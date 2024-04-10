Трент, Алиссон и Жота вернулись к тренировкам с «Ливерпулем». Все трое не играли с февраля

Юрген Клопп подтвердил возвращение к тренировкам трех игроков «Ливерпуля».

Трент Александер-Арнольд, и вернулись к тренировкам после травм. Это подтвердил главный тренер « » на пресс-конференции перед матчем 1/4 финала Лиги Европы против «Аталанты». Все трое не играли с февраля.

«То, что они важны для нас, это понятно, но нам нужно, чтобы они были в наилучшей форме и чтобы у них был нужный ритм. Восстанавливаться всегда непросто, но это качественные игроки, так что они справятся. Посмотрим в ближайшие дни и недели, но на завтра решение еще не принято.

Вчера они выглядели очень хорошо. Они много времени пропустили, и им нужно возвращаться постепенно. Но если они будут готовы получить несколько минут, то сейчас идеальное время, потому что у нас много матчей. Молодые ребята, которые появились, были великолепны, но они не могут играть в каждом матче.

Нужно, чтобы все наши игроки были доступны как можно чаще. Нам нужно качество, чтобы побеждать во всех играх», – сказал Клопп.