«У нас 5-6 клубов располагают деньгами, чтобы построить команду для борьбы с «Зенитом». Нужно говорить о сбалансированной трансферной политике». Кобелев об РПЛ
Андрей Кобелев высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.
– «Краснодар» сейчас в чемпионской гонке, плюс у них домашняя игра с «Зенитом». Я бы хотел, и я об этом говорил, чтобы чемпионская гонка продолжалась как можно дольше. Может быть, до последнего тура. И чтобы в ней участвовали не только две команды, но, например, еще и другие команды, помимо «Динамо», которое, к сожалению, проиграло «Спартаку». Это было бы интересно и для зрителей, и для футболистов.
– Разве нынешний результат «Краснодара» – заслуга Владимира Ивича?
– На сегодняшний день, конечно, заслуга. Его убрали, когда команда находилась на втором месте, и сейчас команда по-прежнему на втором месте. Здесь вопрос нужно задать руководству «Краснодара».
Со стороны мы можем констатировать тот факт, что при Ивиче команда была и на первом месте, и после того, как его убрали, команда на втором месте. Заслуга Ивича в том, что команда на лидирующих позициях.
– Но ведь нельзя забывать и тот факт, что у «Краснодара» и «Зенита» разные бюджеты.
– Я не считаю чужие деньги и не понимаю, у кого какой бюджет. Но при прочих равных и правильной трансферной политике можно за меньшие деньги сделать команду чемпионом. И как раз вы видите, что происходит в том же «Спартаке» – деньги тратятся и не малые. В начале сезона было 5-6 нападающих, которых можно было ротировать, а в концовке – двое, Соболев и Угальде.
В первую очередь нужно говорить о сбалансированной трансферной политике, а не о деньгах. Деньгами у нас располагают 5-6 команд, которые могут построить команду, которая будет бороться с «Зенитом», – сказал бывший тренер «Динамо».
Спартак (раз уж он его вспомнил) второй по бюджету и если бы они хотя бы регулярно брали серебро, то и спонсор был бы уверен в том, что при увеличении вложений команда навяжет Зениту борьбу за чемпионство - ну и мог бы увеличить бюджет.
А так мотает их туда-сюда, какое там чемпионство...
Вот Динамо давно не чемпионило, надо в пользу него договорняки катать внутри МКАД.
Но они как раз, опять же, условно говоря, и "борятся" с Зенитом - все пять находятся на местах со 2-го по 6-е.
Зенит и Спартак.
Но Зенит хотя бы покупает полезных игроков.
Кого покупает Спартак? А не пойми кого...
Бабича только можно назвать нормальным приобретением, по Угальде ещё не совсем ясно.
Остальные - Рябчуки и Бонгонды всякие.