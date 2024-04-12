Павлюченко еще не подписал контракт с «Родиной-2»: «Попросил неделю присмотреться, а дальше уже обсудим нюансы»

Роман Павлюченко заявил, что пока не подписывал контракт с «Родиной‑2».

Экс-игрок сборной России получил в клубе лиги должность тренера нападающих.

— На какой срок рассчитан контракт?

— А его на сегодняшний день нет. Я ничего не подписывал. Попросил первую неделю присмотреться, а дальше уже обсудим все необходимые нюансы.

— Правильно понимаю, что летом придется поступать на обучение тренера в РФС?

— Надо об этом задуматься. Со временем это пригодится. Вдруг мне с каждым днем будет все интереснее и интереснее, а месяца через два буду кайфовать от того, что делаю в « »? Я не строю сумасшедших планов на будущее, а живу сегодняшним днем.

— Тренер вратарей «Родины‑2» Алексей Зуев сказал, что молодые футболисты смотрят на тебя с открытым ртом. Заметил подобное?

— Молодежь, наверное, помнит. Или, как только объявили о назначении, сразу же посмотрели мои голы в интернете, изучили, где и за кого играл (смеется). Я работаю с группой атаки, ребята говорят, что им приятно тренироваться со мной. Делюсь своим опытом, подсказываю, как правильно действовать, а они внимательно слушают. Для этого меня и пригласили в клуб.

— Смотришь на тренировочный процесс теперь иначе?

— Непривычно, когда ребята обращаются ко мне Роман Анатольевич. Я‑то привык, что говорят Пав, СуперПав, а тут думаю: мне сказали или нет (улыбается). Но постепенно привыкаю, все же это обязательный атрибут для тренера, — сказал Павлюченко.