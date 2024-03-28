В «Юве» опровергли интерес к Митаю: «Его нет даже в нашем шорт-листе. Переговоров с «Локомотивом» не ведем»

В «Ювентусе» отрицают интерес к защитнику «Локомотива» Марио Митаю.

Ранее сообщалось, что скауты туринцев просматривали Митая в товарищеском матче сборной Албании против Чили. Утверждалось, что защитник может стать конкретной целью «Ювентуса».

«Я и спортивный директор « » не ведем никаких переговоров с « » по трансферу . Более того, я вам скажу, что его нет даже в нашем шорт‑листе на усиление команды», – сказал заместитель спортивного директора «Ювентуса» Джованни Манна.