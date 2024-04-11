Хави: «Барселона» жива. «ПСЖ» все еще фаворит, но у нас будут шансы выйти в полуфинал при такой игре»

Теги ПСЖ Барселона Хави лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Хави верит, что «Барселона» способна пройти в полуфинал Лиги чемпионов.

«Я горжусь командой. Сейчас время гордиться.

«ПСЖ» все еще фаворит. Мы не позволили ему в полной мере сыграть в свою игру, вынудили уйти на фланги. Прессинг был хорошим, очень высоким, особенно в первом тайме. Защищаться против этой команды очень сложно, но мы отлично справились.

Футболисты верят. Если мы продолжим так играть, у нас будут шансы пройти в полуфинал. Но пока ничего не сделано.

Я доволен работой команды, горжусь ею, но в Барселоне нам придется тяжело. Но да, можно сказать, что «Барселона» жива», – сказал главный тренер «блауграны».

Материалы по теме

32 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Наконец-то пошли адекватные интервью от Хави! Давно бы так, глядишь и давления было бы поменьше.
+33
-1
+32
Молодец Хави сегодня полностью переиграл Энрике.
+26
0
+26
Неприятные желтые Барса получила, все же Кристенсен и Роберто могли бы помочь. Главное теперь, чтобы травм не было и Педри с Френки форму набрали
+21
-1
+20
А мы гордимся Хави
С 17 и 16 летними пацанами делает шаг к 1/2 ЛЧ
Нужно всей правящей верхушке Барсы умолять его остаться
+11
-1
+10
Вот будет номер века, если Барса, с её огромными финансовыми проблемами, вдруг возьмёт и выиграет Лигу Чемпионов.
Понятно, что шансы малы, но после сегодняшней игры и сегодняшнего результата они не кажутся совсем уж ничтожными.
Это было бы здорово, даже не зависимо от клубных симпатий.
+8
0
+8
Ответ rigobersong
Еще и играет с невидимым форвардом:)) Лучше бы Люка Де Йонга оставили:))
Ну сегодня не так плох был, даже хорош
Но по сезону конечно ужасен
+8
-1
+7
Ответ people people
Барса конечно может выйти в финал, но в финале они смогут обыграть только Баварию скорее всего. Остальные именно для Барсы неудобны. Но всякое может быть, финал все таки из одного матча состоит
Скорее шансы есть против Реала, т.к. знают друг друга как облупленные, чем против Баварии.
+6
0
+6
Ответ Barcelonafun
Наконец-то пошли адекватные интервью от Хави! Давно бы так, глядишь и давления было бы поменьше.
Главное, что и Хави, и Лапорта выучили этот урок (надеюсь)
+5
0
+5
Барселона должна дома играть на победу и с позиции силы, нельзя давать середняку даже надежды на положительный исход:)
+8
-3
+5
я все понимаю, кроме того что мешало так играть до объявления об отставке? команду как подменили
+4
0
+4
я болельщик Барсы со стажем. Честно говоря , то , что наш бывший хрусталик ( слава б-гу что бывший ) закончил игру с кислой мордой , меня порадовало даже больше чем победа над лягушатниками. Это же надо быть таким не благодарным клубу и тренеру , чтобы праздновать забитый гол.
Вива Барса !
+6
-2
+4
Ответ people people
Ну Реал в последних матчах легко Барсу обыгрывал
А до этого Хави обыгрывал Реал, который только выиграл ЛЧ. В класико все возможно. Я не утверждаю , что Барса будет фаворитом.
+4
0
+4
Ответ people people
Неприятные желтые Барса получила, все же Кристенсен и Роберто могли бы помочь. Главное теперь, чтобы травм не было и Педри с Френки форму набрали
Пожалуйста, не забывайте, что у Барселоны до сих пор доступен Ориоль Ромеу
+5
-1
+4
С такой зрелой игрой как сегодня вечером можно и замахнуться, на финал ЛЧ! )
+3
0
+3
Ответ Bazilic
А мы гордимся Хави С 17 и 16 летними пацанами делает шаг к 1/2 ЛЧ Нужно всей правящей верхушке Барсы умолять его остаться
Еще и играет с невидимым форвардом:)) Лучше бы Люка Де Йонга оставили:))
+4
-1
+3
Mes que un club
+1
0
+1
Ответ Yuri Shamayaev
я болельщик Барсы со стажем. Честно говоря , то , что наш бывший хрусталик ( слава б-гу что бывший ) закончил игру с кислой мордой , меня порадовало даже больше чем победа над лягушатниками. Это же надо быть таким не благодарным клубу и тренеру , чтобы праздновать забитый гол. Вива Барса !
Если честно уже надоело то, что надо сдерживать себя, когда тебя распирает от радости. Ты уже в другой команде. Тем более Дембеле не является легендой. Пусть радуется
+2
-1
+1
Ответ Миша
Пожалуйста, не забывайте, что у Барселоны до сих пор доступен Ориоль Ромеу
он очень хороший человек он сидит и ждет чтобы сыграть за Барсу не плачет не чего, но как футболист он ниже среднего как по мне, после его выхода мы много раз пропускали, он медленный для своего амплуа
+1
0
+1
Ответ people people
Неприятные желтые Барса получила, все же Кристенсен и Роберто могли бы помочь. Главное теперь, чтобы травм не было и Педри с Френки форму набрали
Будет жутко тяжело
Возможно опять Рафа в полузащиту пойдет по ходу матча
+1
0
+1
Спасибо Хави,ты возвращаешь в клуб жизнь и веру в парней 💙❤️
+2
-1
+1
Хави ты просто заново родился!!!!!красавец!
+1
0
+1
Атака конечно у Барсы слабоватая. Невнятный Феликс, старый уже деревянный Лева, и карнавальный по настроению Рафинья.Благо есть атакующие Гюндоган, Педри, Гави. Но с напами беда.
+1
0
+1
Ответ people people
Неприятные желтые Барса получила, все же Кристенсен и Роберто могли бы помочь. Главное теперь, чтобы травм не было и Педри с Френки форму набрали
Он в ПСВ
0
0
0
Ответ Gadja05
Он в ПСВ
Блин капец, как я мог Френки с Люком перепутать))
0
0
0
Ответ Bazilic
Будет жутко тяжело Возможно опять Рафа в полузащиту пойдет по ходу матча
Логично будет сыграть ромбом в ответном матче.

_____Рафинья____Лева_____
__________Фермин__________
Де Йонг_____________Педри
_________Гюндоган_________
Жоан__Пау__Араухо_Жюль

Баланс не будет нарушен при таком сочетании, но резерва. будет совсем мало
0
0
0
Ответ Миша
Логично будет сыграть ромбом в ответном матче. _____Рафинья____Лева_____ __________Фермин__________ Де Йонг_____________Педри _________Гюндоган_________ Жоан__Пау__Араухо_Жюль Баланс не будет нарушен при таком сочетании, но резерва. будет совсем мало
Думаю, что к этому ромбу придут по ходу матча, а основа будет такая же (Педри вместо Роберто)
0
0
0
Ответ bahtiyar.ar.101@icloud.com
он очень хороший человек он сидит и ждет чтобы сыграть за Барсу не плачет не чего, но как футболист он ниже среднего как по мне, после его выхода мы много раз пропускали, он медленный для своего амплуа
Не прибавить, не убавить
0
0
0
Хави специально включил антитопку
0
0
0
Ответ bel01
Вот будет номер века, если Барса, с её огромными финансовыми проблемами, вдруг возьмёт и выиграет Лигу Чемпионов. Понятно, что шансы малы, но после сегодняшней игры и сегодняшнего результата они не кажутся совсем уж ничтожными. Это было бы здорово, даже не зависимо от клубных симпатий.
Барса конечно может выйти в финал, но в финале они смогут обыграть только Баварию скорее всего. Остальные именно для Барсы неудобны. Но всякое может быть, финал все таки из одного матча состоит
+2
-2
0
Всё правильно говорит. Будет очень сложно в ответке. Думаю даже, что пропустим первыми.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий