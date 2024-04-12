Павлюченко об Англии: «Не важно, в Лондоне ты или Ливерпуле – зарплаты везде одинаковые. В России наоборот – все хотят в Москву и Питер. В Москве уровень зарплат другой по сравнению с Самарой и Ростовом»

Теги Роман Павлюченко Юрий Жирков Андрей Аршавин Динияр Билялетдинов премьер-лига Россия премьер-лига Англия Тоттенхэм деньги Футбол

Роман Павлюченко сравнил жизнь в России и Англии.

«Мне всего хватало в Англии. Не знаю, как в Испании, но в Лондоне живет столько русскоговорящих, что я нашел себе там новых друзей. Тем более мы с Аршавиным и Жирковым часто семьями встречались, ходили в рестораны. Даже Билялетдинов постоянно приезжал к нам в Лондон!

В Англии было все русское: от еды до магазинов. Жена мне готовила борщ, поэтому ни в чем не нуждался – мне всего хватало. Понятно, близких друзей из России не хватало, но мы созванивались по телефону. Проблем в Англии не было.

Жить в Лондоне практически то же самое, что и жить в Москве. Те же пробки, интенсивное движение. Да, если бы жил в Ростове или Краснодаре, а потом поехал в Лондон, то да, был бы контраст: «Ничего себе, какой большой город!» А так я большую часть жизни прожил в Москве, привык ко всему этому движению, пробкам, тому, что весь день на ногах. В Лондоне столкнулся с той же московской суетой – для меня это было нормально.

Проблема в том, что в Англии не важно, живешь ты в Лондоне или Ливерпуле, но уровень зарплат везде одинаковый у всех. В России чуть наоборот: все пытаются попасть в Москву и Питер – там другие зарплаты и цены. В Англии, на мой взгляд, все и везде одинаково.

В Лондоне жить дороже, чем в Москве, потому что дело кроется в курсе фунта. Когда я приезжал, то курс был сорок рублей, а сейчас уже за сотню. Цены такие же, но курс для нас, россиян, совсем другой. Поэтому для русских жизнь в Англии и Европе кажется дороже. Для самих англичан – ничего не поменялось.

Из Лондона я практически никуда не ездил, не интересовался, какие зарплаты в Ливерпуле или Ньюкасле, но английская система во всех городах одинаковая. Если у нас сравнивать Самару и Ростов с Москвой, то уровень зарплат совершенно другой. Даже цены на продукты другие! О чем мы говорим?» – сказал бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко.

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37 комментариев
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Удивительный у нас плебос. Неделю назад когда Пав сказал, что он так и не выучил до конца английский язык его все назвали недалёким неучем и т.д. Сегодня этот недалёкий что-то сказанул и все с ним согласились. А вы тогда кто те кто верит недалёкому?

П.С. Чем больше читаю комментов на сопртсе тем больше понимаю, что у всевозможных МММщиков и служб безопасности банка у нас в России всегда будет много работы. У народа напрочь отсутствует критическое мышление. Даже в каких-то безобидных вопросах.
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+12
Ответ paster_bibo
Есть сомнения в том что уровень зп в Лондоне и аглицкой провинции одинаковый...
Там везде одинаково зарабатывает медсестра, полицейский и инженер. Не имеет значения где ты - лечишь людей за одинаковую зарплату
+14
-4
+10
Есть сомнения в том что уровень зп в Лондоне и аглицкой провинции одинаковый...
+19
-10
+9
"Проблема в том, что в Англии не важно, живешь ты в Лондоне или Ливерпуле, но уровень зарплат везде одинаковый у всех."

"Из Лондона я практически никуда не ездил, не интересовался, какие зарплаты в Ливерпуле или Ньюкасле, но английская система во всех городах одинаковая."

Не интересовался, но знает, какие то противоречия
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+6
Из Лондона я практически никуда не ездил, не интересовался, какие зарплаты в Ливерпуле или Ньюкасле
*
Сразу видно эксперта
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Ответ водитель фернандо
Там везде одинаково зарабатывает медсестра, полицейский и инженер. Не имеет значения где ты - лечишь людей за одинаковую зарплату
А есть пруфы хотя бы про госсектор? В частных компаниях ваша мантра вряд ли работает.
+6
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+5
Ответ водитель фернандо
Там везде одинаково зарабатывает медсестра, полицейский и инженер. Не имеет значения где ты - лечишь людей за одинаковую зарплату
Нет такой страны в мире где зп в мегаполисах и зп в остальных городах была одинакова. Это законы капитализма.
+7
-3
+4
я из своего Краснодара никуда не хочу мне и тут хорошо 😃
+7
-3
+4
Ответ Chistian Jadson
Ну да, СуперПав который за почти четыре года не выучил английский прекрасно знает сколько зарабатывает работяги и в Лондоне, Сандерленде, и в Ньюкасле или Ковентри
необязательно знать английский, чтобы узнать информацию о заработках работяг в Ньюкасле или Ковентри
+6
-3
+3
"Если у нас сравнивать Самару и Ростов с Москвой, то уровень зарплат совершенно другой..."

Роман Павлюченко открывает мир!
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+2
Ну да, СуперПав который за почти четыре года не выучил английский прекрасно знает сколько зарабатывает работяги и в Лондоне, Сандерленде, и в Ньюкасле или Ковентри
+4
-3
+1
Палка о двух концах.
Где выше зарплаты, там и цены выше.
+1
0
+1
Проблема в том, что в Англии не важно, живешь ты в Лондоне или Ливерпуле, но уровень зарплат везде одинаковый у всех
***
Из Лондона я практически никуда не ездил, не интересовался, какие зарплаты в Ливерпуле или Ньюкасле

Ясно
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+1
так можно и на иноагента наговорить
+5
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Ответ слесарь Гавриленко
"Если у нас сравнивать Самару и Ростов с Москвой, то уровень зарплат совершенно другой..." Роман Павлюченко открывает мир!
Срыватель покровов )
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Ответ Slavnov
Если все хотят из-за зп, то почему не едут, в анадырь, салехард, мурманск..там то выше зп
Только сегодня из анабиоза вышел? Ну и как оно? А у нас Советского Союза уже больше 30 лет нет, и нет полярок, благодаря которым зарплаты в Анадыре, Салехарде и Мурманске были выше, чем в Центральной России.
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Ответ слесарь Гавриленко
"Если у нас сравнивать Самару и Ростов с Москвой, то уровень зарплат совершенно другой..." Роман Павлюченко открывает мир!
Но еще пишет что цены на продукты разные. Хотя разницу я не заметил, плюс минус в супермаркетах одинаково
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Ответ Виктор Краснодар
я из своего Краснодара никуда не хочу мне и тут хорошо 😃
"Если есть на свете рай, это Краснодарский край!" ?
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Ответ Amalfitano
Удивительный у нас плебос. Неделю назад когда Пав сказал, что он так и не выучил до конца английский язык его все назвали недалёким неучем и т.д. Сегодня этот недалёкий что-то сказанул и все с ним согласились. А вы тогда кто те кто верит недалёкому? П.С. Чем больше читаю комментов на сопртсе тем больше понимаю, что у всевозможных МММщиков и служб безопасности банка у нас в России всегда будет много работы. У народа напрочь отсутствует критическое мышление. Даже в каких-то безобидных вопросах.
А вы не думаете, что под этими новостями разные люди писали комменты?
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Что верно то верно 😌
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Ответ Raulevsky
Да у вас там настолько кайфово, что я бы тоже с удовольствием переехал))
Я бы поселился в Адыгее. Подальше от толп туристов и где климат не такой удушливый. В предгорных районах. Вот там хорошо. А сам Краснодар слишком пыльный, слишком шумный, слишком много народу и очень жарко и даже душно. Как по мне.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Средняя зарплата в Москве почти 140 000, в Самаре 55 000.
Это с учётом топ менеджеров типа Сечина
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Ответ Нейтральный критик
А есть пруфы хотя бы про госсектор? В частных компаниях ваша мантра вряд ли работает.
Это почти везде так в западной Европе. Я работал учёным в во Франции и Голландии в госсекторе, могу подтвердить) В Англии так же. Поэтому в столицы ехать в госсектор работать гораздо менее выгодно.
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Ответ paster_bibo
Есть сомнения в том что уровень зп в Лондоне и аглицкой провинции одинаковый...
какие сомнения.очередной футболер ляпнул очередную глупость
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Ответ водитель фернандо
Там везде одинаково зарабатывает медсестра, полицейский и инженер. Не имеет значения где ты - лечишь людей за одинаковую зарплату
Тогда очень не выгодно работать в Лондоне, цены там выше, зарплата такая же.
И это странно, что так у них, есть сомнения в этом
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Ответ sd4fmwrvz8
Что верно то верно 😌
Неверно. Гугл –> "London salaries vs regions".
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Возможно Пав криво выразился. Может имел в виду что для футболистов зарплаты такие же? Потому что очевидно в Лондоне зарплаты намного выше чем в других городах. Или он вообще о ценах говорил?
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Что и следовало ожидать. Первая же статья которую я открыл на данную тему говорит, что в Северо-Восточной части Англии медианный годовой доход это 29 521 фунт, а в Лондоне это 42 866 фунтов. Ну и т.д. Дальше нет смысла комментировать слова Пава.
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Есть) я лично знаю такие истории
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Он это серьёзно или пошутил?
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