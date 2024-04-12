Маурисио Почеттино: «У «Челси» одна из лучших академий в Англии, если не в мире»

Теги Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино высоко отозвался об академии «Челси».

«Тренерский штаб работает с академией, мы приглашаем молодых игроков каждую неделю тренироваться с нами. Для них это отличная возможность. У «Челси» одна из лучших академий в Англии, если не в мире. Наша обязанность – заботиться об этих ребятах и уделять им внимание.

Когда-нибудь у них будет возможность играть в основном составе, им просто нужно продолжать тренироваться и быть стабильными. Мы видим их развитие по тому, как они борются со старшими футболистами», – сказал тренер «Челси».

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3 комментария
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И самый ужасный тренер в Англии , если не в мире …
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Наследство Абрамовича. Роман всё сделал для клуба.
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"Ла Кобхэм" действительно одна из лучших футбольных академий мира. Знатно кормят разные английские сборные своими выпускниками, как взрослую сборную так и молодежную и юношеские сборные.
К сожалению не все академии в АПЛ так работают, кому-то просто легче купить пачками легионеров чем хоть одного своего выпускника в основную обойму запустить.
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