Ливерпуль — Кристал Пэлас: прогноз на матч 14.04.2024, АПЛ

Английская Премьер-лига вступает в завершающую стадию. До конца чемпионата большинству команд осталось провести по шесть матчей, и не так много клубов, которые, с одной стороны, уже не ведут борьбу за еврокубки, с другой, обезопасили себя от вылета в Чемпионшип. В нашем случае «Ливерпуль» и вовсе сражается за чемпионский титул, а «Кристал Пэлас» после ряда неудачных результатов оказался всего в пяти очках от зоны вылета. За мерсисайдцев становится несколько тревожно. Еще неделю назад они занимали первое место, но затем последовала ничья с «Манчестер Юнайтед» на своем поле. «Красные дьяволы» становятся каким-то даже роковым соперником для «Ливерпуля» в последнее время. Следом абсолютно непонятное поражение в четвертьфинале Лиги Европы от «Аталанты». Юргена Клоппа многие хотели проводить в конце сезона как триумфатора и даже обладателя квадрупла, то есть побед во всех четырех турнирах, в которых команда принимает участие.

Сейчас эти планы уже нарушены. Тот же «Манчестер Юнайтед» выбил команду из Кубка Англии. Бергамаски могут поставить крест на победе в Лиге Европы. Так что пока в активе «Ливерпуля» победа только в Кубке лиге, тоже достижение, но последнее по важности. Для «Кристал Пэлас» вылет в Чемпионшип был бы настоящим потрясением. Команда из южного Лондона уже с десяток лет неизменно выступает в Премьер-лиге, ни на что не претендует, считается твердым середняком, а тут появились серьезные проблемы. К тому же календарь впереди такой, что не позавидуешь. Совсем недавно руководству пришлось сменить тренера, но радикально ничего не изменилось. Матч состоится на стадионе Энфилд Роуд, начало в 16:00 по московскому времени.

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Ливерпуль

Вряд ли кто-то рассчитывал, что для «Ливерпуля» все будет складываться легко. Хотя команда и до наличия большого количества травмированных показыввала отличную игру и не сбавляла темпы после их возвращения. Первый тайм против «Манчестер Юнайтед» был образцово-показательным. Полное преимущество по владению, 15 ударов по воротам и отсутствие угроз со стороны соперника. Можно согласиться с тем, что манкунианцы имели возможности для контратак, но не пользовались ими отчасти из-за своих ошибок, или просто защитники отбирали мяч. Но во втором тайме одна оплошность полностью перевернула игру. В результате ничья, и ее вполне можно назвать закономерной.

С «Аталантой» подопечные Юргена Клоппа уже встречались несколько лет назад в Лиге чемпионов. Тогда бергамаски выиграли в гостях со счетом 2 : 0, но на своем поле пропустили пять безответных мячей. Теперь о таком сценарии после первой игры мечтают все болельщики. На этот раз «Ливерпуль» столкнулся не с привычной всем командой Гасперини, которая любит прессинговать. Против таких соперников футболисты Юргена Клоппа используют открытые зоны и легко создают моменты. Бергамаски полностью отдали инициативу хозяевам, а сами контратаковали.

Но началось все вновь с ошибки. Голкипер Куивин Келлехер пропустил мяч под собой после удара Джанлуки Скамакки. Времени на исправление ситуации было много, но во втором тайме мерсисайдцы пропустили еще дважды. Есть от чего понервничать. Тут еще болельщики совершенно некстати устроили акцию по поводу дороговизны билетов. «Ливерпулю» срочно нужно возвращать уверенность, и, вроде, соперник удобный, но ему тоже нужны очки. Перед вами результаты пяти последних поединков «Ливерпуля».

Лига Европы. 11.04.2024, «Ливерпуль» — «Аталанта» — 0 : 3

— 0 : АПЛ. 07.04.2024, «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 2 : 2

АПЛ. 04.04.2024, « Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед» — 3 : 1

— «Шеффилд Юнайтед» — : 1 АПЛ. 31.03.2024, «Ливерпуль» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 2 : 1

— «Брайтон энд Хоув Альбион» — : 1 Кубок Англии. 17.03.2024, «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 4 : 3

Факты и цифры

«Ливерпуль» 19 раз в своей истории становился чемпионом Англии, последний титул был завоеван в сезоне 2019-2020 года

В прошлом сезоне «Ливерпуль» занял в английской Премьер-лиге 5 место, набрав 67 очков

Лучший бомбардир команды нападающий Мохамед Салах, на его счету 17 забитых мячей

Египтянин лидер и среди ассистентов, он отдал 9 результативных передач

Кристал Пэлас

«Кристал Пэлас» клуб с богатой историей, хоть по сравнению со многими другими командами Премьер-лиги он был образован сравнительно поздно, лишь в 1905 году. Большую часть времени «орлы» выступали в низших дивизионах вплоть до четвертого. Был всплеск 1990-е годы, когда лондонцам удалось подняться на третью строчку в Премьер-лиге, но это исключение. Дважды команда играла в финале Кубка Англии, но оба раза уступала, во втором случае в 2016 году «Манчестер Юнайтед».

В новом столетии «Кристал Пэлас» поначалу влачил жалкое существование. Команда находилась на грани снятия. Тогда она выступала в Чемпионшипе. Все изменилось, когда владельцем клуба стал консорциум CPFC 2010, в него вошли несколько богатых поклонников клуба. Сначала они выкупили стадион, а затем и саму команду. В 2013 году «Кристал Пэлас» выиграл плей-офф, причем четвертый раз, что считается рекордом, и вышел в Премьер-лигу. С 2017 по 2021 год командой руководил именитый Рой Ходжсон, который после небольшого перерыва в нынешнем сезоне вновь встал у руля «орлов». Но прорыва не случилось. Уже зимой начали фигурировать слухи об отставке ветерана тренерского цеха Англии.

На этом фоне специалиста госпитализировали, а после выписки из больницы в ним расстались. «Кристал Пэлас» возглавил австрийский специалист Оливер Гласнер. В 2022 году вместе с «Айнтрахтом» из Франкфурта-на-Майне он выиграл Лигу Европы. Но нельзя сказать, что при нем результаты улучшились. После победы в конце февраля над «Бернли» последовало две ничьи и три поражения. В последнем поединке от «Манчестер Сити», а теперь впереди «Ливерпуль». Перед вами результаты пяти последних поединков команды.

АПЛ. 06.04.2024, «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» — 2 : 4

— 2 : АПЛ. 02.04.2024, «Борнмут» — «Кристал Пэлас» — 1 : 0

— «Кристал Пэлас» — : 0 АПЛ. 30.03.2024, «Ноттингем Форест» — «Кристал Пэлас» — 1 : 1

Товарищеский. 14.03.2024, «Буде-Глимт» — «Кристал Пэлас» — 1 : 1

АПЛ. 09.03.2024, «Кристал Пэлас» — «Лутон Таун» — 1 : 1

Факты и цифры

Лучшим достижением «Кристал Пэлас» в Премьер-лиге считается третье место по итогам сезона 1990-1991 года

В прошлом сезона команда заняла 11 место набрав 45 очков, сейчас она на 14 позиции имея 30 очков за семь матчей до конца чемпионата

Лучшими бомбардирами «Кристал Пэлас» являются французские нападающие Одсонн Эдуар и Жан-Филипп Матета, на счету обоих по 7 забитых мячей

Нападающий сборной Ганы Джордан Айю лучший ассистент, на его счету 6 результативных передач

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История личных встреч Ливерпуля и Кристал Пэлас

Поскольку «Кристал Пэлас» ранее был не частым гостем в высшем английским футбольном дивизионе, то и матчей сыгранных между командами накопилось всего 64. Первый из них состоялся в 1938 году в рамках Кубка Англии, встреча в Лондоне завершилась нулевой ничьей, а в ответном матче «Ливерпуль» выиграл со счетом 3 : 1. Паритет у команд только в матчах Кубка лиги, в остальном «Ливерпуль» полностью превосходит своего предстоящего соперника.

Победы «Ливерпуля» — 37

Победы «Кристал Пэлас» — 14

Ничьи — 13

Самая крупная победа «Ливерпуля» — 9 : 0

Самая крупная победа «Кристал Пэлас» — 3 : 1, 2 : 0

В Премьер-лиге «Кристал Пэлас» не выигрывает у «Ливерпуля» с 2017 года, причем та победа была одержана на выезде. С тех пор статистика для «орлов» удручающая. Они потерпели 13 поражений и лишь дважды сумели сыграть вничью. Поклонников гостей может радовать тот факт, что обе эти ничьи были оформлены в прошлом сезоне. Результаты пяти последних матчей команд друг с другом перед вами.

АПЛ. 09.12.2023, «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» — 1 : 2

— 1 : АПЛ. 25.02.2023, «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» — 0 : 0

АПЛ. 15.08.2022, «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» — 1 : 1

Товарищеский. 15.07.2022, «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» — 2 : 0

— «Кристал Пэлас» — : 0 АПЛ. 23.01.2022, «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» — 1 : 3

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Коэффициенты букмекеров на матч Ливерпуль — Кристал Пэлас

Матч первого круга в Лондоне получился очень интересным. Хозяева превзошли «Ливерпуль» по xG, смогли открыть счет в матче с пенальти. При этом играли очень жестко. На 75 минуте матча Джордан Айю получил второе предупреждение и покинул поле. Спустя минуту Мохамед Салах сравнял счет, а в компенсированное арбитром время победный гол забил Харви Эллиотт. Хозяева тогда помимо удаления Айю получили еще шесть предупреждений. В любом случае последние матчи соперников проходят в очень упорной борьбе, и это нужно учитывать. Впрочем, букмекеры считают, что после поражения от «Аталанты» хозяева будут рвать и метать. BetBoom предлагает следующие коэффициенты:

Победа «Ливерпуля» — 1,20

Ничья — 7,69

Победа «Кристал Пэлас» — 13,15

Скорее всего, так и произойдет. «Кристал Пэлас» может попасть под горячую руку, в данном случае ногу «Ливерпуля». Матч получится результативным. Любители рисковать или те, что считает, что от мерсисайдцев отвернулась удача, могут поставить на двойной шанс в отношении гостей, коэффициент на Х2 — 4,96.

Где смотреть матч Ливерпуль — Кристал Пэлас