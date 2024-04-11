Хави: «Барселона» жива. «ПСЖ» все еще фаворит, но у нас будут шансы выйти в полуфинал при такой игре»
Хави верит, что «Барселона» способна пройти в полуфинал Лиги чемпионов.
«Я горжусь командой. Сейчас время гордиться.
«ПСЖ» все еще фаворит. Мы не позволили ему в полной мере сыграть в свою игру, вынудили уйти на фланги. Прессинг был хорошим, очень высоким, особенно в первом тайме. Защищаться против этой команды очень сложно, но мы отлично справились.
Футболисты верят. Если мы продолжим так играть, у нас будут шансы пройти в полуфинал. Но пока ничего не сделано.
Я доволен работой команды, горжусь ею, но в Барселоне нам придется тяжело. Но да, можно сказать, что «Барселона» жива», – сказал главный тренер «блауграны».
С 17 и 16 летними пацанами делает шаг к 1/2 ЛЧ
Нужно всей правящей верхушке Барсы умолять его остаться
Понятно, что шансы малы, но после сегодняшней игры и сегодняшнего результата они не кажутся совсем уж ничтожными.
Это было бы здорово, даже не зависимо от клубных симпатий.
Но по сезону конечно ужасен
Вива Барса !
Возможно опять Рафа в полузащиту пойдет по ходу матча
_____Рафинья____Лева_____
__________Фермин__________
Де Йонг_____________Педри
_________Гюндоган_________
Жоан__Пау__Араухо_Жюль
Баланс не будет нарушен при таком сочетании, но резерва. будет совсем мало