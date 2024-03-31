Тренер «Нанта» Комбуаре о посте в Рамадан: «Игроки не тренируются по 2 раза в день, и это вредит им. Когда ешь, можешь играть лучше»

Тренер «Нанта» Антуан Комбуаре высказался об игроках соблюдающих пост в Рамадан.

Год назад главный тренер « » исключил из состава на матч защитника Жауана Хаджама из-за отказа прервать пост.

«В течение недели мы справляемся. Нет никаких проблем. Мы проводим завтраки, (те, кто постится) не приходят. Мы готовим обеды, они не приходят. Когда мы делаем по два занятия в день, они приходят только на утренние. После обеда они восстанавливаются или отдыхают.

Но они не проводят вторые тренировки, потому что Рамадан длится месяц, и это вредит им в долгосрочной перспективе.

Я хочу, чтобы все были вместе. Чтобы быть вместе на поле, вы должны вместе завтракать и обедать. Пока что все согласны. Но это касается разумных и ответственных людей.

Тех, кто не хочет следовать этому правилу, не наказывают. Вместо этого они остаются дома. Я тренирую уже 25 лет, и такое случилось один раз.

Но я все равно считаю, что если играть в 5 или 8 часов вечера, когда ты поешь и попьешь, ты станешь сильнее и можешь лучше провести матч», – сказал Комбуаре в интервью RMC Sport.