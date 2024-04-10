«У нас 5-6 клубов располагают деньгами, чтобы построить команду для борьбы с «Зенитом». Нужно говорить о сбалансированной трансферной политике». Кобелев об РПЛ

Андрей Кобелев высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

– «Краснодар» сейчас в чемпионской гонке, плюс у них домашняя игра с «Зенитом». Я бы хотел, и я об этом говорил, чтобы чемпионская гонка продолжалась как можно дольше. Может быть, до последнего тура. И чтобы в ней участвовали не только две команды, но, например, еще и другие команды, помимо «Динамо», которое, к сожалению, проиграло « ». Это было бы интересно и для зрителей, и для футболистов.

– Разве нынешний результат « » – заслуга ?

– На сегодняшний день, конечно, заслуга. Его убрали, когда команда находилась на втором месте, и сейчас команда по-прежнему на втором месте. Здесь вопрос нужно задать руководству «Краснодара».

Со стороны мы можем констатировать тот факт, что при Ивиче команда была и на первом месте, и после того, как его убрали, команда на втором месте. Заслуга Ивича в том, что команда на лидирующих позициях.

– Но ведь нельзя забывать и тот факт, что у «Краснодара» и « » разные бюджеты.

– Я не считаю чужие деньги и не понимаю, у кого какой бюджет. Но при прочих равных и правильной трансферной политике можно за меньшие деньги сделать команду чемпионом. И как раз вы видите, что происходит в том же «Спартаке» – деньги тратятся и не малые. В начале сезона было 5-6 нападающих, которых можно было ротировать, а в концовке – двое, и Угальде.

В первую очередь нужно говорить о сбалансированной трансферной политике, а не о деньгах. Деньгами у нас располагают 5-6 команд, которые могут построить команду, которая будет бороться с «Зенитом», – сказал бывший тренер «Динамо».