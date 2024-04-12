«Фенербахче» оштрафован на 115 тысяч евро за срыв матча за Суперкубок Турции.

«Фенербахче» оштрафован на 115 тысяч евро за срыв матча за .

В воскресенье «Фенербахче» выставил на игру с « » команду U19, пропустил гол на первой минуте, а третьей покинул поле. В итоге стамбульцам засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

В марте фанаты «Трабзонспора» напали на игроков « », выбежав на поле после матча 30-го тура чемпионата Турции. Футболисты уходили в раздевалку в сопровождении полиции и охраны.

«Фенербахче» после этого заявил, что не исключает выхода из турецкой Суперлиги. Затем клуб отложил решение вопроса на три месяца. При этом команда из Стамбула выступает против руководства Федерации футбола Турции.