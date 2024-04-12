Маурисио Почеттино: «У «Челси» одна из лучших академий в Англии, если не в мире»

Маурисио Почеттино высоко отозвался об академии «Челси».

«Тренерский штаб работает с академией, мы приглашаем молодых игроков каждую неделю тренироваться с нами. Для них это отличная возможность. У «Челси» одна из лучших академий в Англии, если не в мире. Наша обязанность – заботиться об этих ребятах и уделять им внимание.

Когда-нибудь у них будет возможность играть в основном составе, им просто нужно продолжать тренироваться и быть стабильными. Мы видим их развитие по тому, как они борются со старшими футболистами», – сказал тренер « ».