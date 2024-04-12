В «Барсе» сделают все возможное, чтобы Хави остался. Есть оптимизм на этот счет

В «Барселоне» рассчитывают, что Хави останется во главе команды.

По данным Diario Sport, в «Барсе» сделают все возможное, чтобы Хави остался и продолжил реализацию проекта. В клубе есть оптимизм, потому что тренер выглядит счастливым и гордится командой, которая выросла за счет молодых игроков.

Президент «Барсы» оказывает на давление, чтобы он пересмотрел решение, но в то же время уважает его. Теперь Лапорта хочет обстоятельно поговорить с тренером, чтобы убедить его остаться.

Отмечается, что Хави придется окончательно определиться после класико 21 апреля.