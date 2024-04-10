Агент Худякова предложил вратаря «Динамо». Даниил не сыграл ни одного матча за «Локо» в этом сезоне (Иван Карпов)

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва агенты Вадим Шпинев Даниил Худяков Футбол

Агент Даниила Худякова предложил вратаря «Динамо».

По информации Ивана Карпова, Вадим Шпинев, агент 20-летнего вратаря «Локомотива» Даниила Худякова, предложил своего клиента московскому «Динамо».

Контракт голкипера с железнодорожниками заканчивается этим летом.

По словам источника, в «Динамо» приняли к сведению предложение агента, но ответа пока не дали.

В этом сезоне Худяков не сыграл ни одного матча. Его статистику можно найти здесь.

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38 комментариев
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Лещук номер один!
Стена 💪🏻
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Уровень, который показывал Худяков, это в лучшем случае вратарь для аутсайдера РПЛ, или даже для первой лиги
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есть же беларус
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На кой хрен он Динамо нужен, если у них есть молодой Кудравец на перспективу. Динамо, если прям здесь и сейчас, нужен сильный и опытный вратарь. А таких с нужным паспортом пара-тройка человек и никто их продавать не будет.
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+5
Ответ Александр
Уровень, который показывал Худяков, это в лучшем случае вратарь для аутсайдера РПЛ, или даже для первой лиги
Не быть ему топовым вратарём. Для этого нужно быть лидером в ментальном плане. Напихать защитникам, порой наорать. Он же не такой и близко
+4
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Простите меня поклонники Худякова, но парень никакой. Он даже в ФНЛ не будет основным. Условный Свинов или Суслов сильнее этого распиаренного мальца.
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Шпинева пора в реке топить
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Лещук на выход?
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Уходить Дане надо. В Локо, к сожалению,не понятно когда следующий шанс получит.
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Турист должен стоять до конца. До конца Динамо.
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Ответ Илья Брюхов
Уходить Дане надо. В Локо, к сожалению,не понятно когда следующий шанс получит.
За какие заслуги давать шанс? Он проиграл конкуренцию пенсионеру Гильерме за позицию сменщика Лантратова. В этом сезоне Маринато играл групповые матчи в кубке России.
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Ответ mancity111
А можно нормального вратаря? Нууу пожалуйста
Пусть лучше Шунин будет. Ведь было время он нас выручал. А Лещук на выход.
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Ответ Олег Овчинников
Лещук на выход?
Карьеру завершит или в спартак пойдет
+3
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Ответ Viktor Martunov
Да нет, Динамо богатое.
Бедное ,богатое Динамо!
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Ответ Антон Фалафель
Турист должен стоять до конца. До конца Динамо.
Золотые слова 👏👏👏
+5
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Ответ Олег Овчинников
Лещук на выход?
Поедет в США исследовать открытость американцев.)) А если серьёзно, то и Шунина надо на выход. Но надо их выпроводить по-тихоньку. Один этим летом, другой через год.
+1
0
+1
А можно нормального вратаря? Нууу пожалуйста
+2
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+1
Конечно контракт с ним Локо не продлит! Бедный Динамо (
+4
-3
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Ответ NEgr17
Карьеру завершит или в спартак пойдет
Похоже, у них Максименко тоже чудит иногда.
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Ответ Василий Усов
Пусть лучше Шунин будет. Ведь было время он нас выручал. А Лещук на выход.
Лещук 100% на выход!
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Ответ Александр
Уровень, который показывал Худяков, это в лучшем случае вратарь для аутсайдера РПЛ, или даже для первой лиги
Вот Факел тоже аутсайдер, но там считаю недооцен Беленов.
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Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Не быть ему топовым вратарём. Для этого нужно быть лидером в ментальном плане. Напихать защитникам, порой наорать. Он же не такой и близко
Как Шунин к примеру.
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Ответ Anti Podonok
Шпинева пора в реке топить
Никого не надо топить, спасать да.
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Ответ Amalfitano
Простите меня поклонники Худякова, но парень никакой. Он даже в ФНЛ не будет основным. Условный Свинов или Суслов сильнее этого распиаренного мальца.
Согласна 100% !
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Ответ наташа
Бедное ,богатое Динамо!
Ваше ЖД круче, цены на билеты супер( на юг), может в Магадан дешевле.
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Ответ наташа
Конечно контракт с ним Локо не продлит! Бедный Динамо (
Да нет, Динамо богатое.
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Ответ Рагнар Лодброк
да хоть гриню ,только блин не лещука
Так не против же( как тебя хоть по имени величать?)
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Ответ WelcomeBackPURE
По одной игре сразу опередил его игру )) вот бы в Динамо такого скаута профи
Иногда одного взгляда или слова хватает определить ху из ху. Минусы то за что? если не ваши убирайте, всём убираю, даже если и хрень пишут( клубная солидарность, она похоже только у северных).
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Ответ Viktor Martunov
А куда делись Гриню(Купцова)?
да хоть гриню ,только блин не лещука
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Ответ Рагнар Лодброк
так он молодой его как минимум надо наигрывать ,а этот из Локо лучше что ли будет,хорошего никто не отдаст
А куда делись Гриню(Купцова)?
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