У базы «Барсы» будет дежурить полиция для защиты игроков от тиктокеров на фоне ситуации с Иньиго

«Барселона» обратилась к полиции для защиты игроков от тиктокеров.

Как сообщает Marca, после недавнего конфликта с одним из молодых людей, находившихся у входа на клубную базу после тренировки, « » провела ряд консультаций с представителями каталонской полиции. Отмечается, что присутствие возле клубной базы тиктокеров, провоцирующих футболистов на конфликты, считается «хронической проблемой» и ставит под угрозу безопасность игроков.

Сообщается, что во время тренировки «Барселоны» в среду возле клубной базы посменно дежурили две бригады полицейских – их машины располагались у выезда с парковки, что позволило обеспечить обзор на дорогу к тренировочной базе. Планируется, что после окончания тренировок полицейские будут дежурить возле въезда на базу, чтобы обеспечить игрокам защиту.