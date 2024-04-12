Байер – Вердер где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Бундеслига (Чемпионат Германии) 14 апреля
В воскресенье, 14 апреля, сыграют Байер и Вердер в 29 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).
💰 Угадывайте счет матчей и получайте бонусы ➡➡➡
- Игра пройдет на стадионе «БайАрена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч! Футбол 3.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Байер – Вердер
- Начало матча запланировано на 18:30 по московскому времени.
Бундеслига (Чемпионат Германии по футболу): все новости
Прогноз на матч Байер – Вердер
➡ Угадывайте результаты матчей 💰💰💰