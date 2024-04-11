Группа E на Евро 2024
В десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдет 17-й чемпионат Европы по футболу. В нем примут участие 24 команды, разделенные на шесть групп. Матчи пройдут в десяти городах на десяти стадионах. В группе Е за выход в плей-офф будут бороться следующие сборные:
Ни одна из команд этого квартета не выигрывала чемпионат Европы. Лучшее достижение у бельгийцев. В далеком 1980 году в финале они проиграли сборной ФРГ. Сейчас сборная Бельгии очевидный фаворит группы Е. Три остальные сборные географические соседи. Украинцы и румыны по разу доходили до четвертьфинала, словаки смогли на Евро 2016 выйти из группы.
Расписание матчей
Первый тур
- 17 июня. 16:00. Румыния — Украина, Арена Мюнхен, Мюнхен
- 17 июня. 19:00. Бельгия — Словакия, Франкфурт Арена, Франкфурт-на-Майне
Второй тур
- 21 июня. 16:00. Словакия — Украина, Дюссельдорф Арена, Дюссельдорф
- 22 июня. 22:00. Бельгия — Румыния, Кельн Штадион, Кельн
Третий тур
- 26 июня. 19:00. Словакия — Румыния, Франкфурт Арена, Франкфурт-на-Майне
- 26 июня. 19:00. Украина — Бельгия, Штутгарт Арена, Штутгарт
Время начала матчей указано московское.