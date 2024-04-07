Галактионов о 2:0 с «Ахматом»: «Нельзя терять простые мячи и давать сопернику вернуться в игру. Важно было сбросить отрицательный фон»

Михаил Галактионов рассказал о психологическом состоянии «Локо».

«Локомотив» в гостях победил « » в 23-м туре Мир со счетом 2:0. Это первая победа железнодорожников после зимней паузы.

«Это был очень важный матч. Эмоционально и психологически он получился немного нервозным.

Нам можно было хладнокровнее распоряжаться эпизодами. Нельзя было терять простые мячи и давать сопернику вернуться в игру.

Понятно, что удаление помогло владеть мячом. Главное – у нас были подходы, в первом тайме могли больше забивать.

Благодарен команде за самоотверженность. После серии без побед очень важно было победить и сбросить с себя отрицательный психологический фон», – сказал главный тренер « » .

«Локомотив» набрал 36 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от «Зенита» – 8 очков.