «Баварией» в Мюнхене. Тогда бременцы выиграли с минимальным счетом благодаря голу Митчелла Вайзера и очень сильно усложнили команде Томаса Тухеля борьбу за чемпионство.

После той победы бременцы одержали еще две подряд побед над «Фрайбургом» (3:1) и «Майнцом» (1:0), и этот отрезок стал лучшим для команды в текущем сезоне. Именно удачное выступление на нем позволило «Вердеру» оторваться от зоны вылета и чувствовать в некоторой степени безопасно. Особенно после победы на основным конкурентом «Майнцом» на его поле.

«Вердер» забивает не так много в этом сезоне — всего 36 мячей в 28-ми играх. Лучшим снайпером команды является Марвин Дукш, отличившийся девять раз. На три мяча меньше у его партнера по команде нигерийца Джастина Нджинмы.

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Байер — Вердер: история личных встреч

В этом чемпионате в матче первого круга «Байер» разгромил «Вердер» на его поле со счетом 3:0. Уже в дебюте встречи бременцы забили в свои ворота, а затем Джереми Фримпонг и Алекс Гримальдо добили соперника.

На удивление дома «Байер» играет с «Вердером» последние годы неудачно: последняя победа датирована аж 2017 годом, когда хозяева выиграли с минимальным счетом.

В 2019 «Вердер» одержал сенсационную победу 3:1, а все три последующие игры в Леверкузене завершились вничью. В прошлом сезоне команды сыграли 1:1.

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Байер — Вердер: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom предлагает следующие коэффициенты на предстоящий матч:

Победа «Байера» — 1.2

Ничья — 7.6

Победа «Вердера» — 13

Никто не сомневается, что «Байер» выиграет и оформит чемпионство. Да, команде Хаби Алонсо нужно держать в уме в тот факт, что уже в четверг будет тяжелый ответный матч в Лондоне против «Вест Хэма» в рамках Лиги Европы, но когда на кону возможность завоевать золотые медали да еще и перед своими болельщиками, то вряд ли футболисты «Байера» будут себя сдерживать и экономить силы.

Думается, что «Байер» выиграет уверенно, так что можно поставить на него с форой – 1,5 за 1.62.

Также наверняка мы увидим больше двух голов в этой встрече — так можно сделать ставку на ТБ 2,5 за 1.46.

Где смотреть матч Байер – Вердер