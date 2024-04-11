Крылья Советов — Рубин: прогноз на матч 14 апреля 2024, МИР Российская Премьер-лига

14 апреля, в воскресенье, самарские «Крылья Советов» на своем поле сыграют с казанским «Рубином» в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-лиги. Встреча пройдет на «Самара Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: 1Х; ТМ 2,5.

Крылья Советов

«Крылья Советов» неудачно начали весенний отрезок чемпионата, дважды проиграв в первых двух турах — сначала Игоря Осинькина в гостях уступила «Ростову» 0:2, а затем с таким же счетом потерпела поражение уже в Самаре от московского ЦСКА.

При этом в матче с армейцами самарцы били пенальти за пять минут до финального свистка, но Франко Орозко не сумели переиграть Игоря Акинфеева.

Первый гол весны «Крылья Советов» забили только в третьем матче против «Зенита». При этом случилось это уже на первой минуте — отличился Владислав Шитов. Конечно, в том эпизоде хозяевам поля сильно помог голкипер сине-бело-голубых Денис Адамов, который в простой ситуации ошибся и отдал пас сопернику, который таким щедрым подарком воспользовался.

«Зенит» отыгрался еще в первой половине встречи, но самарцы сумели удержать ничейный счет и отобрать очки у чемпиона и лидера текущего чемпионата.

А в прошлом туре самарцы и вовсе одержали первую победу в РПЛ после зимней паузы — в Екатеринбурге команда Осинькина была сильнее «Урала». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, а героем встречи стал босниец Амар Рахманович, который оформил дубль (один гол он забил с пенальти).

Сейчас самарцы располагаются на седьмом месте турнирной таблицы, набрав 33 очка. «Крылья Советов» отстают на пять очков от идущего на третьем месте «Динамо» и при удачном стечении обстоятельств могут побороться за призовое место. Хотя верится в это с трудом.

Но в любом случае этот сезон уже можно признать удачным для самарцев — в прошлом году они едва не попали в стыковые матчи и спаслись только в последнем туре. В этом же розыгрыше борьба за выживание волжанам уже точно не грозит.

«Крылья Советов» в эпоху Осинькина является донором игроков для больших клубов: перед каждым сезоном самарскую команду покидают лидеры, и приходится строить все практически с нуля. Вот и предстоящим летом команду уже точно покинет Никита Салтыков, которого пописал московский «Локомотив».

Кстати, ходили слухи и об уходе самого Осинькина в московский клуб, но он их уже опроверг.

«Крылья Советов» — одна из самых результавных команда РПЛ в этом сезоне: по этому показателю самарцы идут третьими вслед за «Зенитом» и ЦСКА. На счету самарцев 39 голов, а Игорь Осинькин в качестве главной причины называет тот факт, что команда повысила свою реализацию.

Лучший снайпер самарцев — Бенхамин Гарре. Аргентинец забил 8 голов в первой части сезона, а во второй пока ни разу не сыграл. Виной этому травма, полученная на сборах. Безусловно, команде его очень не хватает, поэтому и забивают самарцы весной пока со скрипом.

Сразу три игрока «Крыльев Советов» — Салтыков, Рахманович и Шитов — забил в два раза меньше аргентинца.

Ну и, конечно, по-прежнему большие ожидания от одного из лучших бомбардиров прошлого сезона Владимира Писарского. Пока на счету нападающего всего три гола в 14-ти матчах Премьер-лиги в текущем розыгрыше.

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Рубин

Весну «Рубин» начал с того, что внес серьезные коррективы в чемпионскую гонку — казанцам удалось отобрать очки у лидирующего «Краснодара», который в случае победы мог оторваться от «Зенита», который сам в свою очередь не смог обыграть «Спартак».

При этом казанцы уступали в счете вплоть до последней минуты, но здорово использовали свой шанс после подачи с углового, и Рустам Ашурматов головой пробил Матвея Сафонова.

Однако свой успех «Рубину» развить не удалось — уже в следующем туре казанцы на своем поле уступили «Пари НН» с минимальным счетом. Примечательно, что эта победа стала для нижегородцев первой гостевой в текущем чемпионате.

Уже в следующем туре подопечные Рашида Рахимова реабилитировались, обыграв на своем поле грозненский «Ахмат» 2:1. Победу хозяевам принесли представители Балкан — первый гол забил серб Лазар Ранджелович, а второй на счету албанца Мирлинда Даку.

Бразилец Лукас Лават один мяч отыграл, забив один из самых красивых голов сезона, но казанцам все-таки удалось удержать победный счет и впервые за весну набрать три очка.

В предыдущем туре «Рубин» орковоенно провалил свой матч, крупно уступив «Оренбургу» на его поле со счетом 0:3.

После 24-х туров казанцы располагаются в середине турнирной таблицы, занимая восьмое место. В активе команды Рахимова 32 очка. По сути казанцам можно уже не переживать о попадании в зону стыковых матчей и заглядываться на места повыше — от того же московского «Спартака» их отделяет всего три очка.

В целом «Рубин» неудачно начал этот сезон, и даже пошли разговоры о скорой отставке Рахимова. Но в заключительные дни трансферного окна казанцы подписали большую группу качественных футболистов, который пришлись ко двору и сумели поднять команду вверх по турнирной таблице.

Особенно хорош Мирлинд Даку, который забил пять мячей и является лучшим в команде по этому показателю.

У второго бомбардира команды аргентинца Валентина Вады — три гола.

Крылья Советов — Рубин: история личных встреч

В матче первого круга «Рубин» на своем поле обыграл самарцев со счетом 2:1. Причем все голы были забиты в первом тайме: у хозяев отличились защитники Алексей Грицаенко и Александр Мартынович, а у гостей Гарре.

В последних пяти очных встречах в Самаре хозяева дважды побеждали — в 2021 году 2:0 и 2019 году 1:0. Еще трижды встречи заканчивались мирным исходом.

Казанцы в последний раз побеждали в Самаре в 2014 году со счетом 4:0.

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Крылья Советов — Рубин: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom дает следующие коэффициенты на предстоящий поединок 24-го тура российской Премьер-лиги:

Победа «Крыльев Советов» — 2.25

Ничья — 3.33

Победа «Рубина» — 3.33

«Крылья Советов» и «Рубин» — соседи по турнирной таблице, и их разделяет всего одно очко. Вполне вероятно, что волжское дерби завершится вничью, что уже не раз бывало в Самаре. Но можно не рисковать и поставить на 1Х за 1.34.

При этом матч не должен получиться результативным. Скорее всего, «Рубин» закроется, и хозяевам будет тяжело вскрыть его борону. Так что можно сделать ставку на ТМ 2,5 с коэффициентом 1.7.

Где смотреть игру Крылья Советов — Рубин