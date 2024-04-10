Трент, Алиссон и Жота вернулись к тренировкам с «Ливерпулем». Все трое не играли с февраля

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Лига Европы УЕФА травмы Диогу Жота Трент Александер-Арнолд Алиссон Футбол

Юрген Клопп подтвердил возвращение к тренировкам трех игроков «Ливерпуля».

Трент Александер-Арнольд, Алиссон и Диогу Жота вернулись к тренировкам после травм. Это подтвердил главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп на пресс-конференции перед матчем 1/4 финала Лиги Европы против «Аталанты». Все трое не играли с февраля.

«То, что они важны для нас, это понятно, но нам нужно, чтобы они были в наилучшей форме и чтобы у них был нужный ритм. Восстанавливаться всегда непросто, но это качественные игроки, так что они справятся. Посмотрим в ближайшие дни и недели, но на завтра решение еще не принято.

Вчера они выглядели очень хорошо. Они много времени пропустили, и им нужно возвращаться постепенно. Но если они будут готовы получить несколько минут, то сейчас идеальное время, потому что у нас много матчей. Молодые ребята, которые появились, были великолепны, но они не могут играть в каждом матче.

Нужно, чтобы все наши игроки были доступны как можно чаще. Нам нужно качество, чтобы побеждать во всех играх», – сказал Клопп.

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7 комментариев
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Вернулись очень во время. Впереди крутейшая концовка сезона)
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Осталось оформить апл)
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Ответ БССР
Вот только жаль, что она уже не зависит от Ливерпуля ...
До ничьей Сити с Арсеналом она тоже от Ливерпуля по вашим рассуждениям не зависила.Да конечно нужно было обыгрывать МЮ,но еще 7 туров до конца,посмотрим.Главное больше осечек не допускать.
+4
0
+4
Ждем чемпионства?
+3
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Пишут,если Аморим в Ливерпуле будет то ещё Инашиу и Диоманде прихватит-за ЦЗ спокойно будет
А ещё и Юмланда вроде
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Вот как он, чертяка, умеет так общаться с людьми? Какой ещё тренер так умеет? И журналисты, и болелы после таких слов на позитиве. А прикиньте, что он самим игрокам говорит, и как они в него верят? Удивительный коуч, конечно. Просто удивительный
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