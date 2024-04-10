Клопп о календаре «Ливерпуля»: «Мы не тренируемся подолгу, а только готовимся, с четверга по воскресенье бывает тяжело. Но мы привыкли, это наш обычный ритм»

Теги Аталанта Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп серия А Италия Лига Европы УЕФА календарь Футбол

Юрген Клопп рассказал о сложностях, связанных с плотным календарем «Ливерпуля».

«В прошлом году такого не было, потому что мы довольно быстро вылетели из еврокубков, но в целом это довольно типичная ситуация для нас.

Дело не столько в тренировках, сколько во встречах, анализе и тому подобном. Нам всегда нужно готовиться к следующему сопернику. Время с воскресенья по четверг довольно спокойное, но с четверга по воскресенье бывает очень сложно. Впрочем, мы к этому привыкли. Это наш обычный ритм.

Когда нарушается ритм, задача усложняется. Мы стараемся выжать из этого максимум, но сейчас мы мало тренируемся, у нас нет долгих тренировок, мы просто готовимся», – сказал главный тренер «Ливерпуля» на пресс-конференции перед матчем с «Аталантой».

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1 комментарий
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А у нас если кубок единственный в среду, до в субботу никто не может - все мертвые….
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