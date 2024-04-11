Хави: «Барса» давно не показывала то, что было в матче с «ПСЖ». Но еще ничего не сделано, пора думать об ответной игре»

Теги ПСЖ Барселона Хави лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Хави подвел итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (3:2).

«Хорошо защищаться против «ПСЖ» – очень тяжелая работа. Мы замечательно справились с этой задачей. Мои игроки верили в себя. Но ничего еще не сделано.

Мы считали «ПСЖ» фаворитом, но хорошо оборонялись при этом. Мы отлично прессинговали, и в целом я доволен тем, что мы сделали.

Полагаю, болельщики «Барселоны» тоже могут быть довольны тем, что мы сделали. Теперь пора подумать об ответном матче.

Я болельщик «Барсы», и я счастлив, но это еще не конец пути. Давно мы не показывали то, что было сегодня, но нам еще многое предстоит сделать», – сказал тренер «Барселоны». 

Сработал идеальный план Хави. Его замены – восторг, как всегда
 

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34 комментария
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Все таки ла лига стоила нам из-за травм основной пары защитников, это нужно признать, но с другой стороны, без травмы Кристенсена и Араухо мы бы не увидели Кубарси. Какой же топарь у нас растет, главное чтобы Пеп не украл его у нас
+27
-5
+22
Надеюсь, «Барселона» пройдёт дальше! Команда преобразилась в последний месяц, улучшила свою игру, и как бы я порой не относился к нашему вечному сопернику, хотелось бы видеть именно каталонцев в полуфинале!
+29
-8
+21
Ответ JENNINGS
Надеюсь, «Барселона» пройдёт дальше! Команда преобразилась в последний месяц, улучшила свою игру, и как бы я порой не относился к нашему вечному сопернику, хотелось бы видеть именно каталонцев в полуфинале!
Спасибо, взаимно, чем раньше ЛЧ очистится от мешков, тем лучше для ней!
+19
-5
+14
Я думаю Хави всегда давал примерно такие вью но журналисты умеют подправить текст и добавить нужные слова и включать вентилятор)
+14
-2
+12
Ответ JENNINGS
Надеюсь, «Барселона» пройдёт дальше! Команда преобразилась в последний месяц, улучшила свою игру, и как бы я порой не относился к нашему вечному сопернику, хотелось бы видеть именно каталонцев в полуфинале!
С чего бы тебе надеется на это? Ты ж недавно хейтил под каждым постом Барсу? Что за лицемерие, тупо за плюсики
+12
-3
+9
Ответ kaka10
Хави очень адекватен и говорит правильные вещи. Даже странно немного. В одном он прав точно - что ничего ещё не сделано. А то фанаты уже радуются будто ЛЧ выиграли
Я как фанат Барсы больше тебе скажу - выход из группы праздновал 3 дня. Радуйся с нами или проходи мимо. Будь вежливым.
+10
-1
+9
Все таки Дембеле конечно очень опасный, его скорость и умение бить с двух ног заставляли обороняться против него 1 в 2. И гол его классический был, убрал пол себя и ударил другой ногой. Хави вправил ему мозги, поверил, доверял, надеялся - и вот так плясать отмечать забитый гол своей бывшей команде, которая тебя года 4 только лечила постоянно - зашквар.
+9
-1
+8
Хави очень адекватен и говорит правильные вещи. Даже странно немного. В одном он прав точно - что ничего ещё не сделано. А то фанаты уже радуются будто ЛЧ выиграли
+10
-3
+7
Ответ Aram Avanesian
Странные у тебя мысли, почему именно Пеп ? ))
Пау именно тот типаж игрока, по которому сохнет Пеп) Отменная игра в защите и хладнокровность в игре с мячом + понимание азов в позиционной игре, это как любительская школа боксера, необязательно учить его банальным вещам
+7
0
+7
Ответ войд
"топарь" через которого забили😄
Какой гол полностью на Кубарси? 1 гол из под Де Йонга и Кунде забили, 2 гол Роберто прозевал Витинью, Пау не успел зачистить за ним. согласитесь что если забивает полузащитник, то это больше вина опорной зоны
+4
-1
+3
Хави правильно говорит - что еще ничего не сделано - пример камбэка Барсы в 2017 против ПСЖ - нужно также очень серьезно готовиться к ответке - тем более что Роберто и Кристенсен не смогут помочь..
Но выиграть и пройти лягушатников - жизненно необходимо для Барселоны!
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Хави с каждым разом удивляет, в лучшую сторону.
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Ответ войд
Да какая разница? Витиньо забил из под бруска и это факт Как видим в больших матчах из под него часто будут класть голы)
А ведь Кроос брусок получается, следуя логике майонезов, из под него не редко забивают.
Даже Гварлиол.)))
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хочу Эль Классико в финале
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Ответ atomio
Все таки Дембеле конечно очень опасный, его скорость и умение бить с двух ног заставляли обороняться против него 1 в 2. И гол его классический был, убрал пол себя и ударил другой ногой. Хави вправил ему мозги, поверил, доверял, надеялся - и вот так плясать отмечать забитый гол своей бывшей команде, которая тебя года 4 только лечила постоянно - зашквар.
Большая потеря перед началом сезона, о которой все забыли, когда наезжали на Хави. Хави на него очень рассчитывал. Это был самый опасный игрок в составе этой Барсы. Жаль, что был.
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Барса вчера удивила , сыграли супер
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Ответ Дудь Юрьев
Все таки ла лига стоила нам из-за травм основной пары защитников, это нужно признать, но с другой стороны, без травмы Кристенсена и Араухо мы бы не увидели Кубарси. Какой же топарь у нас растет, главное чтобы Пеп не украл его у нас
Странные у тебя мысли, почему именно Пеп ? ))
+1
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Барселона и арсенал выйдут в финал ЛЧ и Арсенал победит в финале. Неожиданно но веронятно, 20 лет назад Порто и Греция сделали чудо. Арсенал сможет повторить
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Ответ Aram Avanesian
хочу Эль Классико в финале
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Ответ MANGISTAU
Барселона и арсенал выйдут в финал ЛЧ и Арсенал победит в финале. Неожиданно но веронятно, 20 лет назад Порто и Греция сделали чудо. Арсенал сможет повторить
Учитывая то, что у Барсы изначально стояла задача просто заработать как можно больше в этом турнире, пройдя, как можно дальше, то выход в финал был бы для нее идеальным раскладом) Про Арсенал сказать не могу, но они тоже не выглядят в себе уверенными.
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Ответ Vlad Zhadejko
Спасибо, взаимно, чем раньше ЛЧ очистится от мешков, тем лучше для ней!
тогда Барселона должна вылететь раньше всех.
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Ну наконец то пошли поехали адекватные вью от Хави. Отличную работу проделали парни, молодцы.
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Барса проделала хорошую работу в Париже. Стоит отметить, что команда прибавила в качестве и уверенности в себе по сравнению с тем, что было буквально пару месяцев назад. И вот уже можно видеть, как ПСЖ с их грозной атакой склоняет голову перед этой командой у себя дома. Но я все же хотел бы, чтобы Барса больше дорожила мячом, играла с ним качественнее. Очень много потерь и глупых ошибок на ровном месте. Может рано еще этого требовать, но это то, что отличает классные команды. В ответке плохо, что не будет кем освежить опорную зону в отсутствие Роберто и Криса. Шансы на проход по-прежнему 50/50.
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Не разделяю эйфории и тоже считаю, что самое сложное еще впереди. В прошлом году Барса показала хорошую игру против Реала в первом матче кубка и тоже победила, а потом отлетела 0:4. С МЮ в первом матче тоже было неплохо, но во втором команда развалилась. У ПСЖ и вчера то была куча моментов (штанга спасла после удара Дембеле), а уж теперь-то он будет супермотивирован. Будет тяжело.
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Какой же Дембеле был счастливый, забил, повели в счёте, уже финал ЛЧ представлял)))
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