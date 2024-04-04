У базы «Барсы» будет дежурить полиция для защиты игроков от тиктокеров на фоне ситуации с Иньиго

Теги Барселона Ла Лига происшествия болельщики Иньиго Мартинес соцсети Футбол

«Барселона» обратилась к полиции для защиты игроков от тиктокеров.

Как сообщает Marca, после недавнего конфликта Иньиго Мартинеса с одним из молодых людей, находившихся у входа на клубную базу после тренировки, «Барселона» провела ряд консультаций с представителями каталонской полиции. Отмечается, что присутствие возле клубной базы тиктокеров, провоцирующих футболистов на конфликты, считается «хронической проблемой» и ставит под угрозу безопасность игроков.

Сообщается, что во время тренировки «Барселоны» в среду возле клубной базы посменно дежурили две бригады полицейских – их машины располагались у выезда с парковки, что позволило обеспечить обзор на дорогу к тренировочной базе. Планируется, что после окончания тренировок полицейские будут дежурить возле въезда на базу, чтобы обеспечить игрокам защиту.

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Защита от тиктокеров - родительский контроль)
+10
-2
+8
Неужели Лапорта научился оберегать игроков и тренера от проплаченных провокаторов? Сколько Хави унижали и сочиняли небылицы эти «журналисты» из мадрида и наконец то по судам их потащили. Очень радует это👍
+5
-4
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий