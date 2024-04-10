Боруссия Менхенгладбах – Боруссия Дортмунд где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Бундеслига (Чемпионат Германии) 13 апреля
В субботу, 13 апреля, сыграют Боруссия Менхенгладбах и Боруссия Дортмунд в 29 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).
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- Игра пройдет на стадионе «Боруссия-Парк».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Футбол 3.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Боруссия Менхенгладбах – Боруссия Дортмунд
- Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
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