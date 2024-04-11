Тебас о деле Негрейры: «Барсу» понизили бы в классе, если бы не истек срок давности. Сам факт выплат – преступление»
Хавьер Тебас высказался о «Барселоне» и деле Негрейры.
Напомним, суд Барселоны расследует выплаты «блауграны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (СТА) Хосе Марии Энрикесу Негрейре в период с 2001 по 2018 годы на сумму более 7,5 миллиона евро. Помимо «Барсы» и самого Негрейры, обвинения предъявлены его сыну и бывшим президентам каталонцев Жозепу Бартомеу, Сандро Роселю и действующему президенту Жоану Лапорте.
«Сам факт выплаты денег вице-президенту судей – это преступление, связанное со спортивной коррупцией. Это была попытка повлиять на повышение и понижение судей, я не говорю об их покупке.
Если бы срок давности не истек, думаю, «Барселона» была бы понижена в классе», – сказал глава Ла Лиги Хавьер Тебас.
Что-то с законами странное: если изнасиловал выпивши, то это лучше чем трезв был. 11 лет судьям платили, последний раз в 2018 году - в прошлом году история поднялась, а уже срок давности истек.
Испанскую допинговую лабораторию вскрыли и тишина. Что-то не то по-моему :)
Крутишь соски мужчинам - лидер королевского клуба.
Понижения Барсы не планировалось и не будет, для харакири Ла лиги оснований нет, как и доказательств подкупа.))
Ни один клуб из Европейских чемпионатов не получал столько привилегий от судей, как Реал Мадрид.
Но ничего не поделать, сам Реал без принципов и морали и фанбаза такая же.)
У меня есть друзья и знакомые болелы Реала, но даже они в ужасе от того, сколько "особо одаренных" болеют за Реал.
Понижение Барселоны, это выстрел себе в ногу.
Там скорее всего такие замутки в Ла лиге, протянешь за одну верёвку, цепная реакция пойдет, всех пришлось бы расследовать и Реал и Атлетико и др.
Блин, звучит как-то очень странно и загадочно))