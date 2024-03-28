В «Юве» опровергли интерес к Митаю: «Его нет даже в нашем шорт-листе. Переговоров с «Локомотивом» не ведем»

Теги Локомотив Ювентус премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Матч ТВ Кристиано Джунтоли Марио Митай Футбол

В «Ювентусе» отрицают интерес к защитнику «Локомотива» Марио Митаю.

Ранее сообщалось, что скауты туринцев просматривали Митая в товарищеском матче сборной Албании против Чили. Утверждалось, что защитник может стать конкретной целью «Ювентуса».

«Я и спортивный директор «Ювентуса» Джунтоли не ведем никаких переговоров с «Локомотивом» по трансферу Митая. Более того, я вам скажу, что его нет даже в нашем шорт‑листе на усиление команды», – сказал заместитель спортивного директора «Ювентуса» Джованни Манна.

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12 комментариев
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Ответ Мельников Михаил
Он мяч принять не может с одного касания. Пассивен на поле. Совершенно не владеет дальний передачей и навесами. Ну нафига он Юве? Он даже Салернитане какой-нибудь нафиг не нужен. Один из легов, смысла нахождения которого в нашей лиге я не понимаю. Так же посредственнен как Рыбчиский и Куликов.
если внимательно смотреть игры Локо, то с конца прошлого года по настоящий момент он лучший центральный в нашей команде, сильнее Карпукаса, и прости господи Баринова. играет уверенно, мяч двигает вперед, а не на назад или поперек и в отборе преуспевает. Галактионов боится посадить Баринова на скамейку, хотя с Митаем играем намного лучше, он не должен начинать игры в запасе
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Ответ Мельников Михаил
Он мяч принять не может с одного касания. Пассивен на поле. Совершенно не владеет дальний передачей и навесами. Ну нафига он Юве? Он даже Салернитане какой-нибудь нафиг не нужен. Один из легов, смысла нахождения которого в нашей лиге я не понимаю. Так же посредственнен как Рыбчиский и Куликов.
Сразу видно, что вы или не разбираетесь в футболе в принципе, или не смотрите игры Локо! Митай может и не уровень юве, но все остальное написанное Вами, мягко говоря не соответствует действительности
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Ответ Fatony
А Марио раздухарился, смотрю, интервью за интервью, а тут такой облом
Ты про интервью, которое ещё на сборах брали? Смотрю ты совсем раздухарился, хотел лайков набрать и перед одноклассниками похвастаться, а тут такой облом...
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Ахах, ну а наши локомотивские уже распушили хвост, типа глянь, топов растим. Завтра еще Реал за Куликовым придет.

А тут такое дело.

Хотя мб это какой то другой Ювентус, кто знает. Барселона из Гуякиля есть же, че, Ювентус тоже можно найти недалеко от Тираны
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Это естественно %пт!
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Ответ Fatony
А Марио раздухарился, смотрю, интервью за интервью, а тут такой облом
да, он сам журналистам звонил и раздавал интервью🤦‍♂️
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Ответ Мельников Михаил
Он мяч принять не может с одного касания. Пассивен на поле. Совершенно не владеет дальний передачей и навесами. Ну нафига он Юве? Он даже Салернитане какой-нибудь нафиг не нужен. Один из легов, смысла нахождения которого в нашей лиге я не понимаю. Так же посредственнен как Рыбчиский и Куликов.
Салернитане может и не нужен, а Локо в самый раз
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