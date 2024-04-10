«Атлетико» – «Жирона»: прогноз на матч 13 апреля 2024, испанская Примера, 31 тур

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В 31 туре чемпионата Испании мадридский «Атлетико» дома сыграет с «Жироной». Игра состоится в субботу, 13 апреля, и начнется в 15:00 по московскому времени. Поединок пройдет на стадионе «Вивитас Метрополитано» в Мадриде. Синоптики обещают 11 градусов тепла и солнечную погоду, а значит, игроки смогут подемонстрировать хороший футбол, а фанаты насладятся мастерством спортсменов.

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Рекомендованные варианты ставки:

  • победа «Атлетико» или ничья – 1.29;
  • ТБ 2.5 – 1.72;
  • ОЗ да – 1.58.

Обе комангды идут в верхней части турнирной таблицы. Если положение мадридского «Атлетика» никого не удивляет – «матрасники» входят в число топ-клубов чемпионата Испании, то третью строчку «Жироны» можно считать настоящей сенсацией. В предстоящей встрече, на наш взгляд, фортуна может улыбнуться как одной, так и другой команде, впрочем, прогноз на матч «Атлетико» – «Жирона» поможет вам сделать осмысленную ставку на игру.

«Атлетико»

 

Подопечные Диего Симеоне занимают четвертое место в турнирной таблице. Команда в 30 матчах чемпионата Испании выиграла 18 встреч, в четырех поединках сыграла вничью и потерпела восемь поражений. «Матрасники» забили 56 голов – к слову, это четвертый результат в лиге, и пропустили 35 мячей. Коллектив имеет в своем активе 58 очков и отстает от третьей позиции на семь баллов.

В последних пяти матчах команда выиграла три встречи – обыграла «Интер», «Вильярреал» и дортмундскую «Боруссию». Все поединки закончились с одинаковым счетом 2:1. «Матрасники» также потерпели два поражения – вполне ожидаемо от «Барселоны» со счетом 0:3, и вполне неожиданно от «Кадиса» со счетом 0:2.

В последних пяти встречах команд были зафиксированы следующие результаты:

  • 13.03.24 «Атлетико» – «Интер» 2:1;
  • 09.03.24 «Кадис» – «Атлетико» 2:0;
  • 17.03.24 «Атлетико» – «Барселона» 0:3;
  • 01.04.24 «Вильярреал» – «Атлетико» 1:2;
  • 10.04.24 «Атлетико» – «Боруссия Дортмунд» 2:1.

Команда в последних пяти матчах забила шесть голов, в среднем по 1.2 мяча за матч, а пропустила 8 мячей, в среднем по 1.6 гола за игру. Мадридцы наносят по воротам соперника 14.2 удара, однако в створ доходит только 6.6 ударов. Пропускают по своим воротам «матрасники» 10.8 ударов, в створ доходит 3.8 удара. Команда владеет мячом на протяжении 46% игрового времени, подает 4.8 угловых за игру, допускает 16.6 нарушений, а на футболистах «Атлетико» фолят 13 раз.

Лидирует в списке лучших бомбардиров команды Альваро Мората. Испанец наколотил 20 голов в 42 встречах, на втором месте идет Антуан Гризманн с 19 голами (тремя с пенальти) в 40 поединках, третье место в списке занимает Мемфис Депай с девятью голами в 28 поединках.

Лучший ассистент команды – Антуан Гризманн. Француз отдал восемь ассистов в 40 встречах, на втором месте идет Родриго Рикельме Рече с пятью результативными передачами в 38 матчах, а на третьей строчке расположился Сэмуэл Лино с аналогичными показателями.

В предстоящей встрече из-за травм команде не помогут Мемфис Депай, Марио Эрмосо, Витоло и Тома Лемар.

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«Жирона»

 

Подопечные Мигеля уже «выстрелили» в нынешнем сезоне – каталонцы занимают третье место в турнирной таблице, имеют в своем активе 65 очков и на два балла отстают от идущей на втором месте каталонской «Барселоны». Примечательно, команда наколотила 62 гола – это второй результат в лиге, пропустила «Жирона» 36 голов. Отметим, 30 играх Примеры «Жирона» выиграла 20 матчей, по 5 раз сыграла вничью и потерпела поражения.

В последних пяти встречах обошлось без ничьих. Команда выиграла три встречи – обыграла «Райо Вальекано» (3:0), «Осасуну» (2:0), а также «Бетис» (3:2), потерпела два поражения от «Мальорки» и «Хетафе» с одинаковым счетом 0:1.

Результаты последних пяти матчей команды:

  • 31.03.24 «Жирона» – «Бетис» 3:2;
  • 16.03.24 «Хетафе» – «Жирона» 1:0;
  • 09.03.24 «Жирона» – «Осасуна» 2:0;
  • 03.03.24 «Мальорка» – «Жирона» 1:0;
  • 26.02.24 «Жирона» – «Райо Вальекано» 3:0.

В последних пяти поединках «Жирона» забила восемь голов, или 1.6 гола за игру, а пропустила четыре мяча, или 0.8 гола за матч. Команда наносит по 12.4 удара по воротам соперника, правда в створ доходит 5.2 удара, допускает «Жирона» по своим воротам 9.6 ударов и 2.2 удара в створ. Каталонцы владеют мячом на протяжении 58.2% игрового времени, подают по 4.4 уголовых, допускают 11.6 нарушений. На футболистах же «Жироны» фолят 16.2 раза.

Лидирует в списке лучших бомбардиров команды Артем Довбик с 16 голами в 31 матче. При этом украинец забил четыре гола с пенальти. На втором месте идет Кристиан Стуани с 13 голами в 33 встречах, два гола уругваец забил с пенальти, а на третьей строчке располагается Савио с 10 голами в 33 поединках.

Лучший ассистент «Жироны» – Кристиан Португез. Испанец отдал семь ассистов в 30 матчах, столько же и у Артема Довбика, однако украинец провел 31 встречу, Иан Коуту, занимающий третье место, также отдал семь ассистов, но в 33 играх. Аналогичной статистики добился и Савио, поэтому оба бразильца, по сути, делят между собой третью строчку.

В предстоящем поединке команде не поможет Янхель Эррера. Футболист получил травму и пребывает в лазарете команды.

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Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Атлетико» – «Жирона»

 

История противостояния команд насчитывает девять матчей, в которых «Атлетико» выиграл три раза, а в одной встрече побеждала «Жирона». Остальные поединки закончились ничьей. Примечательно, но во всех очных встречах команды ни разу не была зафиксирована нулевая ничья.

Последние пять очных встреч команд завершились следующим образом:

  • 03.01.24 «Жирона» – «Атлетико» 4:3;
  • 13.03.23 «Жирона» – «Атлетико» 0:1;
  • 08.10.22 «Атлетико» – «Жирона» 2:1;
  • 02.04.19 «Атлетико» – «Жирона» 2:0;
  • 16.01.19 «Атлетико» – «Жирона» 3:3.

В предстоящем поединке, по крайне мере «на бумаге», «Атлетико» – фаворит. Команда Симеоне выиграла предыдущие два матча, команда довольно надежно играет в обороне, да и забивает немало. По крайней мере аналитики БК «БетБум» верят в «матрасников» и дают на победу мадридцев коэффициент 2.08, ничья оценивается в 3.85, а вот победа «Жироны» котируется в 3.64. Специалисты букмекера ожидают результативный футбол и дают коэффициент 1.72 на маркет ТБ 2.5, а на ОЗ да можно поставить с коэффом 1.58.

Мы, по традиции, сыграем осторожно. Поставим на победу «Атлетико» или ничью с коэффициентом 1.29, но также возьмем ТБ 2.5 за 1.72 и ОЗ да за 1.58.

Где смотреть матч Атлетико – Жирона

Атлетико – Жирона
Дата проведения
13 апреля, 15.00, «Метрополитано»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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