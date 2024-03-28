В «Юве» опровергли интерес к Митаю: «Его нет даже в нашем шорт-листе. Переговоров с «Локомотивом» не ведем»
В «Ювентусе» отрицают интерес к защитнику «Локомотива» Марио Митаю.
Ранее сообщалось, что скауты туринцев просматривали Митая в товарищеском матче сборной Албании против Чили. Утверждалось, что защитник может стать конкретной целью «Ювентуса».
«Я и спортивный директор «Ювентуса» Джунтоли не ведем никаких переговоров с «Локомотивом» по трансферу Митая. Более того, я вам скажу, что его нет даже в нашем шорт‑листе на усиление команды», – сказал заместитель спортивного директора «Ювентуса» Джованни Манна.
А тут такое дело.
Хотя мб это какой то другой Ювентус, кто знает. Барселона из Гуякиля есть же, че, Ювентус тоже можно найти недалеко от Тираны