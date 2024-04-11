Группа E на Евро 2024

В десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдет 17-й чемпионат Европы по футболу. В нем примут участие 24 команды, разделенные на шесть групп. Матчи пройдут в десяти городах на десяти стадионах. В группе Е за выход в плей-офф будут бороться следующие сборные:

Ни одна из команд этого квартета не выигрывала чемпионат Европы. Лучшее достижение у бельгийцев. В далеком 1980 году в финале они проиграли сборной ФРГ. Сейчас сборная Бельгии очевидный фаворит группы Е. Три остальные сборные географические соседи. Украинцы и румыны по разу доходили до четвертьфинала, словаки смогли на Евро 2016 выйти из группы.

Расписание матчей

Первый тур

17 июня. 16:00. Румыния — Украина, Арена Мюнхен, Мюнхен

17 июня. 19:00. Бельгия — Словакия, Франкфурт Арена, Франкфурт-на-Майне

Второй тур

21 июня. 16:00. Словакия — Украина, Дюссельдорф Арена, Дюссельдорф

22 июня. 22:00. Бельгия — Румыния, Кельн Штадион, Кельн

Третий тур

26 июня. 19:00. Словакия — Румыния, Франкфурт Арена, Франкфурт-на-Майне

26 июня. 19:00. Украина — Бельгия, Штутгарт Арена, Штутгарт

Время начала матчей указано московское.