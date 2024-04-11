Хави: «Барса» давно не показывала то, что было в матче с «ПСЖ». Но еще ничего не сделано, пора думать об ответной игре»

Хави подвел итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (3:2).

«Хорошо защищаться против «ПСЖ» – очень тяжелая работа. Мы замечательно справились с этой задачей. Мои игроки верили в себя. Но ничего еще не сделано.

Мы считали «ПСЖ» фаворитом, но хорошо оборонялись при этом. Мы отлично прессинговали, и в целом я доволен тем, что мы сделали.

Полагаю, болельщики «Барселоны» тоже могут быть довольны тем, что мы сделали. Теперь пора подумать об ответном матче.

Я болельщик «Барсы», и я счастлив, но это еще не конец пути. Давно мы не показывали то, что было сегодня, но нам еще многое предстоит сделать», – сказал тренер «Барселоны».

Сработал идеальный план Хави. Его замены – восторг, как всегда

