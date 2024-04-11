Хави: «Барселона» жива. «ПСЖ» все еще фаворит, но у нас будут шансы выйти в полуфинал при такой игре»

Хави верит, что «Барселона» способна пройти в полуфинал Лиги чемпионов.

«Я горжусь командой. Сейчас время гордиться.

« » все еще фаворит. Мы не позволили ему в полной мере сыграть в свою игру, вынудили уйти на фланги. Прессинг был хорошим, очень высоким, особенно в первом тайме. Защищаться против этой команды очень сложно, но мы отлично справились.

Футболисты верят. Если мы продолжим так играть, у нас будут шансы пройти в полуфинал. Но пока ничего не сделано.

Я доволен работой команды, горжусь ею, но в Барселоне нам придется тяжело. Но да, можно сказать, что « » жива», – сказал главный тренер «блауграны».