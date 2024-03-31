Тренер «Нанта» Комбуаре о посте в Рамадан: «Игроки не тренируются по 2 раза в день, и это вредит им. Когда ешь, можешь играть лучше»

Теги Нант лига 1 Франция Антуан Комбуаре религия Питание Футбол

Тренер «Нанта» Антуан Комбуаре высказался об игроках соблюдающих пост в Рамадан.

Год назад главный тренер «Нанта» Антуан Комбуаре исключил из состава на матч защитника Жауана Хаджама из-за отказа прервать пост. 

«В течение недели мы справляемся. Нет никаких проблем. Мы проводим завтраки, (те, кто постится) не приходят. Мы готовим обеды, они не приходят. Когда мы делаем по два занятия в день, они приходят только на утренние. После обеда они восстанавливаются или отдыхают.

Но они не проводят вторые тренировки, потому что Рамадан длится месяц, и это вредит им в долгосрочной перспективе.

Я хочу, чтобы все были вместе. Чтобы быть вместе на поле, вы должны вместе завтракать и обедать. Пока что все согласны. Но это касается разумных и ответственных людей.

Тех, кто не хочет следовать этому правилу, не наказывают. Вместо этого они остаются дома. Я тренирую уже 25 лет, и такое случилось один раз.

Но я все равно считаю, что если играть в 5 или 8 часов вечера, когда ты поешь и попьешь, ты станешь сильнее и можешь лучше провести матч», – сказал Комбуаре в интервью RMC Sport.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бензема показывал лучшую игру именно в Рамадан
+5
0
+5
Ответ Reims Start 2023
Не могут пару дней поддержать игроков и уважать их религию. Они бы лучше сыграли. А эти давки, плохо играют итд, ненависть. Не больше. А ведь доказано обратное
Пусть работодатель и наёмные работники уважают контракт. Нужны какие-то особые условия - вносите в контакт, делов то.
+6
-3
+3
Ответ Reims Start 2023
Не могут пару дней поддержать игроков и уважать их религию. Они бы лучше сыграли. А эти давки, плохо играют итд, ненависть. Не больше. А ведь доказано обратное
Ни один мулла или священник , если он не является членом какой-нибудь тоталитарной секты , не скажет Вам:
Во время поста - главное соблюдать ограничения в еде любой ценой !
Религия - не диетология )
+3
-2
+1
Его вновь назначили в Нант... Зачем увольняли.
0
0
0
Комбуаре и в прошлом году, если правильно помню, тоже высказывался по поводу поста. Человек четко знает чего хочет от своих подопечных, и кто бы как не смотрел на эту ситуацию с религиозной точки зрения, но он просто призывает быть профессионалами.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий