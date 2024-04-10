Агент Худякова предложил вратаря «Динамо». Даниил не сыграл ни одного матча за «Локо» в этом сезоне (Иван Карпов)

Агент Даниила Худякова предложил вратаря «Динамо».

По информации Ивана Карпова, , агент 20-летнего вратаря « » , предложил своего клиента московскому « ».

Контракт голкипера с железнодорожниками заканчивается этим летом.

По словам источника, в « » приняли к сведению предложение агента, но ответа пока не дали.

В этом сезоне Худяков не сыграл ни одного матча. Его статистику можно найти здесь.