«Фенербахче» после срыва матча за Суперкубок Турции: «Мы служим турецкому спорту на протяжении всей 117-летней истории. Сегодня мы выходим на поле не ради победы, а для того, чтобы отстоять правду»

«Фенербахче» прокомментировал саботаж матча за Суперкубок Турции.

«Фенербахче» выставил на сегодняшний матч с « » команду U19. Уже на первой минуте Мауро Икарди забил гол, после чего футболисты «Фенербахче» покинули поле, а клуб заявил, что не будет доигрывать матч.

Напомним, что в марте фанаты «Трабзонспора» атаковали игроков «Фенербахче», выбежав на поле после матча 30-го тура чемпионата Турции. Футболисты уходили в раздевалку в сопровождении полиции и охраны. После этого «Фенербахче» заявил, что не исключает выхода из турецкой Суперлиги, но впоследствии отложил решение этого вопроса на три месяца. При этом команда из Стамбула выступает против руководства Федерации футбола Турции.

«Сегодня, когда мы выходим на поле не ради победы, а для того, чтобы отстоять правду, мы хотим подчеркнуть следующее: на протяжении всей нашей 117-летней истории мы служим турецкому спорту не только в футболе, но и во всех видах спорта, которые представляем. В нашем музее хранятся тысячи трофеев, заработанных потом и трудом.

Мы разделяем национальные ценности своей страны вместе со 30 миллионами наших поклонников. Как крупнейший спортивный клуб в мире, мы продолжим настаивать на своем сегодня и завтра, так же, как и вчера», – говорится в заявлении клуба.

Дичь! «Фенербахче» саботировал Суперкубок Турции: состав из U-19, гол на 1-й минуте и тут же уход с поля