Артем Ребров рассказал о нововведении штаба Доменико Тедеско для вратарей.

При немецком тренере вратари «Спартака» начали использовать вазелин.

«Вазелин – очень полезная штука, многие вратари его используют. Я впервые об этом узнал еще во время игровой карьеры, когда приехал со своим штабом. Тренер вратарей сразу говорит: «Вот, держите вазелин».

Мы смотрим на него: «Чего, какой еще вазелин?» У нас же некоторые это слово воспринимают с подтекстом. В общем, он берет и мажет им перчатки. Мы спрашиваем: «Что это, зачем?» Урванчки говорит: «А чего объяснять? Вы попробуйте и сразу все поймете».

Мы попробовали – и действительно. Сцепление с мячом сразу стало куда лучше. Потому что покрытие перчаток силиконовое, оно хорошо взаимодействует с вазелином, улучшает трение. Благодаря этому мяч фиксируется прекрасно – прямо прилипает.

Правда, это работает только в сухую погоду. В дождь использовать вазелин нельзя, только хуже станет», – рассказал бывший вратарь «Спартака» в своем блоге на Спортс.

Зачем вратарям вазелин? Объясняет Артем Ребров