Каррагер посоветовал футболистам не заводить детей до 30 лет. Основатель движения «Отцы за справедливость» не согласен: «У Роналду отцовство не вызывает проблем»

Активист оспорил слова Джейми Каррагера, о том когда футболистам заводить детей.

Бывший защитник « » заявил, что профессиональным футболистам не стоит заводить детей раньше 30 лет, чтобы они могли «сосредоточиться на игре».

«Мне очень приятно, что мой сын видел, как я играю, и помнит, как ходил на мои матчи. А в финале Кубка [Английской лиги] в конце он вообще был на поле – кажется, это было в 2012 году, под конец моей карьеры. Это приятные воспоминания.

Но сейчас я хочу посоветовать заводить детей почти к тридцати годам. Особенно с учетом того, что мой сын стал профессиональным футболистом. Вы можете по-настоящему сосредоточиться на своей игре, не отвлекаясь ни на что», – сказал в подкасте .

В ответ на это основатель движения «Отцы за справедливость» Мэтт О’Коннор заявил, что не согласен с Каррагером.

«Это действительно важно, когда речь идет о футболистах. Это часть взросления, которая помогает им устояться в качестве мужчин и личностей как на поле, так и вне его. Если посмотреть на таких футболистов, как Роналду, то у них отцовство не вызывает никаких проблем.

Так что я не согласен с ним, когда он говорит, что людям следует повременить с отцовством», – заявил О’Коннор.

Сын Каррагера Джеймс подписал свой первый профессиональный контракт с «Уиганом» в 2021 году. Зимой 2023 года он перешел в «Инвернесс» на правах аренды.