Ливерпуль – Кристал Пэлас где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 14 апреля

В воскресенье, 14 апреля, сыграют Ливерпуль и Кристал Пэлас в 33 туре АПЛ.

💰 Угадывайте счет матчей и получайте бонусы ➡➡➡

Игра пройдет на стадионе «Энфилд».

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Ливерпуль – Кристал Пэлас

Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.

Ливерпуль: все новости

Кристал Пэлас: все новости

АПЛ: все новости

Прогноз на матч Ливерпуль – Кристал Пэлас

➡ Угадывайте результаты матчей 💰💰💰