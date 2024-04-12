Нино о будущем сыне: «Ему поставили диагноз «синдром Дауна» несколько месяцев назад. Мечтаю открыть фонд поддержки детей с умственными особенностями»

Нино рассказал о том, что скоро у него родится второй ребенок.

– Как ты вообще находишь время на чтение и изучение русского, ведь у тебя годовалый ребенок и беременная жена?



– Когда они были здесь, свободного времени было мало. Оно появлялось, только когда дочь засыпала. Слава Богу, она очень хорошо спит: в 8:30 вечера засыпает и просыпается только в половине девятого утра, а это 12 часов. За это время я успевал час позаниматься русским, хоть и было сложно.

Но на днях жена и дочь уехали в Бразилию, так что теперь у меня много времени. Собираюсь посвятить его русскому языку.

– Когда родится второй ребенок? Как назовете?

– В конце апреля или в начале мая. Назовем его Антонио, в честь моего деда. Несколько месяцев назад моему сыну поставили диагноз «синдром Дауна», поэтому, учитывая все сложности, жена предпочла бы родить его в Бразилии, в окружении своей семьи.

Но, когда он родится, обязательно приедет в Россию, чтобы скрасить нашу жизнь.

– А ты благотворительностью занимаешься? Кому помогаешь, если не секрет?

– Я помогаю некоторым организациям. Собственного фонда у меня нет, но у меня есть мечта открыть его в родном городе – в моем районе, который остается бедным. Возможно, это будет фонд помощи детям с синдромом Дауна.

Мои родители выросли в бедности, как и весь мой родной район. Детям с умственными особенностями там очень трудно развиваться из-за нехватки ресурсов. Мое искреннее желание – открыть в моем районе соответствующий фонд поддержки этих детей, – сказал защитник «Зенита» Нино.

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