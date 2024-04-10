Канзас-Сити – Интер Майами где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры МЛС (MLS) 14 апреля
В воскресенье, 14 апреля, сыграют Канзас-Сити и Интер Майами в рамках МЛС (MLS).
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- Игра пройдет на стадионе «Arrowhead Stadium».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Канзас-Сити – Интер Майами
- Начало матча запланировано на 03:30 по московскому времени.
Прогноз на матч Канзас-Сити – Интер Майами
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