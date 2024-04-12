Каррагер о 0:3 «Ливерпуля» в ЛЕ: «Клопп должен выставить второй состав в ответном матче и сосредоточиться на АПЛ»

Теги Аталанта Ливерпуль Джейми Каррагер Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Лига Европы УЕФА Арсенал Футбол

Джейми Каррагер считает, что «Ливерпулю» стоит бросить все силы на борьбу в АПЛ.

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Ливерпуль» дома уступил «Аталанте» со счетом 0:3.

«Ужасный результат и игра «Ливерпуля». Единственный плюс от такого поражения – Юрген должен сыграть вторым составом в ответном матче и полностью сосредоточиться на АПЛ!» – написал бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер в своих соцсетях.

Мерсисайдцы идут на 2-й строчке таблицы чемпионата Англии с 71 очком, уступая «Арсеналу» по дополнительным показателям. У «Сити» на один балл меньше. 

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5 комментариев
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А я почему-то уверен, что Ливерпуль еще может побороться за выход. Придется сыграть на максимуме возможностей, безусловно, но команда действительно способна отыграть даже такую разницу.
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Тоже считаю, что не нужно посыпать голову пеплом. Теперь Ливерпуль будет свежее и сильнее мотивирован забрать АПЛ
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Как будто не Ливерпуль, а Спартак обделался.

Ну, ребята, сосредоточимся на РПЛ
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Ответ Парень со двора Шмурнова
А я почему-то уверен, что Ливерпуль еще может побороться за выход. Придется сыграть на максимуме возможностей, безусловно, но команда действительно способна отыграть даже такую разницу.
Все зависит от реализации, моментов полно можно и 5 закинуть, но когда такая катастрофа в завершение...
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