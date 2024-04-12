В «Барсе» сделают все возможное, чтобы Хави остался. Есть оптимизм на этот счет

Теги Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

В «Барселоне» рассчитывают, что Хави останется во главе команды.

По данным Diario Sport, в «Барсе» сделают все возможное, чтобы Хави остался и продолжил реализацию проекта. В клубе есть оптимизм, потому что тренер выглядит счастливым и гордится командой, которая выросла за счет молодых игроков.

Президент «Барсы» Жоан Лапорта оказывает на Хави давление, чтобы он пересмотрел решение, но в то же время уважает его. Теперь Лапорта хочет обстоятельно поговорить с тренером, чтобы убедить его остаться.

Отмечается, что Хави придется окончательно определиться после класико 21 апреля.

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17 комментариев
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При всём моём относительном скептицизме, похоже, что сейчас лучшего тренера, чем Хави, для Барселоны не найти. Пусть тренирует, набивает шишки, тренер он ещё молодой
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26 апреля запланирована встреча Лапорты с Хави, Лапорта планирует уговорить Хави на ней.
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На самом деле Хави лучше уйти, раз уже сказал об этом. Если дойдут до финала ЛЧ и возьмут 2 место в Лалиге- сезон удачный. Ты оставляешь себе место для возвращения отдохнув и набравшись опыта. А если останешься - при малейшем спаде будут припоминать всё подряд. Взять условный Аякс, собрать боевую команду, показать себя и двери открыты
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Я хоть и крыл его раньше, но, надо признаться, ситуацию он выправил. Молодец.
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Я давно писал здесь что спектакль об уходе скоро закончится.
Лучше чем Хави Барселоне точно не найти ( из тех кто соглашается прийти).
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После выхода Барсы в полуфинал ЛЧ:
Лапорта о Хави - Он остается:))))
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Ответ Миша
Еще есть мысли уровня начальной школы, или на этом все?
Так я не фанат барселоны, чтобы мыслить как в начальной школе)))
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Ответ Евгений Сидоров
Какой же Лапорта клоун. От него давления на Хави до его объявления было чем не больше других, а теперь заднюю включает.
давили на него,и правильно делали,были причины за что
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Я давно писал здесь что спектакль об уходе скоро закончится. Лучше чем Хави Барселоне точно не найти ( из тех кто соглашается прийти).
флик хуже? аморим? нагельсманн? тухель?
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Ответ zzakichh
флик хуже? аморим? нагельсманн? тухель?
тут имеются в виду конкретные обстоятельства в барселоне. отсутствие трансферов, отсутствие опорника, необходимость играть с 16-17-летними пацанами, стареющий центрфорвард и тд и тп. вряд ли кто-то справится лучше хави, может быть только клопп
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