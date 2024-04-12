Нино о будущем сыне: «Ему поставили диагноз «синдром Дауна» несколько месяцев назад. Мечтаю открыть фонд поддержки детей с умственными особенностями»

Теги Зенит премьер-лига Россия Нино Мота Спорт-Экспресс Благотворительность Здоровье Футбол

Нино рассказал о том, что скоро у него родится второй ребенок.

Как ты вообще находишь время на чтение и изучение русского, ведь у тебя годовалый ребенок и беременная жена?
 
– Когда они были здесь, свободного времени было мало. Оно появлялось, только когда дочь засыпала. Слава Богу, она очень хорошо спит: в 8:30 вечера засыпает и просыпается только в половине девятого утра, а это 12 часов. За это время я успевал час позаниматься русским, хоть и было сложно.

Но на днях жена и дочь уехали в Бразилию, так что теперь у меня много времени. Собираюсь посвятить его русскому языку.

Когда родится второй ребенок? Как назовете?

– В конце апреля или в начале мая. Назовем его Антонио, в честь моего деда. Несколько месяцев назад моему сыну поставили диагноз «синдром Дауна», поэтому, учитывая все сложности, жена предпочла бы родить его в Бразилии, в окружении своей семьи.

Но, когда он родится, обязательно приедет в Россию, чтобы скрасить нашу жизнь.

А ты благотворительностью занимаешься? Кому помогаешь, если не секрет?

– Я помогаю некоторым организациям. Собственного фонда у меня нет, но у меня есть мечта открыть его в родном городе – в моем районе, который остается бедным. Возможно, это будет фонд помощи детям с синдромом Дауна.

Мои родители выросли в бедности, как и весь мой родной район. Детям с умственными особенностями там очень трудно развиваться из-за нехватки ресурсов. Мое искреннее желание – открыть в моем районе соответствующий фонд поддержки этих детей, – сказал защитник «Зенита» Нино.

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13 комментариев
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Жаль что синдром дауна не лечится, как и дцп у моей дочери, но она вполне обычная девочка, 17 лет уже, единственно координация чуть нарушена, но окончила школу, самостоятельная, жаль когда такие дети рождаются, именно их жаль, что у них не такая полноценная жизнь
+32
0
+32
Удачи в этом нелёгком деле
+7
0
+7
Сил Нино и его семье. Малышу здоровья
+6
0
+6
Ответ tankist231
Жаль что синдром дауна не лечится, как и дцп у моей дочери, но она вполне обычная девочка, 17 лет уже, единственно координация чуть нарушена, но окончила школу, самостоятельная, жаль когда такие дети рождаются, именно их жаль, что у них не такая полноценная жизнь
Пусть будет счастливой девочкой, когда мама с папой любят нет ничего важнее)
+3
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+3
Ответ sp.msk.86
Пусть будет счастливой девочкой, когда мама с папой любят нет ничего важнее)
Спасибо)
+3
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жалко ребенка, конечно
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Нино сил. Таких детишек называют " солнечные дети" , они совершенно беззлобные.
Молодец, что не бросил ребенка и еще находит сил помогать другим людям с такими детишками. Большое уважение человеку с большим сердцем
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Ответ Ебздрогыч
Комментарий скрыт
не понимаю, за что тебе налупили минусов, но у меня такие же ассоциации возникли. в хорошем смысле не перестаю удивляться этому парню, очень сильный контраст с привычным образом футболиста в России
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Ответ Мэр Чунга-чанги
Они могли аборт сделать получается? Но лучше поиграть в мучеников
Нет, не могли. Если он родится в конце апреля/в начале мая, а диагноз поставили лишь несколько месяц назад, то срок был уже 5+ месяцев на момент диагноза.
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Ответ Kikker
Нет, не могли. Если он родится в конце апреля/в начале мая, а диагноз поставили лишь несколько месяц назад, то срок был уже 5+ месяцев на момент диагноза.
Как оказалось в Бразилии аборты запрещены, если нет угрозы жизни матери. Но можете сюда минусы ставить. С синдромом можно и на 6 месяцах абортировать, но если вам в прикол обузу всю жизнь иметь, то ради бога)
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