Анри о Хави: «Месяц назад говорили, что он должен уйти. Теперь говорят, что он должен остаться. Нужна стабильность – это видно на примере Артеты»

Тьерри Анри сравнил работу Хави в «Барселоне» и Микеля Артеты в «Арсенале».

«Я не знаю, что будет с Хави. Но он не становится хорошим тренером, он был им. Я всегда считал, что Хави – хороший тренер, и он им и является.

Теперь, когда результаты улучшились, все говорят, что он должен остаться. Месяц назад они говорили, что он должен уйти. Нет. С тренером так не разговаривают.

Стабильность имеет значение. Вы можете увидеть это на примере . В течение двух лет дела в « » шли не очень хорошо. Ему дали время, и он построил кое-что. Кстати, Хави ведь уже выигрывал .

Я вижу, что за последние два года большое количество молодых игроков выросли вместе с ним, и он не боится ставить их в состав. Когда Клопп делает это, все хвалят его, что он не боится ставить молодых в состав. С Хави все то же самое. Он и раньше был хорош, он хорош и сейчас», – сказал .

На данный момент «Барса» занимает 2-ю строчку в турнирной таблице и отстает от «Реала» 8 очков.

Вчера каталонцы в гостях обыграли «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 3:2.