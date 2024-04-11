Тебас о деле Негрейры: «Барсу» понизили бы в классе, если бы не истек срок давности. Сам факт выплат – преступление»

Теги Барселона Ла Лига судьи Хавьер Тебас Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Хавьер Тебас высказался о «Барселоне» и деле Негрейры.

Напомним, суд Барселоны расследует выплаты «блауграны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (СТА) Хосе Марии Энрикесу Негрейре в период с 2001 по 2018 годы на сумму более 7,5 миллиона евро. Помимо «Барсы» и самого Негрейры, обвинения предъявлены его сыну и бывшим президентам каталонцев Жозепу Бартомеу, Сандро Роселю и действующему президенту Жоану Лапорте.

«Сам факт выплаты денег вице-президенту судей – это преступление, связанное со спортивной коррупцией. Это была попытка повлиять на повышение и понижение судей, я не говорю об их покупке.

Если бы срок давности не истек, думаю, «Барселона» была бы понижена в классе», – сказал глава Ла Лиги Хавьер Тебас.

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27 комментариев
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Это что? Снова увидели набравшую ход Барсу и начали сотрясать воздух?
+32
-12
+20
Там в Испании какой срок давности то?

Что-то с законами странное: если изнасиловал выпивши, то это лучше чем трезв был. 11 лет судьям платили, последний раз в 2018 году - в прошлом году история поднялась, а уже срок давности истек.
Испанскую допинговую лабораторию вскрыли и тишина. Что-то не то по-моему :)
+17
-5
+12
Я честно не пойму, Барса Френки, Барса Пепа, Барса Энрике именно в Ла Лиге где получила профит от судей? В ЛЧ вспомнят Евербе, хорошо, но там Негрейра никак бы не помог. И кто такой вообще Негрейра, кроме того что его фамилия связана в БЛМ
+13
-4
+9
Но пока Барса понижает в классе французский мешок, играя сопляками из академии.
+8
-2
+6
Ответ Tristan...
Это что? Снова увидели набравшую ход Барсу и начали сотрясать воздух?
Вот именно )))
+6
0
+6
Поцеловал футболистку - позор и увольнение.
Крутишь соски мужчинам - лидер королевского клуба.
+3
0
+3
Табас успокаивает маргариновые неокрепшие умы.)))
Понижения Барсы не планировалось и не будет, для харакири Ла лиги оснований нет, как и доказательств подкупа.))
+3
0
+3
Ответ Adanilove1991
Я честно не пойму, Барса Френки, Барса Пепа, Барса Энрике именно в Ла Лиге где получила профит от судей? В ЛЧ вспомнят Евербе, хорошо, но там Негрейра никак бы не помог. И кто такой вообще Негрейра, кроме того что его фамилия связана в БЛМ
Евребе (мне нравится это написание) начал помогать Барсе с того, что ни за что удалил Абидаля, напомню!
+2
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+2
Ответ Роман
После матча с Эвребе должны были расформировать.
А что такого сделал Эвребё? Допустил 2 ошибки в пользу Барсы и одну в пользу Челси, и поэтому Барсу расформировывать обязаны?
+3
-1
+2
Ответ Vlad Zhadejko
А что такого сделал Эвребё? Допустил 2 ошибки в пользу Барсы и одну в пользу Челси, и поэтому Барсу расформировывать обязаны?
Забей. Никто уже не помнит точно что там было, а многие и не видели уже. Осталась только фамилия арбитра и общее впечатление.
+3
-1
+2
Ответ Vlad Zhadejko
А что такого сделал Эвребё? Допустил 2 ошибки в пользу Барсы и одну в пользу Челси, и поэтому Барсу расформировывать обязаны?
Не воре и шапка горит.)))
Ни один клуб из Европейских чемпионатов не получал столько привилегий от судей, как Реал Мадрид.
Но ничего не поделать, сам Реал без принципов и морали и фанбаза такая же.)
+2
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+2
Ответ Vlad Zhadejko
Ну не надо так жёстко, конечно, у всех клубов есть неадекватные болельщики, но у Реала полно хороших и адекватных фанатов)
Не спорю, конечно адекватных полно, но из общей массы их меньшинство, поверь.)
У меня есть друзья и знакомые болелы Реала, но даже они в ужасе от того, сколько "особо одаренных" болеют за Реал.
+1
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+1
Ответ Adanilove1991
Я честно не пойму, Барса Френки, Барса Пепа, Барса Энрике именно в Ла Лиге где получила профит от судей? В ЛЧ вспомнят Евербе, хорошо, но там Негрейра никак бы не помог. И кто такой вообще Негрейра, кроме того что его фамилия связана в БЛМ
Да и Эвребё не очень сильно помог (2:1 по судейским ошибкам)
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Ответ NartApsua
Чувствуется сожаление в словах Тебаса, что никак не удаётся понизить Барсу в классе.
Скорее он больше рад чем сожалеет.
Понижение Барселоны, это выстрел себе в ногу.
Там скорее всего такие замутки в Ла лиге, протянешь за одну верёвку, цепная реакция пойдет, всех пришлось бы расследовать и Реал и Атлетико и др.
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Ответ ksn 1979
Не воре и шапка горит.))) Ни один клуб из Европейских чемпионатов не получал столько привилегий от судей, как Реал Мадрид. Но ничего не поделать, сам Реал без принципов и морали и фанбаза такая же.)
Ну не надо так жёстко, конечно, у всех клубов есть неадекватные болельщики, но у Реала полно хороших и адекватных фанатов)
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Ответ Nacho13
Забей. Никто уже не помнит точно что там было, а многие и не видели уже. Осталась только фамилия арбитра и общее впечатление.
Я пишу эти вещи с надеждой на то, что хоть кто-нибудь пересмотрит те эпизоды и по-новому взглянет на ситуацию, в таком случае это не лишено смысла.

Блин, звучит как-то очень странно и загадочно))
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Ответ King_X
Абсолютно прав Лапорта орёт во все стороны, всех винит кругом Но по факту ответить не может, на что эти выплаты были, и почему вдруг прекратились, как только чел ушёл с должности Это дикость
Где такие тупые люди берутся. Уже сколько раз было сказано и написано, за что платили
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Ответ TaR
Там в Испании какой срок давности то? Что-то с законами странное: если изнасиловал выпивши, то это лучше чем трезв был. 11 лет судьям платили, последний раз в 2018 году - в прошлом году история поднялась, а уже срок давности истек. Испанскую допинговую лабораторию вскрыли и тишина. Что-то не то по-моему :)
Ты прям все знаешь !!! Не поделишься, откуда у тя информация??? Не смеши людей !!! Если бы У Реала была бы доказательство , она давно сделала бы это , не говоря о сроке давности !!! Почему сам Негрейро не дает показании ??? Его сын тоже??? - ах да, забыл , они же не могут против себя давать показания)))
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Классно, когда глава лиги топит свой же клуб. Совсем никакой нейтральности, мистер Тебас)
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Чувствуется сожаление в словах Тебаса, что никак не удаётся понизить Барсу в классе.
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