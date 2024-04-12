Нино о «Преступлении и наказании»: «Очень интересный роман, особенно когда действие происходит в городе, где я живу. Раскольников – персонаж сложный, некоторые вещи противоречат нашему воспитанию»

Нино поделился впечатлениями о русской литературе.

– На сборах ты начал читать «Преступление и наказание» Достоевского. Дочитал?

– Еще нет. Этот роман всегда казался мне очень интересным, особенно сейчас, когда действие происходит в городе, в котором я теперь живу. В этой книге есть сюжет, который вовлекает тебя и заставляет задуматься. Когда закончу читать, расскажу вам о своих впечатлениях.

– Уже сложилось впечатление о Раскольникове?

– Очень сложный персонаж, очень сложный. На его тему можно долго дискутировать, потому что никто никогда не может полностью поставить себя на место другого человека и не знает со стопроцентной уверенностью, через что он проходит, какие трудности испытывает и так далее.

Некоторые вещи противоречат нашему нравственному воспитанию, и говорить о нем очень трудно. Когда дочитаю, у меня сложится более цельное впечатление о Раскольникове.

– Почему ты для знакомства с русской литературой выбрал именно Достоевского и Толстого?

– Потому что это два известных писателя, которых очень хорошо знают в Бразилии. Они всем очень нравятся. Я не знаю никого, кто пожалел бы о том, что прочел их книги.

– Основоположником русского языка считается Пушкин. Это, пожалуй, самый популярный писатель в России. Есть ли у тебя в планах его книги?

– Я этого не знал, но теперь обязательно поищу его произведения и прочту что-нибудь, – сказал защитник « » .

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