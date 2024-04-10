Гавр – Нант где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Франции 14 апреля
В воскресенье, 14 апреля, сыграют Гавр и Нант в 29 туре Чемпионата Франции по футболу – Лига 1.
- Игра пройдет на стадионе «Стад Океан».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Сетанта Спортс.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Гавр – Нант
- Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.
Чемпионат Франции по футболу – Лига 1: все новости
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