Канзас-Сити – Интер Майами где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры МЛС (MLS) 14 апреля

Теги МЛС Канзас-Сити Интер Майами Футбол

В воскресенье, 14 апреля, сыграют Канзас-Сити и Интер Майами в рамках МЛС (MLS).

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Во сколько играют Канзас-Сити – Интер Майами

  • Начало матча запланировано на 03:30 по московскому времени.

Канзас-Сити: все новости

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Прогноз на матч Канзас-Сити – Интер Майами

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