Тебас о деле Негрейры: «Барсу» понизили бы в классе, если бы не истек срок давности. Сам факт выплат – преступление»

Хавьер Тебас высказался о «Барселоне» и деле Негрейры.

Напомним, суд Барселоны расследует выплаты «блауграны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (СТА) в период с 2001 по 2018 годы на сумму более 7,5 миллиона евро. Помимо «Барсы» и самого Негрейры, обвинения предъявлены его сыну и бывшим президентам каталонцев Жозепу Бартомеу, Сандро Роселю и действующему президенту Жоану Лапорте.

«Сам факт выплаты денег вице-президенту судей – это преступление, связанное со спортивной коррупцией. Это была попытка повлиять на повышение и понижение судей, я не говорю об их покупке.

Если бы срок давности не истек, думаю, « » была бы понижена в классе», – сказал глава Ла Лиги Хавьер Тебас.