«Атлетик» выиграл Кубок Испании в 24-й раз и впервые за 40 лет. Только у «Барселоны» больше побед – 31

«Атлетик» приблизился к «Барселоне» по числу побед в Кубке Испании.

Команда Эрнесто Вальверде в финале одолела «Мальорку» (1:1, 4:2 по пенальти).

В последний раз « » выигрывал этот турнир 40 лет назад – в 1984 году.

Всего у него 24 трофея. Лидирует по этому показателю « » – 31 кубок. « » идет третьим с 20 победами.

Эрнесто Вальверде ранее выигрывал Кубок Испании в 2018 году во главе «Барселоны», а в 2015-м с «Атлетиком» дошел до финала, где уступил «Барсе».