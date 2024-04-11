Артем Ребров: «Вазелин – полезная штука, многие вратари используют. Впервые узнал о нем от Урванчки: «Попробуйте и поймете». И действительно, сцепление с мячом стало лучше»

Теги Спартак Артем Ребров премьер-лига Россия Доменико Тедеско Макс Урванчки Футбол

Артем Ребров рассказал о нововведении штаба Доменико Тедеско для вратарей.

При немецком тренере вратари «Спартака» начали использовать вазелин.

«Вазелин – очень полезная штука, многие вратари его используют. Я впервые об этом узнал еще во время игровой карьеры, когда приехал Тедеско со своим штабом. Тренер вратарей Макс Урванчки сразу говорит: «Вот, держите вазелин».

Мы смотрим на него: «Чего, какой еще вазелин?» У нас же некоторые это слово воспринимают с подтекстом. В общем, он берет и мажет им перчатки. Мы спрашиваем: «Что это, зачем?» Урванчки говорит: «А чего объяснять? Вы попробуйте и сразу все поймете».

Мы попробовали – и действительно. Сцепление с мячом сразу стало куда лучше. Потому что покрытие перчаток силиконовое, оно хорошо взаимодействует с вазелином, улучшает трение. Благодаря этому мяч фиксируется прекрасно – прямо прилипает.

Правда, это работает только в сухую погоду. В дождь использовать вазелин нельзя, только хуже станет», – рассказал бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров в своем блоге на Спортс.

Зачем вратарям вазелин? Объясняет Артем Ребров

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22 комментария
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Ответ Jan Paskel
Сто за тактика спортса? Про это материал выпустили пару часов тому назад, тепепь будут кусками как новости подавать?
Новенький что ли?)
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Не только вратари используют вазелин - Роналду не даст соврать!
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Опасно быть вратарём....
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Лещуку после матча особенно пригодился вазелин 😂😂😂 использовал бы правильно, ловил бы мячи 😅
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Ответ Jan Paskel
Сто за тактика спортса? Про это материал выпустили пару часов тому назад, тепепь будут кусками как новости подавать?
Ничего, спустя хотя бы пол года чтения спортца уже будешь кайфовать от этого )
+2
0
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Ответ ТрактоПоктер
Опасно быть вратарём....
Опасно не быть вратарём….
+2
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Клей "Момент" лучше.
+1
0
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Спасибо, что хоть в самом конце заголовка указали сцепление с мячом, а то совсем желтушно
+1
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Сто за тактика спортса? Про это материал выпустили пару часов тому назад, тепепь будут кусками как новости подавать?
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Ну если нравится, пусть использует
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Это просто сказка - вазелиновая смазка!
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Бери вазелин, бежим целоваться!
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— Я дам вазелин. — Нет времени на вазелин. — На вазелин всегда есть время!
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Ответ свисток батурина
Вазелин отличное средство для болельщиков зенита
Почему? Ты же не болельщик Зенита.
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Ответ Жбан
Новенький что ли?)
да нет, раньше просто наоборот было. 10 новостей на какую то тему, а потом материал
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