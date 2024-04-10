«Боруссия Менхенгладбах» – «Боруссия Дортмунд»: прогноз на матч 13 апреля 2024, немецкая Бундеслига, 29 тур

В 29 туре немецкой Бундеслиги менхенгладбахская «Боруссия» примет одноименный клуб из Дортмунда. Игра состоится в субботу, 13 апреля, и начнется в 16:30 по московскому времени. Поединок пройдет в Менхенгладбахе на стадионе «Боруссия Парк». Синоптики обещают пасмурную погоду и 10 градусов тепла, однако осадков не предвидится, а значит футболисты смогут показать лучшую игру, а фанаты насладятся мастерством футболистов.

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Рекомендованные варианты ставок:

ТБ 2.5 – 1.37;

ОЗ да – 1.38.

Обе команды решают принципиально разные турнирные задачи. Хозяева поля идут в середине таблицы и уже вряд ли обеспечат себе место в еврокубках. Впрочем, команда далека и от зоны вылета. Дортмундцы сохраняют шансы на место в Лиге чемпионов в следующем сезоне, ну а пока что обитают в лигоевропейской зоне. Наш прогноз на матч «Боруссия Менхенгладбах» – «Боруссия Дортмунд» поможет вам сделать осмысленную ставку на игру.

«Боруссия Менхенгладбах»

Подопечные Херардо Сеоане занимают 11 место в турнирной таблице, имеют в своем активе 31 очко. Команда в 28 поединках чемпионата страны выиграла семь встреч, в 10 матчах сыграла вничью и потерпела 11 поражений. Менхенгладбахцы забили 49 голов и пропустили 54 мяча. Команда отстает от еврокубковых позиций на 22 очка, а обгоняет команды из зоны вылета на восемь баллов.

В последних пяти матчах команда выиграла две встречи – обыграла «Эйпен» со счетом 2:1 и со счетом 3:1 победила «Вольфсбург». Проиграла команда также два раза – уступила «Саарюрюккену» со счетом 1:2, а также «Фрайбургу» со счетом 0:3. Кроме того, менхенгладбахцы сыграли вничью с «Хайденхаймом» (1:1).

В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:

07.04.24 «Вольфсбург» – «Боруссия М» 1:3;

30.03.24 «Боруссия М» – «Фрайбург» 0:3;

21.03.24 «Боруссия М» – «Эйпен» 2:0;

16.03.24 «Хайденхайм» – «Боруссия М» 1:1;

12.03.24 «Саарбрюккен» – «Боруссия М» 2:0.

В последних пяти играх команда забила и пропустила по семь голов, в среднем по 1.4 гола за матч. Коллектив наносит по воротам соперника 12 ударов, в створ доходит 4 удара, допускает по своим воротам 13 ударов, в створ доходит 5.25 ударов соответственно. «Боруссия Менхенгладбах» владеет мячом на протяжении 53% игрового времени, подает 7.75 угловых, а также допускает 11 нарушений. На игроках менхенгладбахцев в среднем фолят 10 раз за игру.

Лидер команды по голам – Робин Хак. Немец забил восемь голов в 28 встречах, на втором месте идет Жордан Сьебатшо с семью голами в 23 матчах, а на третьей строчке расположился Алассане Плеа с семью голами в 24 матчах. Один гол футболист забил с пенальти.

Лучший ассистент команды – Франк Онора. Француз отдал 10 ассистов 31 матче, на втором месте расположился Лука Нетц с пятью результативными передачами в 29 встречах, а на третьей строчке расположился Алассане Плеа с четырьмя ассистами в 24 играх.

В предстоящей встрече команде не помогут Симон Вальде, Мамаду Дукуре, Ману Коне, Флориан Нойхаус, Кристоф Крамер, Тони Янчке и Максимилиан Брюль. Все игроки пребывают в лазарете команды.

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«Боруссия Дортмунд»

Дортмундцы располагаются на пятом месте с 53 очками. Команда в 28 поединках выиграла 15 встреч, в восьми играх сыграла вничью и потерпела пять поражений. «Боруссия Дортмунд»довольно много забивает – 55 голов, пропустила команда 33 гола.

В последних пяти матчах дортмундцы выиграли три встречи – победили ПСВ (2:0), обыграли «Айнтрахт» (3:1), взяли три очка в матче с «Баварией» (2:0). При этом команда потерпела два поражения – от «Штутгарта» (0:1), а также мадридского «Атлетико» (1:2).

В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:

10.04.24 «Атлетико» – «Боруссия Дортмунд» 2:1;

06.04.24 «Боруссия Дортмунд» – «Штутгарт» 0:1;

30.03.24 «Бавария» – «Боруссия Дортмунд» 0:2;

17.03.24 «Боруссия Дортмунд» – «Айнтрахт Франкфурт» 3:1;

13.03.24 «Боруссия Дортмунд» – ПСВ 2:0.

«Боруссия Дортмунд» в последних пяти играх забила восемь голов, или 1.6 мяча за матч, пропустила команда четыре гола или 0.8 мяча за игру. Дортмундцы бьют по воротам противника 13.8 раз, в створ доходит 6 ударов, пропускает коллектив 13 ударов, в створ доходит 5.4 удара. «Боруссия Дортмунд» владеет мячом на протяжении 55.4% игрового времени, подает 6.6 угловых, допускает 7 нарушений. На футболистах «Боруссии Дортмунд» фолят 8.4 раза.

Лидирует в списке лучших бомбардиров команды Дониэлл Мален с 13 голами в 33 встречах, на втором месте идет Никлас Фюллькруг с 12 голами в 36 поединках (три гола были забиты с пенальти), а на третьем месте располагается Юлиан Брандт с восемью голами в 37 матчах.

Примечательно, но Юлиан Брандт лидирует в списке лучших ассистентов команды – футболист отдал 13 результативных пасов в 37 встречах, на втором месте идет Никлас Фюллькруг с 10 ассистами в 36 поединках, а третье место занимает Марсель Забитцер с шестью результативными передачами в 32 матчах.

В предстоящей встрече команде не помогут Рами Бенсебайни, Дониэлл Мален и Абдулай Камара. Все игроки находятся в лазарете дортмундцев.

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Прогноз на матч «Боруссия Менхенгладбах» – «Боруссия Дортмунд»

История противостояния команд насчитывает 131 матч, в которых 59 раз побеждали дортмундцы, 31 встречу выигрывали менхенгладбахцы. Последние пять очных встреч закончились следующими результатами:

05.11.23 «Боруссия Дортмунд» – «Боруссия Менхенгладбах» 4:2;

13.05.23 «Боруссия Дортмунд» – «Боруссия Менхенгладбах» 5:2;

11.11.22 «Боруссия Менхенгладбах» – «Боруссия Дортмунд» 4:2;

20.02.22 «Боруссия Дортмунд» – «Боруссия Менхенгладбах» 6:0;

25.09.21 «Боруссия Менхенгладбах» – «Боруссия Дортмунд» 1:0.

В предстоящем поединке может победить как одна, так и вторая команда, поэтому сделаем осторожные ставки. В букмекерской конторе «БетБум» можно поставить на Тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.37, а также ОЗ да с коэффицентом 1.38. Что касается ставок на исход, то победа гостей оценена в 2.10, ничья в 4.11, а виктория хозяев в 3.39.

Котировки букмекера постоянно меняются, актуальные коэффициенты можно отслеживать на сайте и в приложениях БК «БетБум».

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