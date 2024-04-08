Президент «Галатасарая» о срыве матча за Суперкубок Турции: «Стыдно перед всем миром. Абсурдная, невообразимая ситуация – не знаю, против чего протестует «Фенербахче»

Президент «Галатасарая» огорчен срывом матча с «Фенербахче» за Суперкубок Турции.

«Фенербахче» выставил на сегодняшний матч команду U19. Уже на первой минуте форвард «Галатасарая» Мауро Икарди открыл счет, после чего футболисты «Фенербахче» покинули поле, и клуб отказался доигрывать матч.

«Вместо того чтобы насладиться дерби с «Фенербахче», мы столкнулись со странной, абсурдной и невообразимой ситуацией. Мы хотели пожертвовать средства, вырученные от этого матча, нашим братьям и сестрам, пострадавшим от землетрясения. Одна часть трибун была заполнена, другая – пуста. Мне было очень грустно. Это событие должно было быть праздником. Нам стыдно перед всем миром.

Мне очень жаль. Такие ситуации крайне огорчают нас. Миссия « » и « » – заставить страну полюбить футбол. Это не в духе 100-летия республики. Нам нужно снизить напряжение в турецком футболе.

Я не встречался с (президент «Фенербахче» – Sports). Согласно протоколу он должен был приехать, но он не приехал. Я не знаю, против чего они протестуют.

Этот матч за войдет в историю в плохом смысле. Ближайшие дни станут еще более напряженными. Я хочу, чтобы все вели себя немного более подобающе турецкому футболу. Этого не должно было произойти», – сказал Дурсун Озбек.

Напомним, в марте фанаты «Трабзонспора» атаковали футболистов «Фенербахче», выбежав на поле после матча 30-го тура чемпионата Турции. Поле этого «Фенербахче» заявил, что не исключает выхода из турецкой Суперлиги. Впоследствии клуб решение этого вопроса было отложено на три месяца. При этом команда из Стамбула выступает против руководства Федерации футбола Турции.