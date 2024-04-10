Агент Худякова предложил вратаря «Динамо». Даниил не сыграл ни одного матча за «Локо» в этом сезоне (Иван Карпов)
Агент Даниила Худякова предложил вратаря «Динамо».
По информации Ивана Карпова, Вадим Шпинев, агент 20-летнего вратаря «Локомотива» Даниила Худякова, предложил своего клиента московскому «Динамо».
Контракт голкипера с железнодорожниками заканчивается этим летом.
По словам источника, в «Динамо» приняли к сведению предложение агента, но ответа пока не дали.
В этом сезоне Худяков не сыграл ни одного матча. Его статистику можно найти здесь.
Стена 💪🏻