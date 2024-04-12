Арсенал — Астон Вилла: прогноз на матч 14 апреля 2024, АПЛ

14 апреля 2024 года в английской столице Лондон состоится матч 33 тура Чемпионата Англии между командами «Арсенал» и «Астон Вилла». Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс». Начало поединка запланировано на 18:30 по московскому времени.

В этом поединке встретятся 2 команды из ТОП-5 чемпионата с очень хорошей результативностью в этом сезоне. «Арсеналу» важно одержать победу в этой встрече, чтобы остаться на 1 позиции и не ждать осечек своих конкурентов. А для «Астон Виллы» эта игра будет шансом перегнать «Тоттенхэм» и войти в четверку. У кого же получится в этом матче победить, или же команды поделят очки, это мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: Ф1 (-1,5), ОЗ (да).

Арсенал

В текущем сезоне английской Премьер-Лиги у лондонской команды есть все шансы завоевать долгожданный трофей и для этого им нужно сейчас в каждом матче добиваться победы. Все же борьба за лидерство под конец чемпионата просто запредельная и второй «Ливерпуль» имеет равное количество очков с ними и ниже в таблице лишь за счет худших дополнительных показателей. Да и грозный «Сити» отстает всего на 1 очко и может в любой момент воспользоваться осечкой лондонцев. В 31 сыгранных турах АПЛ «Арсеналу» удалось одержать 22 победы и они лучшие по этому показателю в чемпионате, к тому же у них 5 ничейных результатов и 4 поражения. Они лучшие по результативности и наколотили уже 75 голов, а лидер ее атак Сака забил 14 мячей и в списке лучших бомбардиров АПЛ идет на 9 строчке. Да и по пропущенным мячам у них лучший показатель и всего 24 пропущенных гола.

В последних 3 встречах АПЛ лондонцы набрали 7 баллов, сыграв 1 раз вничью и 2 раза победив. Сначала они разошлись миром с «Сити» (0:0) в тяжелейшем выезде, где с трудом, но справились с натиском команды Гвардиолы, которая на порядок больше владела мячом и атаковала.

Следом удалось уверенно обыграть одного из аутсайдеров чемпионата «Лутон Таун» (2:0), которому лондонская команда позволила лишь 1 раз пробить в створ своих ворот. А сама дважды отличилась в 1 тайме, сначала счет открыл Эдегор с передачи Хаверца, а потом упрочил счет автогол Хасиоки.

А в последнем туре чемпионата «Арсенал» на выезде без проблем разобрался с «Брайтоном» (3:0). Лондонцы очень резво выглядели в атаке и создав много моментов, им удалось часть успешно реализовать, сначала отличился Сака с пенальти в 1 тайме, а во втором его поддержали Хаверц и Троссард.

Последний свой матч лондонцы провели в рамках Лиги Чемпионов, где в домашней встрече они разошлись миром первом четвертьфинальном матче с «Баварией» (2:2). «Арсенал» первым открыл счет на 12 минуте встречи после точного удара Сака, на что немцы им уже через 6 минут ответили своим забитым мячом, а немного погодя и вовсе вышли вперед. Но все же от поражения уйти лондонцам удалось в конце встречи, автором этого мяча стал Троссард. Сама игра была в целом равной на созданные голевые моменты и результат получился закономерным.

Результаты «Арсенала» в 5 последних сыгранных матчах:

09.04.24 «Арсенал» — «Бавария» 2:2;

06.04.24 «Брайтон» — «Арсенал» 0: 3 ;

0: ; 03.04.24 «Арсенал» — «Лутон Таун» 2 :0;

— «Лутон Таун» :0; 31.03.24 «Манчестер Сити» — «Арсенал» 0:0;

13.03.24 «Арсенал» — «Порту» 1:0, в серии пенальти (4:2).

Интересные статические факты последних матчей «Арсенала»:

В 9 последних встречах команда не проигрывает, при этом одерживает 5 викторий в основное время встречи;

В последнем домашнем матче был ничейный результат;

В последнем матче лондонцев обе команды забивали;

В 2 последних поединках пробивался тотал в 2,5 мяча;

В последних 5 встречах команда в среднем забивает чуть менее 2 голов за игру;

Команда отличается голом в 3 последних поединках.

Астон Вилла

В текущем сезоне АПЛ «Астон Вилла» очень здорово себя зарекомендовала и у команды сейчас есть прекрасные шансы остаться в еврокубковой зоне, и даже побороться за выступление в следующем сезоне в Лиге Чемпионов. Сейчас клуб занимает в таблице 5 строчку и в своем активе имеет 60 баллов после 32 сыгранных туров и имеет равное количество очков с «Тоттенхэмом», но у тех 1 игра в запасе. К тому же есть хороший гандикап в 11 очков над шестым «Манчестер Юнайтед». Всего же в этом сезоне клубу из Бирмингема удалось добиться 18 побед, 6 матчей у них сыграно вничью и 8 поражений. Команда показывает неплохую результативность, отличившись 66 раз, и забивает в среднем в чемпионате чуть больше 2 мячей за матч. Отлично себя проявляет нападающий клуба Уоткинс, который забил 18 голов и отдал 10 голевых передач, тем самым занимая 2 место в списке лучших голеадоров чемпионата. А вот в обороне они показывают не лучшие результаты и пропустили уже 49 мячей.

В последних 3 матчах английского первенства у команды из Бирмингема получилось раздобыть 4 балла. Сначала была уверенная домашняя виктория над «Вулверхэмптоном» (2:0), где удалось забить в каждом из таймов усилиями Диаби и Консы.

В следующей встрече случилось гостевое поражение от одного из лидеров таблицы «Сити» (1:4). До 46 минуты встречи счет был ничейным (1:1) и «Астон Вилле» удалось после пропущенного гола быстро отыграться. Но вот оставшаяся игра уже проходила под диктовку манчестерской команды, которая доминировала на всех участках поля.

В последнем сыгранном туре была ничья в сверхголевом домашнем матче с «Брентфордом», который завершился 6 забитыми голами (3:3). «Астон Вилла» хорошо начала матч и до 59 минуте вела в счете (0:2), но что-то в их игре сломалось и соперник за 9 минут смог забить трижды и уже выйти вперед. Но все же бирмингемская команда нашла в себе силы свести матч вничью, благодаря голу Уоткинса.

Последнюю свою встречу «Астон Вилла» проводила и рамках первого матча плей-офф четвертьфинала Лиги Конференций, в котором обыграла дома французский «Лилль» (2:1). Англичане забили быстрый гол на 13 минуте игры усилиями Уоткинса и в начале 2 тайма упрочили свое преимущество мячом МакГина. Но не смогли удержать сухой счет и в концовке встречи позволили отквитать 1 мяч сопернику.

Результаты «Астон Виллы» в 5 последних сыгранных матчах:

11.04.24 «Астон Вилла» — «Лилль» 2 :1;

— «Лилль» :1; 06.04.24 «Астон Вилла» — «Брентфорд» 3:3;

03.04.24 «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» 4 :1;

— «Астон Вилла» :1; 30.03.24 «Астон Вилла» — «Вулверхэмптон» 2 :0;

— «Вулверхэмптон» :0; 17.03.24 «Вест Хэм» — «Астон Вилла» 1:1.

Интересные статические факты последних матчей «Астон Виллы»:

В 5 из 6 последних встречах команда не проигрывает, при этом трижды побеждает;

В последней гостевой игре было поражение;

В 3 последних играх клуба забивают обе команды;

В 3 последних матчах команды пробивается тотал в 2,5 мяча;

В последних 5 встречах команда в среднем забивает чуть меньше 2 голов за игру;

Клуб отличается голом в 6 последних поединках.

Прогноз на матч Вест Хэм – Фулхэм

Арсенал – Астон Вилла: история личных встреч

Команды в истории очных матчей провели между собой 202 встречи. 87 из них стали победными для «Арсенала», а у «Астон Виллы» в активе 70 викторий. И 45 игр закончились ничейным результатом.

«Арсенал» в этих матчах забивала в среднем 1,63 голов (329 мячей), а «Астон Вилла» 1,39 (279 мячей).

С самой большой разницей в счете была победа «Арсенала» (7:1), в 1935 году в рамках Премьер-Лиги. «Астон Вилла» победила 1 раз с разницей в 5 мячей (5:0) в 1920 году в матче Премьер-Лиги.

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

09.12.23 «Астон Вилла» – «Арсенал» ( 1 :0).

– «Арсенал» ( :0). 18.02.23 «Астон Вилла» – «Арсенал» (2: 4 ).

(2: ). 31.08.23 «Арсенал» – «Астон Вилла» ( 2 :1).

– «Астон Вилла» ( :1). 19.03.22 «Астон Вилла» – «Арсенал» (0: 1 ).

(0: ). 22.10.21 «Арсенал» – «Астон Вилла» (3:1).

В последних 5 сыгранных очных поединках «Арсенал» 4 раза обыгрывал соперника, на что он ответил 1 викторией.

В 2 из 3 последних сыгранных очных матчах обе команды не забивали друг другу. И в 2 из 3 последних встречах было забито более 2 мячей за игру.

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Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Арсенал – Астон Вилла

Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Арсенала» — 1.28;

Ничья — 6.39;

Победа «Астон Виллы» — 9.57;

Ф1 (-1,5) — 1.79;

Ф2 (1,5) — 2.08;

ТБ (2,5) — 1.49;

ТМ (2,5) — 2.68;

ТБ (3) — 1.75;

ТМ (3) — 2.12;

ОЗ (да) — 1.90;

ОЗ (нет) — 1.94.

Для «Арсенала», борющегося за чемпионство в АПЛ эта игра значит очень многое и мотивация у ребят Артеты должна быть запредельной, все же хочется и взять реванш у соперника за поражение в 1 круге. Игровая форма у хозяев сейчас на высоте и футбол, который они сейчас показывают тоже на должном уровне. «Астон Виллу» же немного в последних матчах хандрит и зачастую они теряют очки.

Поэтому хорошим вариантом здесь будет заключить пари на Ф1 (-1,5), за приличный кэф 1.79, все же хозяева думаю что победят уверенно с разницей в 2-3 мяча.

Обе команды в этом сезоне очень результативны, и в своих последних встречах они зачастую не уходят без забитых голов. Да и 2 из 3 последних сыгранных очных матчах они забивали друг другу. Тут можно заключить пари на ОЗ (да), за неплохой коэффициент 1.90.

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