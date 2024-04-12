Ребров о выставлении колена вратарями: «Он делает это не потому, что хочет убить нападающего, а чтобы не остаться без почки или яичка. Мы хотим вратарям органы перебить, инвалидами сделать?»

Артем Ребров объяснил, почему вратари выставляют колено на выходах.

В матче Фонбет Кубка России между « » и «Локомотивов» (1:0) голкипер екатеринбуржцев , пытаясь поймать мяч, попал игроку железнодорожников Сергею Пиняеву коленом в область глаза.

«Выяснилось, что есть новые правила, согласно которым вратарь не может выходить с коленом. Более того – за это ставят пенальти! Это реально стало для меня новостью. Даже не новостью, а шоком.

Вот давайте представим, что Пиняев на скорости врезается в живот или пах Мамина. Это же удар по органам – по печени, по селезенке, очень опасно. Руки наверху, увернуться невозможно, вратарь в этой ситуации просто беззащитен без колена. Так должно быть?

Получается, мы оберегаем нападающих, а вратарей бросаем под удар. Причем нападающие вообще-то могут просто остановиться и не бежать во вратаря, когда нет ни единого шанса достать мяч. Вот куда бежал Пиняев, как он собирался сыграть в этот мяч? Для чего он туда бежал?

Есть очень показательная история с Деяном Радичем, который лишился селезенки. Мы хотим всем вратарям органы перебить, инвалидами сделать? Получается несправедливо, особенно учитывая ситуацию с нижними мячами, когда киперы кидаются в ноги вперед руками и головой. Да, рискованно, но все вратари осознают, что могут хорошо получить по голове. Как Дикань от Кержакова, Габулов от Веллитона и даже я от Фарфана.

Мне бы очень хотелось, чтобы нападающие понимали: вратарь ставит колено не потому, что хочет их убить, а чтобы защитить себя и не остаться без почки или без яичка. Да и никакое колено не потребуется, если вратарь будет знать, что в него никто не въедет. Здесь нужно взаимоуважение с обеих сторон – и тогда не будет таких ситуаций», – написал бывший вратарь « » в своем блоге на Спортс.

«Мы хотим вратарям органы перебить, инвалидами сделать?» Ребров убежден, что выходить нужно с коленом

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