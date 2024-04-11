Каррагер посоветовал футболистам не заводить детей до 30 лет. Основатель движения «Отцы за справедливость» не согласен: «У Роналду отцовство не вызывает проблем»

Теги Криштиану Роналду Ливерпуль Джейми Каррагер премьер-лига Англия Sky Sports Футбол

Активист оспорил слова Джейми Каррагера, о том когда футболистам заводить детей.

Бывший защитник «Ливерпуля» заявил, что профессиональным футболистам не стоит заводить детей раньше 30 лет, чтобы они могли «сосредоточиться на игре».

«Мне очень приятно, что мой сын видел, как я играю, и помнит, как ходил на мои матчи. А в финале Кубка [Английской лиги] в конце он вообще был на поле – кажется, это было в 2012 году, под конец моей карьеры. Это приятные воспоминания.

Но сейчас я хочу посоветовать заводить детей почти к тридцати годам. Особенно с учетом того, что мой сын стал профессиональным футболистом. Вы можете по-настоящему сосредоточиться на своей игре, не отвлекаясь ни на что», – сказал Джейми Каррагер в подкасте Sky Sports.

В ответ на это основатель движения «Отцы за справедливость» Мэтт О’Коннор заявил, что не согласен с Каррагером.

«Это действительно важно, когда речь идет о футболистах. Это часть взросления, которая помогает им устояться в качестве мужчин и личностей как на поле, так и вне его. Если посмотреть на таких футболистов, как Роналду, то у них отцовство не вызывает никаких проблем.

Так что я не согласен с ним, когда он говорит, что людям следует повременить с отцовством», – заявил О’Коннор.

Сын Каррагера Джеймс подписал свой первый профессиональный контракт с «Уиганом» в 2021 году. Зимой 2023 года он перешел в «Инвернесс» на правах аренды.

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24 комментария
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Многие хоккеисты называли причиной долголетия Ягра в хоккее именно отсутствие семьи и детей. Ему не нужно было уделять время семье и он все внимание уделялось хоккею
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Страшный сон Реала:
- Эндрик посетил стрип-клуб
- Эндрик женился
- Эндрик завёл детей
- Эндрик стал как Азар и забил на футбол как Бейл
...
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Я бы посоветовал Sky Sports больше не заводить Каррагера. Сосредоточьтесь на экспертах.
+11
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Ответ Эркинбек Апаканов
Дети это всё, ради них ты должен играть и пахать!!!!
Ну теперь понятно, почему Роналду почти в 40 до сих пор играет. Пашет, чтобы детей прокормить.
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Ответ Abu Ibrahim
Отсутствие семьи не мешает тем же футболистам шастать по клубам, употреблять алкоголь . Вот это больше мешает , нежели семья .
Да я не спорю, просто как то сразу на ум пришло. Гемски, Дацюк и по-моему Каспарайтис об этом говорили. Там смысл в том что все быстро сбегали с тренеровки домой к семье, а Ягро задерживался в зале на 2-3 часа
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Каррагер, местный Быстров
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морскую свинку то хоть можно до тридцати?.. или хомячка
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Страшный сон Реала: - Эндрик посетил стрип-клуб - Эндрик женился - Эндрик завёл детей - Эндрик стал как Азар и забил на футбол как Бейл ...
Азар кстати стал отцом в 19 лет. Как и Неймар.
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Ответ Александр Коваль
Многие хоккеисты называли причиной долголетия Ягра в хоккее именно отсутствие семьи и детей. Ему не нужно было уделять время семье и он все внимание уделялось хоккею
дело не в детях, а в сознании человека. я сам стал отцом в 23, но ни черта не мыслил на этот счет, ближе к 27 уже стал понимать что и как но дочка выросла.. как бы не старался мои косяки она помнит,хотя она была маленькой.. а вот к рождении второму ребенку где мне было 28, я уже подошел "вооруженным до мозга костей" . я к тому что до 25 ты все еще молод, ты видишь девушек и хочешь по тусить, или с друзьями в клубах/ресторанах.. это не те времена когда ты готов к детям.. думаю ближе к 30(в моем случае 27) ты начинаешь психологически быть готовым быть отцом. а так дети делать могут и 12-13 летние ДЕТИ, но стать по настоящему отцом для своих детей не каждый молодой человек способен. нужно время, зрелость, а ближе к 30 как раз и приходит немного успокоение и зрелость
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Ягр и Роналду подтверждение что обе гипотезы имеют место быть )
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Каррагер то сам был выдающимся футболистом? уж чересчур много воздушных бесполезных слов от него исходят, футболисты наверно сами знают что им делать и как им делать
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Это типа английского мужского государства?
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Каррагер, походу, учился у отца Хынмина
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Вспоминается классическое: "Губит людей не пиво, губит людей вода!". Дети то как раз ни от чего не отвлекают, а наоборот, стимулируют и релаксируют (если можно так выразиться). А вот жены... Пример Роналду как раз об этом: жены нет (до 30 лет), дети растут, а сам можешь хоть в клуб, хоть на свидание. Приятно, полезно, есть стимул больше зарабатывать и - никаких сцен ревности, контроля и предъяв типа "я тут кручусь как белка в колесе, пока ты там...", "у тебя только работа на уме" и т.д. Короче, Криш и в этом аспекте пример для молодых футболистов и спортсменов вообще.
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Для большинства отцовство даёт ответственность, для футболистов и на поле тоже , фактор взросления и превращения из малька в мужчину .
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«Отцы за справедливость»

Благодаря этой новости узнали что есть такое движение.
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Ответ Lavinka
Для большинства отцовство даёт ответственность, для футболистов и на поле тоже , фактор взросления и превращения из малька в мужчину .
Можно сравнить поведение Фодена и Винисиуса
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Пользуясь логикой Каррагера...А тренерам как, или не надо им сосредотачиваться?) до пенсии не заводить?)
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