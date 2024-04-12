«Фенербахче» оштрафован на 115 тысяч евро за срыв матча за Суперкубок Турции

Теги Фенербахче Галатасарай высшая лига Турция Суперкубок Турции деньги Футбол

«Фенербахче» оштрафован на 115 тысяч евро за срыв матча за Суперкубок Турции.

В воскресенье «Фенербахче» выставил на игру с «Галатасараем» команду U19, пропустил гол на первой минуте, а третьей покинул поле. В итоге стамбульцам засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

В марте фанаты «Трабзонспора» напали на игроков «Фенербахче», выбежав на поле после матча 30-го тура чемпионата Турции. Футболисты уходили в раздевалку в сопровождении полиции и охраны.

«Фенербахче» после этого заявил, что не исключает выхода из турецкой Суперлиги. Затем клуб отложил решение вопроса на три месяца. При этом команда из Стамбула выступает против руководства Федерации футбола Турции.

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1 комментарий
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А что они сорвали? На матч вышли же
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