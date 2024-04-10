«У нас 5-6 клубов располагают деньгами, чтобы построить команду для борьбы с «Зенитом». Нужно говорить о сбалансированной трансферной политике». Кобелев об РПЛ

Теги Спартак Зенит Андрей Кобелев премьер-лига Россия Динамо Москва Владимир Ивич Краснодар Александр Соболев Манфред Угальде Футбол

Андрей Кобелев высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

– «Краснодар» сейчас в чемпионской гонке, плюс у них домашняя игра с «Зенитом». Я бы хотел, и я об этом говорил, чтобы чемпионская гонка продолжалась как можно дольше. Может быть, до последнего тура. И чтобы в ней участвовали не только две команды, но, например, еще и другие команды, помимо «Динамо», которое, к сожалению, проиграло «Спартаку». Это было бы интересно и для зрителей, и для футболистов.

– Разве нынешний результат «Краснодара» – заслуга Владимира Ивича?

– На сегодняшний день, конечно, заслуга. Его убрали, когда команда находилась на втором месте, и сейчас команда по-прежнему на втором месте. Здесь вопрос нужно задать руководству «Краснодара».

Со стороны мы можем констатировать тот факт, что при Ивиче команда была и на первом месте, и после того, как его убрали, команда на втором месте. Заслуга Ивича в том, что команда на лидирующих позициях.

– Но ведь нельзя забывать и тот факт, что у «Краснодара» и «Зенита» разные бюджеты.

– Я не считаю чужие деньги и не понимаю, у кого какой бюджет. Но при прочих равных и правильной трансферной политике можно за меньшие деньги сделать команду чемпионом. И как раз вы видите, что происходит в том же «Спартаке» – деньги тратятся и не малые. В начале сезона было 5-6 нападающих, которых можно было ротировать, а в концовке – двое, Соболев и Угальде.

В первую очередь нужно говорить о сбалансированной трансферной политике, а не о деньгах. Деньгами у нас располагают 5-6 команд, которые могут построить команду, которая будет бороться с «Зенитом»,  – сказал бывший тренер «Динамо».

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11 комментариев
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Кобелев базанул.

Спартак (раз уж он его вспомнил) второй по бюджету и если бы они хотя бы регулярно брали серебро, то и спонсор был бы уверен в том, что при увеличении вложений команда навяжет Зениту борьбу за чемпионство - ну и мог бы увеличить бюджет.

А так мотает их туда-сюда, какое там чемпионство...
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Ответ Злодей Спб
Зачем тратить деньги? 5 московских клубов могут скатать 10 договорняков и просто скинуться очками кому-то одному, чтобы прервать гегемонию Зенита. Вот Динамо давно не чемпионило, надо в пользу него договорняки катать внутри МКАД.
Не уважать своих соперников, даже если ты чемпион многолетний - дёшево и неспортивно. И никакие деньги тут не помогут, чтоб стать лучше.
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Если не расценивать трансферы как средство наживы клубного директората, тогда сопоставимые с зенитовским бюджеты и конвертируются в новых Педро, Клаудов и Ломбертсов, а не педрош и де зуевых))
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Зачем тратить деньги? 5 московских клубов могут скатать 10 договорняков и просто скинуться очками кому-то одному, чтобы прервать гегемонию Зенита.

Вот Динамо давно не чемпионило, надо в пользу него договорняки катать внутри МКАД.
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Такими деньгами, условно говоря, располагают пять команд.
Но они как раз, опять же, условно говоря, и "борятся" с Зенитом - все пять находятся на местах со 2-го по 6-е.
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В бездарный финансовой политике вы все едины.
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Стройте команды для чемпионства, а не для борьбы с Зенитом!
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Ответ DAArsen
Деньги не главное...но много команд без еврокубков в зимнее ТО могут потратить 30 млн.?
Немного. Всего две команды.
Зенит и Спартак.
Но Зенит хотя бы покупает полезных игроков.
Кого покупает Спартак? А не пойми кого...
Бабича только можно назвать нормальным приобретением, по Угальде ещё не совсем ясно.
Остальные - Рябчуки и Бонгонды всякие.
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Ответ DAArsen
Деньги не главное...но много команд без еврокубков в зимнее ТО могут потратить 30 млн.?
Если как Зенит продавать игроков за 60 млн, почему нет
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