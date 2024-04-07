«Атлетик» выиграл Кубок Испании в 24-й раз и впервые за 40 лет. Только у «Барселоны» больше побед – 31

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетик Мальорка Эрнесто Вальверде Ла Лига Кубок Испании Футбол

«Атлетик» приблизился к «Барселоне» по числу побед в Кубке Испании.

Команда Эрнесто Вальверде в финале одолела «Мальорку» (1:1, 4:2 по пенальти).

В последний раз «Атлетик» выигрывал этот турнир 40 лет назад – в 1984 году.

Всего у него 24 трофея. Лидирует по этому показателю «Барселона» – 31 кубок. «Реал» идет третьим с 20 победами.

Эрнесто Вальверде ранее выигрывал Кубок Испании в 2018 году во главе «Барселоны», а в 2015-м с «Атлетиком» дошел до финала, где уступил «Барсе».

29 комментариев
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Ответ ster3
Эх, безумно жаль Мальорку. А ведь сказка была так близка...
Бильбао было бы еще жальче (надеюсь есть такое слово в русском языке 😄)
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Очень рад за Вальверде, заслужил Эрнесто своим трудом!
Прекрасный тренер, вот бы ещё и за ЛЧ зацепиться.
А Хавьеру Агирре отдельный респект за эту сказку Мальорки, так хотелось, чтобы он наконец то выиграл трофей в Испании, но увы, Атлетик сильнее, мощнее, опытнее (серия пенальти яркий тому пример).
Кубок Испании в этом сезоне порадовал. Люблю когда в финале встречаются две не самые сильные команды.
+16
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+15
Молодцы! Самая самобытная команда мира.
+11
-3
+8
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Он не сильнее даже Рауля Браво))
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+6
Эрнесто Вальверде первый после Пепа, за команду которого хотелось болеть, я сейчас даже не вспомню когда в последний раз полностью смотрел матч Барселоны, кажется это был матч ЛЧ
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Ответ Растиньяк
Поздравляю муравья, лучший тренер в истории барселоны
Лучший - нелучший, а Челси и Реал знатно наклонял 😉
+4
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Ответ ster3
Эх, безумно жаль Мальорку. А ведь сказка была так близка...
Вообще не жалко. Так скакали перед пенальти, как будто уже победили.
+3
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Эх, безумно жаль Мальорку. А ведь сказка была так близка...
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Достойная игра, со своим сценарием. Островитяне сыграли вполне достойно, не дали себя сломить атлетам. Баски тоже красавы, смогли сравнять счёт. Ну, а серия пенальти, кому как повезёт.
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ждем снова через 40 лет
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В том матче, в котором последний раз выигрывал кубок Испании "Атлетик Бильбао", Бильбао встречались в финале с "Барселоной" Марадоны, то была последняя игра Марадоны за Барсу, закончил он ту игру с красной карточкой и должен был быть наказан на три месяца, но перешёл в "Неаполь" и избежал трёх месячное наказание
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Ответ Timado77
Представляете насколько скучно смотреть этот турик, где победителем 31 раз была одна команда. По 20+ побед у двух клубов. Для сравнения Кубок Англии рекорд 13 раз всего
Ну раз ты пишешь этот комментарий, значит смотрел, не скучал 😉
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Ответ ZaSvabody
Ну раз ты пишешь этот комментарий, значит смотрел, не скучал 😉
Ни в коем случае. Я бы такое даже за деньги не смотрел
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