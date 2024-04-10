Спортинг Канзас Сити — Интер Майами: прогноз на матч 14 апреля 2024, МЛС

14 апреля, в воскресенье, «Спортинг Канзас Сити» на своем поле примет «Интер Майами» в матче 8-го тура МЛС. Встреча пройдет на арене «Арроухед Стэдиум» и начнется в 03:30 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: 1Х; ТБ 2,5.

Спортинг Канзас Сити

В прошлом сезоне «Спортинг Канзас Сити» дошел до четвертьфинала МЛС, а в текущем розыгрыше после семи туров идет в зоне плей-офф, занимая седьмое место в Западной конференции.

В активе команды из Канзас-Сити десять очков. При этом она в четырех из семи случаях свела свои матчи к ничьей.

Единственное поражение «Спортинг КС» потерпел от «Лос-Анджелес Гэлакси» на своем поле со счетом 2:3. При этом хозяева вели 2:0, но во втором тайме упустили свое преимущество и в итоге проиграли, пропустив три мяча всего за восемь минут.

В последнем туре «Спортинг КС» снова сыграл вничью на своем поле с «Портленд Тимберс» — 3:3. У хозяев дублем отметился нигериец Уильям Агаде, у которого на счету уже три мяча в этом сезоне.

«Спортинг КС» примет «Интер Майами» на арене «Арроухед Стэдиум», на которой в последний раз играл в 2010 году. Арена вмещает более 76 тысяч зрителей, а основной домашний стадион клуба — всего 18 тысяч зрителей.

Конечно, это связано с эффектом Лионеля Месси — желающих посмотреть на него в составе «Интер Майами» очень много, и ожидается, что арена будет полностью заполнена.

Кстати, этот матч мог в теории стать очередным противостоянием Месси и Криштиану Роналду — «Спортинг Канзас Сити» в 2022 году предлагал контракт португальцу на схожих с «Аль-Насром» финансовых условиях. Но сам игрок предпочел отправиться в Саудовскую Аравию.

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Интер Майами

«Интер Майами» хорошо начал сезон, одержав в первых пяти играх три победы и один раз сыграв вничью. Команда возглавлял турнирную таблицу Восточной конференции, но сейчас уже опустилась на третье место.

Команда явно попала в кризис и не может выиграть в последних пяти матчах — были три поражения и две ничьих.

Особенно болезненным получилось то, что «Интер Майами» вылетел из Лиги Чемпионов КОНКАКАФ, уступив в четвертьфинале мексиканскому «Монтеррею» по итогам двух встреч — 1:2 дома и 1:3 в гостях.

В МЛС же клуб Дэвида Бекхэма поделил очки с «Нью-Йорк Сити» (1:1) и «Колорадо Рэпидс» (2:2).

В трех первых матчах этой неудачной серии отсутствовал Лионель Месси — чемпион мира был травмирован.

Роль Месси в «Интер Майами», конечно, огромна — аргентинец набирал очки по системе «гол + пас» в каждом проведенном матче, набрав 6+3 за семь встреч.

В матче с «Монтерреем» он сделал голевую передачу на парагвайца Диего Гомеса, но к тому моменту его команда уже проигрывала 0:3, и это был всего лишь гол престижа.

В первый раз после травмы Месси появился на поле в матче «Колорадо Рэпидс». В стартовый состав главный тренер команды Херардо Мартино аргентинца не включил, как и других своих звезд — Луиса Суареса, Жорди Альбу и Серджи Бускетса. Команда готовилась к ответной игре Лиги Чемпионов, и тренер решил поберечь лидеров. Но по ходу матча пришлось спасаться от поражения, Месси вышел после перерыва, забил сам и помог партнерам, но победу хозяева не удержали — всего лишь 2:2.

Что касается другого звездного бомбардира команды — уругвайца Луиса Суареса — то на его счет тоже шесть забитых мячей за свой новый клуб. Последний раз он забивал 31 марта в ворота «Нью-Йорк Сити», и его гол принес команде ничью.

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Спортинг Канзас Сити — Интер Майами: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom дает следующие коэффициенты на предстоящий матч:

Победа «Спортинг Канзас Сити» — 2.2

Ничья — 3.6

Победа «Интер Майами» — 3.1

Фаворитами матча считаются хозяева, и учитывая кризис «Интер Майами», это оправдано. Скорее всего, хозяева не проиграют, поэтому можно поставить на 1Х за 1.36.

Наверняка команды на двоих смогут забить больше двух мячей, и хорошим вариантом выглядит ставка ТБ 2,5 за 1.66.

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