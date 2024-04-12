Каррагер о 0:3 «Ливерпуля» в ЛЕ: «Клопп должен выставить второй состав в ответном матче и сосредоточиться на АПЛ»

Джейми Каррагер считает, что «Ливерпулю» стоит бросить все силы на борьбу в АПЛ.

В первом матче 1/4 финала « » дома уступил «Аталанте» со счетом 0:3.

«Ужасный результат и игра «Ливерпуля». Единственный плюс от такого поражения – должен сыграть вторым составом в ответном матче и полностью сосредоточиться на !» – написал бывший защитник «Ливерпуля» в своих соцсетях.

Мерсисайдцы идут на 2-й строчке таблицы чемпионата Англии с 71 очком, уступая «Арсеналу» по дополнительным показателям. У «Сити» на один балл меньше.