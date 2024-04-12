Нино о «Преступлении и наказании»: «Очень интересный роман, особенно когда действие происходит в городе, где я живу. Раскольников – персонаж сложный, некоторые вещи противоречат нашему воспитанию»

Теги Зенит премьер-лига Россия книги Нино Мота Спорт-Экспресс Футбол

Нино поделился впечатлениями о русской литературе.

На сборах ты начал читать «Преступление и наказание» Достоевского. Дочитал?

– Еще нет. Этот роман всегда казался мне очень интересным, особенно сейчас, когда действие происходит в городе, в котором я теперь живу. В этой книге есть сюжет, который вовлекает тебя и заставляет задуматься. Когда закончу читать, расскажу вам о своих впечатлениях.

Уже сложилось впечатление о Раскольникове?

– Очень сложный персонаж, очень сложный. На его тему можно долго дискутировать, потому что никто никогда не может полностью поставить себя на место другого человека и не знает со стопроцентной уверенностью, через что он проходит, какие трудности испытывает и так далее.

Некоторые вещи противоречат нашему нравственному воспитанию, и говорить о нем очень трудно. Когда дочитаю, у меня сложится более цельное впечатление о Раскольникове.

Почему ты для знакомства с русской литературой выбрал именно Достоевского и Толстого?

– Потому что это два известных писателя, которых очень хорошо знают в Бразилии. Они всем очень нравятся. Я не знаю никого, кто пожалел бы о том, что прочел их книги.

Основоположником русского языка считается Пушкин. Это, пожалуй, самый популярный писатель в России. Есть ли у тебя в планах его книги?

– Я этого не знал, но теперь обязательно поищу его произведения и прочту что-нибудь, – сказал защитник «Зенита» Нино.

Нино о религии: «Бог отдал себя за мои грехи. Жизнь порой бывает сложной, тучи сгущаются, приходят плохие новости – и только вера помогает справиться. Это главное, что поддерживает меня»

Нино о будущем сыне: «Ему поставили диагноз «синдром Дауна» несколько месяцев назад. Мечтаю открыть фонд поддержки детей с умственными особенностями»

Нино из «Зенита» вас покорит. Рассказ о любви к книгам – в нем Толстой, Достоевский, Гоголь и Гончаров

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Персонажи Достоевского могут заставить задуматься кого угодно
+3
0
+3
писатель Пушкин, как основной профиль
0
0
0
Ответ Иван Егурнов
Персонажи Достоевского могут заставить задуматься кого угодно
Особенно в записках из подполья
0
0
0
Ответ Зелёный гопник
А теперь пусть опросят «россиян» в Спартаке! Они вообще не знают, что такое роман 😄
Их многие россияне не читали, но в школе проходили, мне тупо не хотелось это читать по школьной программе, вроде как заставляют, но смысл этих произведений понимаю
0
0
0
Ответ fabr-25
Какие то суждения у него уж очень поверхностные и абстрактные, и в этом и в предыдущем интервью, так можно говорить о любом произведении. *** - великий русский писатель, *** - очень сложный герой, мы не можем поставить себя на его место чтоб понять его мысли
очень глубокая аналитика у тебя
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий