Байер – Вердер где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Бундеслига (Чемпионат Германии) 14 апреля

Теги Вердер Байер бундеслига Германия Футбол

В воскресенье, 14 апреля, сыграют Байер и Вердер в 29 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).

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  • Игра пройдет на стадионе «БайАрена».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч! Футбол 3.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Байер – Вердер

  • Начало матча запланировано на 18:30 по московскому времени.

Байер: все новости

Вердер: все новости

Бундеслига (Чемпионат Германии по футболу): все новости

Прогноз на матч Байер – Вердер

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