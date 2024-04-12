Нино: «Прочитываю около 15 книг в год. Примерно одну в месяц»

Теги Зенит премьер-лига Россия книги Нино Мота Спорт-Экспресс Футбол

Защитник «Зенита» Нино рассказал, сколько прочитывает книг в год.

— Сколько книг ты прочел за всю жизнь и сколько в среднем читаешь в год?

— Про всю жизнь точно не отвечу, просто не знаю этого. Мне кажется, я прочитываю примерно одну книгу в месяц, но все сильно зависит от их объема. В год может выходить около 15 — иногда больше, иногда меньше.

— Ты знаешь хотя бы одного футболиста, который читает художественной литературы столько же, сколько и ты?

— Нет. Не думаю, что это настолько популярное хобби в футбольных кругах. Увлечения видеоиграми, например, встречаются гораздо чаще.

— А когда ты последний раз играл в приставку? Есть ли она у тебя?

— Я играю, но очень мало. У меня есть приставка в Бразилии — когда ко мне приходят друзья, я могу поиграть. Недавно к жене приезжал брат, привез с собой приставку, так что периодически я с ним играл. Но это очень редко, – сказал бразилец.

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9 комментариев
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Столько же, сколько Давидыч за день
+12
0
+12
Легионер маминой подруги
+14
-3
+11
Какой то уникум ! )… Сейчас таких днем с огнем не сыскать , тем более - среди футболистов.
+3
0
+3
Я за прошлый год три книжки прочитал всего лишь. За этим парнем не угнаться, утëр нос, злодей...
+2
-1
+1
Читать полезно, я книг штук 200 точно прочитал, но сейчас только новости, какие то статьи, именно книгу давно не читал
+2
-1
+1
Ответ benjamin92
Столько же, сколько Давидыч за день
За час
+1
0
+1
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