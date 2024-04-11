«Атлетик» организовал чемпионское шествие на барже после победы в Кубке Испании. Это традиция, которой больше 40 лет

«Атлетик» отпраздновал победу в Кубке Испании чемпионским шествием на воде.

6 апреля команда в финале Кубка Испании обыграла «Мальорку». Основное время завершилось со счетом 1:1, а по пенальти баски были сильнее − 4:2.

Сегодня команда отметила победу чемпионским шествием по реке Нервьон на барже, которая носит название «Атлетик».

Это особенная клубная традиция, которая вернулась спустя 40 лет. Традиция зародилась в 1983-м году, когда «Атлетик» под руководством Хавьера Клементе выиграл седьмое и предпоследнее на данный момент чемпионство. В следующем сезоне «Атлетик» оформил золотой дубль, выиграв лигу и Кубок Испании. Шествие решили повторить, посчитав, что оно приносит удачу.

Сегодня, как и 40 лет назад, футболисты вместе с тренерским штабом проследовали на барже по реке Нервьон. Желающие могли присоединиться к шествию на своих катерах и лодках. На улицах по ходу следования баржи собралось множество болельщиков.

Бывший защитник «Атлетика» , сейчас выступающий за «Барсу», приехал в Бильбао сразу после четвертьфинала ЛЧ против «ПСЖ» (2:3) и присоединился к празднованию. Он сопровождал баржу с игроками « » на катере.

Посмотрите, как «Атлетик» на барже отметил победу в Кубке Испании! Невероятная красота