Нино: «Прочитываю около 15 книг в год. Примерно одну в месяц»

Защитник «Зенита» Нино рассказал, сколько прочитывает книг в год.

— Сколько книг ты прочел за всю жизнь и сколько в среднем читаешь в год?

— Про всю жизнь точно не отвечу, просто не знаю этого. Мне кажется, я прочитываю примерно одну книгу в месяц, но все сильно зависит от их объема. В год может выходить около 15 — иногда больше, иногда меньше.

— Ты знаешь хотя бы одного футболиста, который читает художественной литературы столько же, сколько и ты?

— Нет. Не думаю, что это настолько популярное хобби в футбольных кругах. Увлечения видеоиграми, например, встречаются гораздо чаще.

— А когда ты последний раз играл в приставку? Есть ли она у тебя?

— Я играю, но очень мало. У меня есть приставка в Бразилии — когда ко мне приходят друзья, я могу поиграть. Недавно к жене приезжал брат, привез с собой приставку, так что периодически я с ним играл. Но это очень редко, – сказал бразилец.