«Атлетик» выиграл Кубок Испании в 24-й раз и впервые за 40 лет. Только у «Барселоны» больше побед – 31
«Атлетик» приблизился к «Барселоне» по числу побед в Кубке Испании.
Команда Эрнесто Вальверде в финале одолела «Мальорку» (1:1, 4:2 по пенальти).
В последний раз «Атлетик» выигрывал этот турнир 40 лет назад – в 1984 году.
Всего у него 24 трофея. Лидирует по этому показателю «Барселона» – 31 кубок. «Реал» идет третьим с 20 победами.
Эрнесто Вальверде ранее выигрывал Кубок Испании в 2018 году во главе «Барселоны», а в 2015-м с «Атлетиком» дошел до финала, где уступил «Барсе».
Прекрасный тренер, вот бы ещё и за ЛЧ зацепиться.
А Хавьеру Агирре отдельный респект за эту сказку Мальорки, так хотелось, чтобы он наконец то выиграл трофей в Испании, но увы, Атлетик сильнее, мощнее, опытнее (серия пенальти яркий тому пример).
Кубок Испании в этом сезоне порадовал. Люблю когда в финале встречаются две не самые сильные команды.