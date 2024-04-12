Павлюченко об Англии: «Не важно, в Лондоне ты или Ливерпуле – зарплаты везде одинаковые. В России наоборот – все хотят в Москву и Питер. В Москве уровень зарплат другой по сравнению с Самарой и Ростовом»

Роман Павлюченко сравнил жизнь в России и Англии.

«Мне всего хватало в Англии. Не знаю, как в Испании, но в Лондоне живет столько русскоговорящих, что я нашел себе там новых друзей. Тем более мы с и часто семьями встречались, ходили в рестораны. Даже Билялетдинов постоянно приезжал к нам в Лондон!

В Англии было все русское: от еды до магазинов. Жена мне готовила борщ, поэтому ни в чем не нуждался – мне всего хватало. Понятно, близких друзей из России не хватало, но мы созванивались по телефону. Проблем в Англии не было.

Жить в Лондоне практически то же самое, что и жить в Москве. Те же пробки, интенсивное движение. Да, если бы жил в Ростове или Краснодаре, а потом поехал в Лондон, то да, был бы контраст: «Ничего себе, какой большой город!» А так я большую часть жизни прожил в Москве, привык ко всему этому движению, пробкам, тому, что весь день на ногах. В Лондоне столкнулся с той же московской суетой – для меня это было нормально.



Проблема в том, что в Англии не важно, живешь ты в Лондоне или Ливерпуле, но уровень зарплат везде одинаковый у всех. В России чуть наоборот: все пытаются попасть в Москву и Питер – там другие зарплаты и цены. В Англии, на мой взгляд, все и везде одинаково.

В Лондоне жить дороже, чем в Москве, потому что дело кроется в курсе фунта. Когда я приезжал, то курс был сорок рублей, а сейчас уже за сотню. Цены такие же, но курс для нас, россиян, совсем другой. Поэтому для русских жизнь в Англии и Европе кажется дороже. Для самих англичан – ничего не поменялось.

Из Лондона я практически никуда не ездил, не интересовался, какие зарплаты в Ливерпуле или Ньюкасле, но английская система во всех городах одинаковая. Если у нас сравнивать Самару и Ростов с Москвой, то уровень зарплат совершенно другой. Даже цены на продукты другие! О чем мы говорим?» – сказал бывший нападающий « » Роман Павлюченко.

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